Американская певица Майли Сайрус вышла замуж за 28-летнего музыканта Макса Морандо после почти пяти лет отношений. Влюбленные сыграли свадьбу 21 ноября в штате Калифорния (США), а местом для церемонии выбрали бывший дом легендарного актера Фрэнка Синатры. Для 33-летней исполнительницы это уже второй брак: в 2018 году она вышла замуж за актера Лиама Хемсворта, однако их семейная жизнь продлилась всего несколько месяцев.

Видео дня

Первые фотографии с тайной свадьбы опубликовало издание TMZ, где можно посмотреть сами снимки. На кадрах Майли Сайрус предстала в белом платье с открытой спиной, длинными рукавами и шлейфом, а ее избранник – в классическом черном костюме.

Церемония состоялась у бассейна под аркой, украшенной белыми цветами. В какой-то момент певица не сдержала слез и вытерла их платочком, прежде чем зачитать свадебные клятвы.

Накануне молодожены устроили ужин для близких в соседнем ресторане. Гостям подавали, в частности, филе-миньон и равиоли с лобстером. А на меню вечера разместили инициалы пары – M+M.

История отношений Майли Сайрус и Макса Морандо началась со свидания вслепую. Об этом исполнительница рассказывала Vogue в мае 2023 года. Выяснилось, что для нее знакомство стало неожиданностью, тогда как будущий избранник знал, с кем встретится.

"Нас свели на свидании вслепую. Ну, для меня это было свидание вслепую, а для него – нет. Я подумала: "Худшее, что может случиться, – это то, что я уйду", – вспоминала певица.

РЕКЛАМА

Впервые пару заметили вместе в ноябре 2021 года на модном показе Gucci в Лос-Анджелесе (США). Уже через месяц они появились за кулисами новогоднего шоу певицы в Майами, а весной 2022-го папарацци сфотографировали влюбленных во время поцелуя в одном из районов Голливуда.

О помолвке Сайрус и Морандо стало известно в декабре 2025 года, когда артистку заметили с бриллиантовым кольцом на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел". Позже музыкант раскрыл подробности предложения, сделанного во время совместного путешествия в Японию.

Главные истории дня

Макс Морандо рассказал, что сделал предложение в Киото. Однако сохранить сюрприз было непросто: пара уже обсуждала помолвку, а Майли Сайрус догадывалась, что этот момент может наступить именно во время поездки. Поэтому музыкант решил отложить предложение до последнего дня.

Во время прогулки по территории отеля влюбленные наткнулись на небольшой сад, вход в который был перекрыт. Майли не хотела заходить туда, но ее избраннику удалось ее убедить. Именно в этом уютном месте, похожем на японский лес, и состоялось предложение руки и сердца.

РЕКЛАМА

"Я потел. Я чувствовал, как колотится мое сердце. Ты растешь ребенком, смотря фильмы, где парень становится на одно колено и делает все это, и знаешь, что именно так и нужно поступить. Но потом понимаешь: "Ладно, мне буквально нужно встать на одно колено". Я не хотел все испортить, споткнуться или уронить кольцо", – признался Морандо.

РЕКЛАМА

Однако, как выяснилось, жених был не единственным, кто мог испортить этот момент. В сентябре 2026 года Майли Сайрус рассказала, что перед предложением сама чуть не раскрыла план возлюбленного. Она заподозрила, что у него есть кольцо, и устроила обыск в личных вещах мужчины. К счастью для пары, певица не нашла украшение: музыкант спрятал его в кармане у колена.

Сайрус вспомнила, что после неудачной попытки найти кольцо даже разозлилась, поскольку решила, что предложения не будет: "Я иду в ванную комнату. Я такая: "Не делай этого сейчас. Не порть такой чудесный момент и не устраивай истерику. Тебе это не к лицу, ты же просто капризный ребенок". Я думала: "У него его нет, так что не порть эту поездку, устраивая истерику". Мне так хотелось ее устроить".

РЕКЛАМА

Напомним, до отношений с Морандо Майли Сайрус была замужем за актером Лиамом Хемсвортом. Они поженились в декабре 2018 года, однако уже в августе 2019-го сообщили о расставании. Официально развод завершили в январе 2020 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Человек-паук" Тоби Магуайр женил свою бывшую на сыне миллиардера, который младше нее на 14 лет.