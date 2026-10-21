Врачи ошибались пять лет: звезда ''Очень плохих мамочек'' поразила, как после лечения неправильного диагноза ей ''стало хуже''

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт, известная по фильмам "Очень плохие мамочки" и "Милашка", выяснила, что пять лет жила с ошибочным диагнозом рассеянного склероза. Однако новость об отсутствии этого заболевания не принесла ей облегчения: несмотря на пересмотр диагноза, у актрисы по-прежнему серьезные проблемы со здоровьем, и она не может самостоятельно передвигаться на значительные расстояния.

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Об этом звезда рассказала в своем подкасте MeSsy, который она ведет вместе с актрисой Джейми Сиглер. Эпплгейт призналась, что расплакалась, когда врачи сообщили ей об ошибке, ведь теперь ей придется заново искать причину проблем со здоровьем.

"Я снова оказалась в исходной точке – я не знаю, что со мной происходит", – сказала актриса.

По словам Эпплгейт, несколько лет назад врач предложил ей временно прекратить инфузионное лечение рассеянного склероза, чтобы понаблюдать за реакцией организма. После перерыва медики более подробно изучили ее состояние и пришли к выводу, что у нее нет этого аутоиммунного заболевания.

"Она зашла ко мне в палату и сказала: "Поздравляю, у вас нет рассеянного склероза". Я совсем не была рада", – вспомнила знаменитость.

Актриса подчеркнула, что после изменения диагноза ее самочувствие не улучшилось. Наоборот, в некоторых моментах ей стало еще хуже.

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"Не бывает так, чтобы тебе поставили неправильный диагноз, а потом вдруг стало лучше. Мне не стало лучше, Джейми. Если уж на то пошло, то в некоторых аспектах мне стало даже хуже", – подчеркнула знаменитость.

Эпплгейт объяснила, что до сих пор нуждается в кресле колесном, когда едет к врачу, поскольку не может самостоятельно дойти от автомобиля до больничной палаты. Она также призналась, что отсутствие окончательного объяснения ее состояния вызывает тревогу и сомнения в собственных ощущениях.

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По словам знаменитости, раньше диагноз помогал ей объяснять повседневные страдания и понимать, почему ее жизнь так сильно изменилась. Теперь же она не знает, что стоит за симптомами, которые никуда не исчезли.

О диагнозе рассеянного склероза актриса сообщила в августе 2021 года. На тот момент она уже некоторое время испытывала симптомы заболевания.

Отметим, что рассеянный склероз может вызывать нарушения подвижности, проблемы с равновесием, мышечную скованность и другие неврологические проявления.

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После постановки диагноза Эпплгейт открыто говорила о трудностях, с которыми столкнулась. Из-за состояния здоровья ей пришлось завершить актерскую карьеру, а во время работы над сериалом Netflix "Мертвый для меня" она пользовалась креслом колесным.

В марте 2026 года знаменитость также выпустила мемуары, в которых рассказала о борьбе с болезнью.

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