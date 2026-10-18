Максима Галкина собрались сделать персоной нон грата в Турции из-за ''поддержки войны''

В Турции требуют отменить концерт россиянина-"иностранного агента" Максима Галкина, который должен состояться 25 октября в Стамбуле. Местные активисты возмутились высказываниями юмориста о войне в секторе Газа и обвинили его в поддержке действий израильской армии.

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Теперь они добиваются вмешательства турецких властей. Как сообщают российские медиа, поводом для недовольства стали заявления артиста об израильско-палестинском конфликте.

В частности, Галкин назвал героем спецназовца из Израиля, погибшего во время боевых действий. Из-за этого активисты обратились к правоохранительным органам с требованием не допустить проведения концерта.

Соответствующее обращение было направлено в Министерство внутренних дел и Министерство культуры Турции, а также властям Стамбула. Интересно, что к инициативе присоединились и местные жители, возмущенные тем, что артисту разрешили выступить в стране.

Турецкое издание Dogruhaber также обратило внимание на высказывания Галкина о вооруженной агрессии в секторе Газа. По их информации, юморист ставил под сомнение данные ХАМАС о количестве погибших и утверждал, что в регионе нет проблем с продовольствием, несмотря на сообщения о голоде.

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"В результате нападения, о котором Галкин отозвался с похвалой, погибло не менее 274 палестинцев, а около 700 человек получили ранения. Галкин, сторонник Израиля, назвал обнародованные "ХАМАСом" статистические данные о человеческих потерях недостоверными, а по поводу продовольственного кризиса в Газе заявил: "В Газе нет проблем с продовольствием", – отмечает медиа.

Главные истории дня

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны России против Украины Галкин покинул РФ и переехал жить за границу. В разные периоды он находился в Израиле и на Кипре. Юморист также неоднократно демонстрировал поддержку Украины: на публичных мероприятиях он старается говорить на украинском языке и исполняет украинские песни.

Ранее OBOZ.UA писал, что Максим Галкин показал свежее видео с 77-летней Пугачевой без фильтров в Турции.