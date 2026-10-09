Миллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчас

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Леса Украины" — государственное предприятие с одними из самых высоких зарплат в странеСотрудники госпредприятия во время войны подняли себе зарплаты до миллионов: в "Лесах Украины" космические суммы получают даже менеджерыВ Тверской области атакован завод, производящий топливо для ракет Х-55 и Х-101. Фото и видеоВ Тверской области атакован завод, производящий топливо для ракет Х-55 и Х-101. Фото и видеоЗа старые 25 копеек заплатят 20 тысячЗа украинские 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монетаИллюстративное фото. ГороскопНе решайте вопросы на эмоциях: Рыбы, лучший день решить финансовые дела, а Близнецам повезет – гороскоп на 9 октябряармия России потериСилы обороны отминусовали еще 1710 оккупантов и сожгли более 600 единиц автотехники РФ: данные ГенштабаУ печи и с самоваром: в Кремле показали, с кем Путин отмечал день рождения в день кровавого удара по ПрилукамУ печи и с самоваром: в Кремле показали, с кем Путин отмечал день рождения в день кровавого удара по Прилукаматака шахедовРоссия вновь нанесла удар по Украине с помощью дронов, силы ПВО сбили 114 из 136 целей: последствия в областях. Фото и видеоВ Прилуках в результате российского удара погибла супружеская пара с полуторагодовалым сыном. ФотоВ Прилуках в результате российского удара погибла супружеская пара с полуторагодовалым сыном. ФотоРоссия атаковала склады в Киевской области: возник пожар, есть пострадавшие, одного человека ищут. Фото и видеоРоссия атаковала склады в Киевской области: возник пожар, есть пострадавшие, одного человека ищут. Фото и видеоРоссия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видеоРоссия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Миллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчас

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read7 мин
icon 3,0 т.
Миллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчас
Гарик Корогодский рассказал о своих расходах во время войны. Источник: instagram.com/garikkorogodski

Украинский миллионер Гарик Корогодский рассказал, что после начала большой войны кардинально изменил свое отношение к трате средств. Раньше бизнесмену в месяц требовалось около $100 тысяч, но сейчас эта сумма стала значительно меньше, ведь он отказался от многого.

По словам Корогодского, ему больше не приходится оплачивать дорогостоящее обучение детей, а также он не позволяет себе покупать драгоценности. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Василию Тимошенко.

"Я не могу сегодня тратить деньги на что-то дорогое, потому что всегда взвешиваю, что могу сделать на эти деньги. Это где-то внутри сидит. Автомобиль я сменил давно, еще в мирное время. У меня одна машина с пробегом 370 тысяч км, а другая – под 700. Я какой-то "ненастоящий" (миллионер. – Ред.). Я не покупаю сейчас дорогую одежду, не могу себе этого позволить. Новенького почти нет, потому что сегодня я трачу деньги взвешенно", – отметил меценат.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 30,1 т.
Как выглядит 19-летняя "Мисс Украина Земля", которая уже скоро будет бороться за корону с соперницами со всего мира. Фото
icon 30,1 т.
Как выглядит 19-летняя "Мисс Украина Земля", которая уже скоро будет бороться за корону с соперницами со всего мира. Фото
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 16,5 т.
Ее семью называли аристократами: как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе
icon 16,5 т.
Ее семью называли аристократами: как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 4,1 т.
11-летняя дочь Панеттьери появилась на слушании по делу о наследстве актрисы: какое решение принял суд и почему Кличко выплатит долг экс-невесты
icon 4,1 т.
11-летняя дочь Панеттьери появилась на слушании по делу о наследстве актрисы: какое решение принял суд и почему Кличко выплатит долг экс-невесты
Миллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчас

Во время войны Гарик Корогодский начал более рационально расходовать средства. Источник: Скриншот

В настоящее время Гарику Корогодскому требуется 60 тысяч долларов в месяц (примерно 2 686 700 грн) для комфортной жизни. Как отметил миллионер, больше всего средств он тратит на спорт, организацию "Життєлюб", помощь украинским военнослужащим и жилье.

"Я всю жизнь живу в съемном жилье. Меня это не просто устраивает, я получаю от этого удовольствие. Мои дети живут в съемном жилье", – поделился бизнесмен.

Миллионер Гарик Корогодский удивил, от чего отказался во время войны и сколько тратит в месяц сейчас

В месяц бизнесмену требуется 60 тысяч долларов. Источник: instagram.com/garikkorogodski

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Гарик Корогодский рассказал, чем зарабатывают на жизнь его единственный сын и младшая дочь.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаинтервьюфотографииГарик КорогодскийГарик Корогодский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться