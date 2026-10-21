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Врачи ошибались пять лет: звезда "Очень плохих мамочек" поразила, как после лечения неправильного диагноза ей "стало хуже"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
258
Врачи ошибались пять лет: звезда "Очень плохих мамочек" поразила, как после лечения неправильного диагноза ей "стало хуже"
Звезда сериала "Очень плохие мамочки" поразила тем, как после лечения ошибочного диагноза ей "стало хуже"

Голливудская актриса Кристина Эпплгейт, известная по фильмам "Очень плохие мамочки" и "Милашка", выяснила, что пять лет жила с ошибочным диагнозом рассеянного склероза. Однако новость об отсутствии этого заболевания не принесла ей облегчения: несмотря на пересмотр диагноза, у актрисы по-прежнему серьезные проблемы со здоровьем, и она не может самостоятельно передвигаться на значительные расстояния.

Об этом звезда рассказала в своем подкасте MeSsy, который она ведет вместе с актрисой Джейми Сиглер. Эпплгейт призналась, что расплакалась, когда врачи сообщили ей об ошибке, ведь теперь ей придется заново искать причину проблем со здоровьем.

"Я снова оказалась в исходной точке – я не знаю, что со мной происходит", – сказала актриса.

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По словам Эпплгейт, несколько лет назад врач предложил ей временно прекратить инфузионное лечение рассеянного склероза, чтобы понаблюдать за реакцией организма. После перерыва медики более подробно изучили ее состояние и пришли к выводу, что у нее нет этого аутоиммунного заболевания.

"Она зашла ко мне в палату и сказала: "Поздравляю, у вас нет рассеянного склероза". Я совсем не была рада", – вспомнила знаменитость.

Актриса подчеркнула, что после изменения диагноза ее самочувствие не улучшилось. Наоборот, в некоторых моментах ей стало еще хуже.

"Не бывает так, чтобы тебе поставили неправильный диагноз, а потом вдруг стало лучше. Мне не стало лучше, Джейми. Если уж на то пошло, то в некоторых аспектах мне стало даже хуже", – подчеркнула знаменитость.

Врачи ошибались пять лет: звезда ''Очень плохих мамочек'' поразила, как после лечения неправильного диагноза ей ''стало хуже''

Актриса передвигается с тростью

Эпплгейт объяснила, что до сих пор нуждается в кресле колесном, когда едет к врачу, поскольку не может самостоятельно дойти от автомобиля до больничной палаты. Она также призналась, что отсутствие окончательного объяснения ее состояния вызывает тревогу и сомнения в собственных ощущениях.

По словам знаменитости, раньше диагноз помогал ей объяснять повседневные страдания и понимать, почему ее жизнь так сильно изменилась. Теперь же она не знает, что стоит за симптомами, которые никуда не исчезли.

О диагнозе рассеянного склероза актриса сообщила в августе 2021 года. На тот момент она уже некоторое время испытывала симптомы заболевания.

Отметим, что рассеянный склероз может вызывать нарушения подвижности, проблемы с равновесием, мышечную скованность и другие неврологические проявления.

Врачи ошибались пять лет: звезда ''Очень плохих мамочек'' поразила, как после лечения неправильного диагноза ей ''стало хуже''

Об диагнозе рассеянного склероза актриса сообщила в августе 2021 года.

После постановки диагноза Эпплгейт открыто говорила о трудностях, с которыми столкнулась. Из-за состояния здоровья ей пришлось завершить актерскую карьеру, а во время работы над сериалом Netflix "Мертвый для меня" она пользовалась креслом колесным.

В марте 2026 года знаменитость также выпустила мемуары, в которых рассказала о борьбе с болезнью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у режиссера фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Алексея Комаровского диагностировали рак. По словам кинематографиста, опухоль расположена на лице.

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