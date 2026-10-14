Маричка Падалко упрекнула ''украинцев из средневековья'' за бездушные ''советы'' Ирине Федишин, которая потеряла дочь на 35-й неделе беременности

Журналистка Маричка Падалко раскритиковала людей, которые начали упрекать певицу Ирину Федишин после трагической новости о потере ребенка на 35-й неделе беременности. Вместо сочувствия артистка и её муж Виталий Човник получили от незнакомых людей упреки за то, что делились радостной новостью о будущем пополнении в семье.

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Некоторые комментаторы связывали трагедию с публичностью беременности, фактически обвиняя женщину в случившемся. Падалко в Instagram назвала такие реакции проявлением средневековых предрассудков и подчеркнула: никакие фотографии в соцсетях не могут быть причиной потери ребенка.

"Счастье любит тишину", "Зачем было показывать беременность?" Украинские соцсети погрузились в средневековье после трагической новости о том, что Ирина Федишин потеряла на 35-й неделе беременности ребенка и, судя по посту её мужа, едва не умерла сама", – написала журналистка.

Она отметила, что за подобными комментариями стоит не забота, а обвинение в адрес женщины, которая и без того переживает самый тяжелый период в жизни. По мнению Падалко, такие высказывания только усугубляют боль семьи, потерявшей ребенка.

"Когда вы пишете такие комментарии женщине, потерявшей ребенка, вы фактически обвиняете её, мол, "ты сама виновата". Это какое-то средневековое суеверие со ссылкой на "наших бабушек" и "наших мам", которое превращает горе в наказание за радость", – подчеркнула она.

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Журналистка убеждена, что женщина имеет полное право радоваться беременности, рассказывать о ней и делиться счастливыми моментами с близкими и аудиторией. Сам факт публичности не означает, что будущая мать провоцирует беду.

Падалко также вспомнила, что сама сталкивалась с осуждением из-за подготовки к рождению детей. Еще до появления соцсетей ей упрекали за то, что она заранее покупала детские вещи. В ответ журналистка предлагала критикам задуматься: покупают ли они подарки мужу на день рождения заранее или ждут самого праздника.

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"Нам хочется верить, что если вести себя "правильно", ничего страшного не случится. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фотографий в соцсетях. Они происходят и без них", — подчеркнула Падалко.

Действительно, под последними публикациями певицы, а также под постом её мужа о смерти дочери было немало неуместных комментариев от людей, не имеющих никакого отношения к семье. Вместо поддержки некоторые пользователи решили поучать супругов, как им следовало вести себя во время беременности. При этом по состоянию на 15:30 14 октября большинство таких комментариев уже исчезло.

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Что известно о трагедии в семье

Вечером 13 октября Виталий Човник сообщил, что его жена потеряла ребенка на позднем сроке беременности. По словам мужа, состояние 39-летней певицы также было критическим.

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"Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и её", — написал Човник, попросив помолиться за душу их дочери, а также за здоровье и выздоровление артистки.

О третьей беременности Федишин объявила 19 августа. В конце сентября певица вместе с мужем и двумя сыновьями устроила гендер-пати, во время которой супруги узнали, что ждут девочку.

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Ирина Федишин и Виталий Човник поженились 29 июля 2006 года. Вместе они воспитывают двух сыновей — Юрия, родившегося в 2011 году, и Олега, появившегося на свет в 2015-м. В этом году супруги отметили 20-летие брака.

Как сообщал OBOZ.UA, 35-летняя украинская певица Мила Нитич впервые призналась, что пережила очень болезненное событие — потеряла ребенка. У артистки произошла остановка беременности на третьем месяце, после чего у неё случился серьёзный гормональный сбой, что, в свою очередь, привело к значительному набору веса.