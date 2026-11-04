Макс Барских вернется на ''Фабрику звезд'' через 18 лет

От скандального ухода из телевизионного шоу до статуса самого успешного артиста страны. Спустя 18 лет Макс Барских возвращается туда, где началась его музыкальная история, чтобы переосмыслить собственные хиты вместе с новым поколением исполнителей во время восьмого прайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV.

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Музыкальный вечер фабриканты откроют новыми украиноязычными хитами Барских из концертной программы Open Air Fest "Сегодня имеет смысл", с которой артист этим летом проехал по Украине в рамках масштабного тура.

Центральным событием восьмого прайма станет переосмысление музыкального каталога певца. Участники выбрали композиции разных периодов его карьеры, которые когда-то выходили на русском языке и до сих пор не имели официальных украиноязычных версий. Молодые исполнители самостоятельно перевели тексты, создали новые аранжировки, поработали над саунд-продюсированием и адаптировали известные песни к собственному музыкальному стилю.

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Хиты, на которых выросло целое поколение слушателей, получат вторую жизнь. Барских также предоставит фабрикантам официальное разрешение исполнять эти композиции на собственных концертах, а их новые версии появятся на цифровых стриминговых платформах.

Для самого Барских это инвестиция в новое поколение украинской поп-музыки и еще один шаг к переосмыслению собственного музыкального наследия.

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