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Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на "разоблачение" мужа певицы и замечания МОЗ: что изменилось

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
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Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на "разоблачение" мужа певицы и замечания МОЗ: что изменилось
Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на "разоблачение" мужа певицы. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

В больнице Святой Анны во Львове, где певица Ирина Федишин потеряла дочь Веронику на 35-й неделе беременности, сообщили о кадровых решениях и изменениях в работе медучреждения после проверки Министерства здравоохранения. В частности, врач, осматривавшая певицу дома перед госпитализацией, больше не работает в больнице, а медик, ведшая ее беременность, сейчас не привлечена к оказанию помощи пациентам.

О результатах и дальнейших шагах администрация медучреждения рассказала в Instagram. Заявление появилось после того, как муж артистки Виталий Човник публично назвал имена врачей, к которым семья обращалась в день трагедии, и рассказал о нарушениях, выявленных МОЗ.

Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на ''разоблачение'' мужа певицы и замечания МОЗ: что изменилось

Новое заявление больницы. Источник: Скриншот

В больнице вновь выразили соболезнования семье и признали, что никакие управленческие решения или проверки не смогут компенсировать потерю ребенка. Вместе с тем там согласились с необходимостью изменить работу учреждения и сообщили о конкретных решениях по результатам проверки министерства и внутреннего разбирательства.

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"С врачом, которая осматривала Ирину дома до госпитализации, прекращены трудовые отношения. Однако это не отменяет необходимости профессиональной оценки ее действий. Врач, которая вела беременность Ирины, в настоящее время не привлечена к оказанию медицинской помощи пациентам. Продолжается проверка обстоятельств данной трагедии, и по ее результатам будут приняты управленческие решения", – отметили в клинике.

Помимо кадровых решений, в медучреждении сообщили об организационных изменениях. В частности, привлекли дополнительных специалистов, которые будут обеспечивать круглосуточную УЗИ-диагностику. Также устранили часть недостатков, которые не назвали.

Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на ''разоблачение'' мужа певицы и замечания МОЗ: что изменилось

В медучреждении сообщили об организационных изменениях. Источник: Скриншот

Сейчас администрация "проверяет порядок оказания неотложной помощи и маршруты пациенток". В частности, для медицинского персонала планируют организовать дополнительное обучение, в том числе по распознаванию критических состояний, соблюдению медицинских протоколов и взаимодействию между службами.

"Планируем привлечь независимых специалистов по акушерству и гинекологии для улучшения работы больницы. Все замечания государственного надзора МОЗ должны быть устранены в установленные сроки. Также будут улучшены условия пребывания в больнице и материально-техническое обеспечение. Будем об этом информировать", – добавили представители больницы.

Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на ''разоблачение'' мужа певицы и замечания МОЗ: что изменилось

В медучреждении сообщили, что врач, которую Ирина Федишин выбрала для ведения родов, сейчас уволена. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Что предшествовало

Накануне муж Ирины Федишин Виталий Човник опубликовал обещанное "разоблачение" медиков, к которым семья обращалась в день трагедии. Он назвал врача, которая вела беременность артистки, – Христину Мельник, а также Ольгу Коваль, которая приезжала осматривать певицу дома.

По словам продюсера, после первых жалоб на боль в животе Ирина обратилась к своему врачу, однако вместо направления в медучреждение получила рекомендацию принять гомеопатический (альтернативная медицина, эффективность не доказана) препарат. Позже Христина Мельник посоветовала связаться с коллегой Ольгой Коваль.

Човник утверждает, что во время домашнего осмотра последняя не проверила сердцебиение ребенка и не направила беременную в больницу. Позже у Федишин диагностировали преждевременную отслойку плаценты с внутренним кровотечением.

Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на ''разоблачение'' мужа певицы и замечания МОЗ: что изменилось

Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

После обращения мужа певицы МОЗ провело внеплановую проверку больницы Святой Анны. По словам Човника, специалисты зафиксировали семь нарушений, среди которых несвоевременная диагностика отслойки плаценты, задержка проведения УЗИ, ненадлежащее наблюдение за пациенткой после госпитализации, недостатки в оказании экстренной помощи и нарушения ведения медицинской документации.

Особое возмущение продюсера вызвало то, что Христина Мельник продолжала работать с беременными после трагедии.

Напомним, Ирина Федишин и Виталий Човник потеряли дочь Веронику на 35-й неделе беременности. Певице удалось выжить после критического состояния, однако из-за осложнений ей удалили матку, поэтому больше она не сможет родить ребенка.

Больница, где Ирина Федишин потеряла дочь, отреагировала на ''разоблачение'' мужа певицы и замечания МОЗ: что изменилось

Ирина Федишин и Виталий Човник потеряли дочь Веронику на 35-й неделе беременности. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ирина Федишин показала первое фото после потери дочери и сквозь боль призналась, как переживает восстановление в больнице.

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