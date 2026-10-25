Максиму Галкину отомстили за ''поддержку войны'': юморист переложил вину на власти Турции

Российский юморист Максим Галкин не выступит в Стамбуле 25 октября. Его концерт отменили после того, как турецкие активисты начали требовать запретить шоу из-за высказываний артиста о войне в секторе Газа. Сам шоумен заявил, что решение приняло правительство Турции, а он и организаторы не могли на него повлиять.

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Об отмене мероприятия Галкин сообщил в Instagram. В своем заявлении он подчеркнул, что проведение концерта в запланированную дату стало юридически невозможным, и извинился перед зрителями, купившими билеты.

В опубликованном сообщении он также отметил, что решение приняли государственные органы Турции и оно не зависело от воли организатора, артиста или других участников мероприятия.

"Несмотря на приложенные усилия, проведение концерта в назначенную дату стало юридически невозможным", – говорится в заявлении.

Отмене выступления предшествовала волна возмущения среди турецких активистов из-за позиции юмориста по израильско-палестинскому конфликту. Они обвинили его в поддержке израильской армии, назвав это "поддержкой войны", и призвали местные власти вмешаться, чтобы не допустить проведения концерта.

Одним из поводов для критики стало то, что Галкин назвал героем израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий. Турецкое издание Dogruhaber тоже обратило внимание на высказывания шоумена о войне в Секторе Газы.

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В частности, медиа раскритиковало его сомнения в достоверности данных ХАМАС о количестве погибших и заявления об отсутствии проблем с продовольствием в регионе, несмотря на сообщения о гуманитарном кризисе.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Галкин покинул РФ и переехал в Израиль и на Кипр. Юморист неоднократно демонстрировал поддержку Украины, в частности исполнял украинские песни и пытался говорить на украинском языке на публичных мероприятиях.

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