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Сеть всколыхнула новость об "исчезновении" звезды "МастерШеф", который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом деле

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 480
Сеть всколыхнула новость об "исчезновении" звезды "МастерШеф", который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом деле
В сети появилась информация об "исчезновении" звезды "МастерШеф" Вячеслава Чернявского

Участница реалити-шоу "МастерШеф 17" Карина Рябцева шокировала сеть новостью о том, что любимец сезона Вячеслав Чернявский, который покинул проект из-за необходимости вернуться на военную службу, несколько месяцев не выходит на связь. Она отметила, что получает много вопросов о своем товарище, однако раньше сознательно игнорировала их, ведь ей нечего ответить.

Соответствующее заявление Рябцева сделала в Instagram. В подтверждение своих слов участница "МастерШеф" показала запись переписки с Вячеславом Чернявским, которая похожа на ее "монолог".

"Каждый день я получаю 10–15 сообщений о Славике. Друзья, мне действительно нечего вам ответить. Нет обнадеживающих новостей. Уже два месяца наша переписка выглядит так, будто это мой монолог с самой собой. Два месяца нет ответа от такого замечательного человека", – отметила Рябцева.

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"Я просто пришла, чтобы принести любовь": DARIKA представила трек "You Know"

Эта информация стала настоящим шоком для поклонников "МастерШефа", ведь Вячеслав Чернявский очень полюбился зрителям благодаря своей доброте и искренности. Пользователи сети не скрывали своей печали и сразу же начали выражать надежду, что звезда проекта скоро даст о себе знать.

"Пусть все будет хорошо! Боже, сохрани жизнь Вячеслава".

"Мое сердце сегодня разбилось в тысячный раз. Верю, что он жив".

"Вячеслав – невероятно искренний, светлый и добрый человек! Молимся и ждем его возвращения! Дай Бог, чтобы все было хорошо".

Сеть всколыхнула новость об ''исчезновении'' звезды ''МастерШеф'', который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом деле

Информация об "исчезновении" Чернявского шокировала сеть. Источник: Скриншот

Одна из зрительниц кулинарного шоу вышла на связь в Threads и обратилась к публике с просьбой сказать, что Вячеслав Чернявский на самом деле "не пропал без вести". И именно такой ответ она получила от коллеги народного любимца из 17-го сезона "МастерШеф" Валерии Смишко.

"С ним все в порядке", – лаконично отметила участница проекта.

Сеть всколыхнула новость об ''исчезновении'' звезды ''МастерШеф'', который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом деле

Валерия Смишко заявила, что с воином-звездой "МастерШеф" все в порядке. Источник: Скриншот

Люди сразу же "засыпали" Смишко вопросами о том, действительно ли эта хорошая новость достоверна. Она подчеркнула, что поддерживает связь с родственниками Чернявского, которые сообщают, что с ним на самом деле. А вот ответить на вопрос, почему Карина Рябцева опубликовала такой волнующий пост, она не смогла.

Сеть всколыхнула новость об ''исчезновении'' звезды ''МастерШеф'', который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом деле

Участница кулинарного шоу рассказала, что сейчас с Вячеславом Чернявским. Источник: Скриншот

Что известно о Вячеславе Чернявском

Вячеслав Чернявский родом из города Токмак Запорожской области. Он имеет многолетний опыт службы и является старшим сержантом взвода, но при этом скромно описывает себя двумя словами: пенсионер и военный. Кулинария стала для Чернявского возможностью раскрыть другую сторону себя и выйти за рамки привычных условий.

Сеть всколыхнула новость об ''исчезновении'' звезды ''МастерШеф'', который покинул шоу ради службы в ВСУ: что с ним на самом деле

Вячеслав Чернявский стал любимцем публики. Источник: Скриншот

Военный демонстрировал хорошие результаты в проекте "МастерШеф", однако в 28-м выпуске шокировал неожиданным решением – добровольно покинул шоу за шаг до получения белого кителя. Дело в том, что в тот период заканчивался срок, выделенный ему на отпуск.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что победитель "МастерШеф-16" Александр Зубко пополнил ряды ВСУ и опубликовал первое фото в военной форме.

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