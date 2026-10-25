Максиму Галкину отомстили за ''поддержку войны'': юморист переложил вину на власти Турции

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Украина и Россия – не одно и то же": трампистка Лумер указала на разительную разницу между странами"Украина и Россия – не одно и то же": трампистка Лумер указала на разительную разницу между странамиКто и когда выезжает за границуЕздят на обучение в Италию и месяцами проводят за границей: какие командировки оформляют украинские чиновники1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходов1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходовИллюстрация — зарплатыЗарплаты этих специалистов достигают 66 тыс. грн: кого активнее всего ищут работодатели в УкраинеИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоРоссия снова атаковала Киев дронами: вспыхнул пожарРоссия снова атаковала Киев дронами: вспыхнул пожарРоссийский удар уничтожил последний строительный центр "Эпицентр" в Харькове. Фото и видеоРоссийский удар уничтожил последний строительный центр "Эпицентр" в Харькове. Фото и видеоКогда обрезать виноград перед зимой: советы новичкамКогда обрезать виноград перед зимой: советы новичкам58-летнего украинца признали годным к мобилизации, несмотря на хронические болезни и уход за матерью: какое решение принял суд58-летнего украинца признали годным к мобилизации, несмотря на хронические болезни и уход за матерью: какое решение принял судГде смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходныхГде смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных

Максиму Галкину отомстили за "поддержку войны": юморист переложил вину на власти Турции

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
246
Максиму Галкину отомстили за "поддержку войны": юморист переложил вину на власти Турции
Максиму Галкину отомстили за "поддержку войны"

Российский юморист Максим Галкин не выступит в Стамбуле 25 октября. Его концерт отменили после того, как турецкие активисты начали требовать запретить шоу из-за высказываний артиста о войне в секторе Газа. Сам шоумен заявил, что решение приняло правительство Турции, а он и организаторы не могли на него повлиять.

Об отмене мероприятия Галкин сообщил в Instagram. В своем заявлении он подчеркнул, что проведение концерта в запланированную дату стало юридически невозможным, и извинился перед зрителями, купившими билеты.

Максиму Галкину отомстили за ''поддержку войны'': юморист переложил вину на власти Турции

В своем заявлении он подчеркнул, что проведение концерта в запланированную дату стало юридически невозможным. Источник: instagram.com/maxgalkinru

В опубликованном сообщении он также отметил, что решение приняли государственные органы Турции и оно не зависело от воли организатора, артиста или других участников мероприятия.

Читайте также
Оксана ГейдорОксана Гейдор
7,1 т.
"Произошло много плохого, как в ужасном сериале". Полина Василина – об ограблении и преследовании, любовном треугольнике и своем настоящем имени
7,1 т.
"Произошло много плохого, как в ужасном сериале". Полина Василина – об ограблении и преследовании, любовном треугольнике и своем настоящем имени
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,6 т.
Как изменился Стас Шуринс после внезапного исчезновения и волны слухов о проблемах в жизни. Свежие фото
2,6 т.
Как изменился Стас Шуринс после внезапного исчезновения и волны слухов о проблемах в жизни. Свежие фото
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,5 т.
В сети заговорили о "проклятии" Украины после Детского Евровидения 2026 и заметили интересное совпадение
2,5 т.
В сети заговорили о "проклятии" Украины после Детского Евровидения 2026 и заметили интересное совпадение

"Несмотря на приложенные усилия, проведение концерта в назначенную дату стало юридически невозможным", – говорится в заявлении.

Отмене выступления предшествовала волна возмущения среди турецких активистов из-за позиции юмориста по израильско-палестинскому конфликту. Они обвинили его в поддержке израильской армии, назвав это "поддержкой войны", и призвали местные власти вмешаться, чтобы не допустить проведения концерта.

Одним из поводов для критики стало то, что Галкин назвал героем израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий. Турецкое издание Dogruhaber тоже обратило внимание на высказывания шоумена о войне в Секторе Газы.

Максиму Галкину отомстили за ''поддержку войны'': юморист переложил вину на власти Турции

Одним из поводов для критики стало то, что Галкин назвал героем израильского спецназовца. Источник: instagram.com/maxgalkinru

В частности, медиа раскритиковало его сомнения в достоверности данных ХАМАС о количестве погибших и заявления об отсутствии проблем с продовольствием в регионе, несмотря на сообщения о гуманитарном кризисе.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Галкин покинул РФ и переехал в Израиль и на Кипр. Юморист неоднократно демонстрировал поддержку Украины, в частности исполнял украинские песни и пытался говорить на украинском языке на публичных мероприятиях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Максим Галкин показал свежее видео с 77-летней Пугачевой без фильтров в Турции.

Похожие темы
звездыконцертТурцияМаксим ГалкинМаксим Галкин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!