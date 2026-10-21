Почти все песни российские: сеть обеспокоил вид украинского топ-чарта

К сожалению, даже на пятый год кровавой полномасштабной войны некоторые украинцы не отказываются от прослушивания российских треков. Среди 10 самых популярных композиций в Украине на стриминговом сервисе Spotify оказалось целых 8 произведений артистов из РФ.

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Отечественные слушатели до сих пор не удалили из своих плейлистов таких исполнителей, как VILLIAN, Урал Гайсин, madk1d и Катрин Штоль. Более того, в топ-чарт украинцы вывели песню предательницы Анны Асти, которая с радостью развлекает россиян за кровавые рубли, за что даже получила награду – стала артисткой 2024 года в стране-агрессоре.

Среди украинских артистов, которым удалось "пробиться" в десятку лидеров, оказались Jerry Heil и Святослав Вакарчук. Их совместная работа "Дві весни" заняла четвертую строчку. На девятом месте оказался украиноязычный ИИ-трек "Червоний мак".

Такая тенденция не на шутку огорчила пользователей сети. Они открыто раскритиковали сограждан, которые до сих пор "фанатеют" от российской музыки, и высказали мнение, что на фоне такой тенденции даже песни, созданные с помощью искусственного интеллекта, не кажутся такими уж плохими.

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"Я не верю, что это все кто-то слушает".

"Где они вообще находят всю эту х*йню? Я даже этих исполнителей не знаю".

"Даже ИИ, при всей моей ненависти к нему, лучше этого дерьма".

"Как можно слушать такое дерьмо? Сколько невероятных песен, не говоря уже о наших украинских. А эти имбецилы все равно слушают это".

"5 раз в чарте встречается madk1d, который пел о российских солдатах. Это просто капец. Люди себя не уважают".

Главные истории дня

Немного лучшая ситуация наблюдается в чарте самых популярных среди украинцев песен на платформе Apple Music. В топ-10 попали 2 российские песни, в частности, композиция Татьяны Булановой, которая открыто поддерживает политику Кремля.

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Пользователи видеохостинга YouTube не включили в десятку лидеров ни одной композиции исполнителей из РФ. Правда, на этом сервисе наблюдается другая тенденция – рост популярности песен, созданных с помощью ИИ, среди которых: "Червоний мак", "Пляшка Фраголіно", "І у темную ніч", "Шо ти, шо ти", "Абракадабра" и "А може ти мене полюбиш".

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