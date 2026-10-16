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Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
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Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото
Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого появления в Великобритании. Источник: instagram.com/harpersbazaarus

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые за четыре года появилась на публике в Великобритании и показала, что даже после длительного перерыва чувствует себя уверенно перед камерами. Во время совместного с принцем Гарри визита в Ноттингем она улыбалась, приветливо общалась с британцами и принимала от них цветы.

На кадрах, опубликованных в Harper's Bazaar, герцогиня Сассекская буквально сияет от радости, а пользователи соцсетей обратили внимание на ее улыбку и блеск в глазах.

Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото

Меган Маркл появилась на публике. Источник: instagram.com/harpersbazaarus

Для выхода в Ноттингеме Маркл выбрала монохромный образ в трендовом цвете бордо, отдав предпочтение одежде британских брендов. Герцогиня дополнила свою юбку, лонгслив и пальто туфлями на каблуке с закрытым носком и тонким ремешком. При этом волосы она собрала в хвостик, полностью открыв лицо.

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Это появление стало первым совместным публичным мероприятием герцогини и принца Гарри после возвращения в Великобританию.

Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото

Это появление стало первым совместным публичным мероприятием герцогини и принца Гарри после возвращения в Великобританию. Источник: instagram.com/harpersbazaarus

"Маркл и принц Гарри впервые официально появились вместе после возвращения в Великобританию. Для этого мероприятия в Ноттингеме герцогиня Сассекская надела монохромный бордовый наряд от британских брендов – достойный намек на родину ее мужа", – говорится в сообщении источника.

В комментариях к фотографиям пользователи активно обсуждали появление герцогини. Многие отметили, что она выглядит счастливой, а также похвалили ее стиль. Некоторые комментаторы упомянули о непростых отношениях Маркл с британским королевским окружением и назвали ее смелой за то, что она снова приехала в страну.

Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото

Многие отметили, что она выглядит счастливой, а также похвалили ее стиль. Источник: instagram.com/harpersbazaarus

"Она, наверное, очень его любит, раз согласилась вернуться в Великобританию после всего, что ей пришлось пережить в прошлый раз. Она смелая женщина".

"Общество ненавидит сильных женщин. Давай, Меган!"

"Она мне нравится, мне нравится ее стиль".

"Она просто потрясающая! Этот бордово-красный цвет ей очень идет".

"Меган выглядит великолепно. Они с Гарри – глоток свежего воздуха!"

"Я люблю их обоих. Они невероятно красивая пара. В Ноттингеме их всегда будут рады видеть".

"Продолжайте сиять, Гарри и Меган! Мы вас любим!"

Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото

Реакция сети. Источник: скриншот

Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото

Реакция сети. Источник: скриншот

Известно, что во время визита в Ноттингем герцог и герцогиня Сассекские встретились с местными жителями и посетили несколько организаций. Сначала они побывали в молодежной благотворительной организации, где общались с поклонниками и принимали цветы.

Затем супруги посетили центр, занимающийся борьбой с продовольственной бедностью, а также центр, который поддерживает молодежь из малообеспеченных семей с помощью общественных мероприятий, спорта и наставничества.

Меган Маркл сияла от счастья во время своего первого за 4 года появления в Британии: какой модный образ выбрала жена принца Гарри. Фото

Во время визита в Ноттингем герцог и герцогиня Сассекские встретились с местными жителями. Источник: instagram.com/harpersbazaarus

Ранее OBOZ.UA писал о настоящей причине возвращения принца Гарри в Англию.

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