Марина Боржемская впервые рассказала о тяжелой болезни, из-за которой исчезала из соцсетей: тренера ''Зважених та щасливих'' мучают боли

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская объяснила, почему в последнее время была довольно малоактивна в социальных сетях. Знаменитость рассказала, что страдает от сильных мигреней, которые периодически лишают ее возможности вести привычный образ жизни.

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О тяжелой болезни фитнес-тренер впервые рассказала в откровенном посте на личной странице в Instagram. Боржемская подробно описала, как недуг влияет на ее самочувствие, и подчеркнула: решила поделиться своей историей, ведь кто-то из подписчиков может сейчас проходить через такое же испытание.

"В последнее время я почти ничего не публиковала. Не потому, что потеряла мотивацию или мне больше не хотелось делиться. Мне просто было очень плохо. Я страдаю от мигрени. И в последнее время она стала настолько сильной, что порой лишает меня нормальной жизни. Бывают дни, когда свет причиняет боль, звуки становятся невыносимыми, а единственное желание – запереться в темной комнате и просто ждать, пока боль отступит", – поделилась тренер.

Как призналась Марина Боржемская, ей особенно сложно справляться с тяжелыми симптомами мигрени, учитывая ее профессиональную деятельность. Работая фитнес-тренером, она привыкла быть активной, сильной, мотивировать других и всегда улыбаться, но сейчас настало время, когда тело "говорит" ей: "Сегодня – нет".

"Я учусь это принимать. Пропущенная тренировка – не провал. Отдых – не лень. Отмененные планы – не повод чувствовать себя виноватой. Я делюсь этим, потому что, возможно, кто-то сейчас переживает то же самое. Вы не одиноки. Иногда лучшее, что мы можем сделать для себя, – просто позволить себе остановиться. Я как раз этому сейчас тоже учусь", – подытожила знаменитость.

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Такое признание Марины Боржемской нашло отклик среди ее подписчиков. В комментариях люди поделились, что долгое время страдали от такого же заболевания, и пожелали фитнес-тренеру как можно скорейшего улучшения самочувствия:

"Мигрени мучили меня семь лет. Я вас понимаю. Это временно. Все будет хорошо".

"Мариночка, вы невероятно светлая, искренняя, сильная, хрупкая женщина! Мы с вами, вы зажигаете сердца! Вы лучшая".

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"И у меня в последнее время появились приступы, хочется просто лечь и не шевелиться".

"Вы красавица, держитесь".

Отметим, что мигрень – это хроническое заболевание, которое проявляется периодическими приступами интенсивной пульсирующей боли, обычно в одной половине головы. Характерными симптомами этого заболевания также являются тошнота, рвота, повышенная чувствительность к свету и звукам. У некоторых людей перед приступом мигрени может появляться аура в виде временного нарушения зрения, речи или моторики.

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