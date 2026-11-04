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Макс Барских вернется на "Фабрику звезд" через 18 лет

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Макс Барских вернется на "Фабрику звезд" через 18 лет
Макс Барских. Источник: SWEET.TV

От скандального ухода из телевизионного шоу до статуса самого успешного артиста страны. Спустя 18 лет Макс Барских возвращается туда, где началась его музыкальная история, чтобы переосмыслить собственные хиты вместе с новым поколением исполнителей во время восьмого прайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV.

Макс Барских вернется на ''Фабрику звезд'' через 18 лет

Макс Барских. Источник: SWEET.TV

Музыкальный вечер фабриканты откроют новыми украиноязычными хитами Барских из концертной программы Open Air Fest "Сегодня имеет смысл", с которой артист этим летом проехал по Украине в рамках масштабного тура.

Макс Барских вернется на ''Фабрику звезд'' через 18 лет

Макс Барских. Источник: SWEET.TV

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Центральным событием восьмого прайма станет переосмысление музыкального каталога певца. Участники выбрали композиции разных периодов его карьеры, которые когда-то выходили на русском языке и до сих пор не имели официальных украиноязычных версий. Молодые исполнители самостоятельно перевели тексты, создали новые аранжировки, поработали над саунд-продюсированием и адаптировали известные песни к собственному музыкальному стилю.

Макс Барских вернется на ''Фабрику звезд'' через 18 лет

Макс Барских. Источник: SWEET.TV

Хиты, на которых выросло целое поколение слушателей, получат вторую жизнь. Барских также предоставит фабрикантам официальное разрешение исполнять эти композиции на собственных концертах, а их новые версии появятся на цифровых стриминговых платформах.

Макс Барских вернется на ''Фабрику звезд'' через 18 лет

Макс Барских. Источник: SWEET.TV

Для самого Барских это инвестиция в новое поколение украинской поп-музыки и еще один шаг к переосмыслению собственного музыкального наследия.

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