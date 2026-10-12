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"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита
Тоби Магуайр устроил свадьбу своей бывшей с сыном миллиардера

Звезда фильмов о "Человеке-пауке" Тоби Магуайр провел свадебную церемонию своей бывшей жены, дизайнера ювелирных изделий Дженнифер Мейер, и ее нового избранника Джеффри Огунлеси. Молодожены поженились 10 октября на Гавайях, а среди гостей были Леонардо Ди Каприо с возлюбленной Витторией Черетти, миллиардер Джефф Безос с женой Лорен Санчес Безос и звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс.

На торжестве также присутствовали двое детей Мейер от брака с Магуайром и дочь, родившаяся в новых отношениях дизайнера. Как сообщает People, свадьба состоялась всего через несколько недель после того, как Магуайр и Мейер окончательно оформили развод.

''Человек-паук'' Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита

Дженнифер Мейер и ее новый избранник Джеффри Огунлеси. Источник: instagram.com/geoffo212

Бывшие супруги юридически поставили точку в отношениях 21 сентября 2026 года – через десять лет после объявления о разрыве. Несмотря на расторжение брака, актер согласился провести церемонию бракосочетания своей бывшей возлюбленной с новым избранником.

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49-летняя Дженнифер Мейер вышла замуж за Джеффри Огунлеси – сына нигерийского миллиардера, юриста и инвестиционного банкира Адебайо Огунлеси. Жених моложе дизайнера на 14 лет.

''Человек-паук'' Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита

Тоби Магуайр вел церемонию бракосочетания своей бывшей

Дизайнер и ее новый супруг впервые вместе появились на публике в 2023 году – они прошли по красной дорожке благотворительного мероприятия Baby2Baby. В августе 2024 года Мейер объявила о помолвке в соцсетях, опубликовав совместное фото с женихом и показав кольцо с большим бриллиантом.

Огунлеси является основателем и генеральным директором The Ogunlesi Group – компании, работающей в сфере музыкального и развлекательного менеджмента. Среди ее клиентов – рэпер Young Thug, исполнитель charlieonnafriday и актер Майлз Фрост.

''Человек-паук'' Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита

Огунлеси является основателем и генеральным директором The Ogunlesi Group. Источник: instagram.com/geoffo212

Отец жениха, Адебайо Огунлеси, – инвестиционный банкир. В сентябре 2024 года Forbes оценивал его состояние в 1,7 миллиарда долларов.

Для Мейер это второй брак. С Тоби Магуайром она познакомилась в 2003 году, а в 2007-м они поженились также на Гавайях. У супругов родились двое детей – дочь Руби, которой сейчас 19 лет, и сын Отис, которому 17. В 2016 году пара объявила о расставании, а в октябре 2020-го Мейер подала документы на развод.

''Человек-паук'' Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита

Для Мейер это второй брак. Источник: instagram.com/geoffo212

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 64-летний Джим Керри сыграл свадьбу, несмотря на то что обещал никогда не жениться.

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