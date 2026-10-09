Миллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчас

Украинский миллионер Гарик Корогодский рассказал, что после начала большой войны кардинально изменил свое отношение к трате средств. Раньше бизнесмену в месяц требовалось около $100 тысяч, но сейчас эта сумма стала значительно меньше, ведь он отказался от многого.

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По словам Корогодского, ему больше не приходится оплачивать дорогостоящее обучение детей, а также он не позволяет себе покупать драгоценности. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Василию Тимошенко.

"Я не могу сегодня тратить деньги на что-то дорогое, потому что всегда взвешиваю, что могу сделать на эти деньги. Это где-то внутри сидит. Автомобиль я сменил давно, еще в мирное время. У меня одна машина с пробегом 370 тысяч км, а другая – под 700. Я какой-то "ненастоящий" (миллионер. – Ред.). Я не покупаю сейчас дорогую одежду, не могу себе этого позволить. Новенького почти нет, потому что сегодня я трачу деньги взвешенно", – отметил меценат.

В настоящее время Гарику Корогодскому требуется 60 тысяч долларов в месяц (примерно 2 686 700 грн) для комфортной жизни. Как отметил миллионер, больше всего средств он тратит на спорт, организацию "Життєлюб", помощь украинским военнослужащим и жилье.

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"Я всю жизнь живу в съемном жилье. Меня это не просто устраивает, я получаю от этого удовольствие. Мои дети живут в съемном жилье", – поделился бизнесмен.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Гарик Корогодский рассказал, чем зарабатывают на жизнь его единственный сын и младшая дочь.

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