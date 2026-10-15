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"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 8,9 т.
"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла
Супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что случилось с певицей и их дочкой, которая умерла

Певица Ирина Федишин пережила чрезвычайно тяжелые роды, во время которых потеряла долгожданную дочь, а сама едва не умерла. Супруг артистки Виталий Човник впервые рассказал подробности трагедии, признавшись, что жене потребовалась сложная операция, а врачи боролись за ее жизнь из-за значительной кровопотери.

В InstaStories супруг певицы поделился болью от потери ребенка, рождения которого супруги с нетерпением ждали. Он признался, что видел дочь, и она была его копией. Виталий также поблагодарил всех, кто поддерживает семью, и попросил молиться за выздоровление Ирины.

''Врачи боролись за ее жизнь'': супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла

Виталий Човник рассказал о тяжелых родах своей жены. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

"Мы так мечтали о нашей доченьке. Так ждали ее появления на свет. Представляли, какой она будет, как впервые возьмем ее на руки, как обнимем, как привезем домой. Мы были так близки к нашему счастью. Так невероятно близки. Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но случилось иначе. Мы ее потеряли. Я видел ее. Она – моя копия", – написал Човник.

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Он признался, что не знает, как описать пережитую боль. Еще накануне мужчина строил планы и представлял, как будет держать дочку на руках, а теперь вынужден смириться с тем, что их долгожданная встреча так и не состоялась.

В то же время трагедия могла унести у него и жену. По словам Виталия, роды были чрезвычайно тяжелыми, Ирине провели сложную операцию, а из-за большой потери крови медики боролись за ее жизнь.

''Врачи боролись за ее жизнь'': супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла

По словам Виталия, роды были чрезвычайно тяжелыми. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

"Ира пережила чрезвычайно тяжелые роды, сложную операцию и большую кровопотерю. Врачи боролись за ее жизнь. Тот день навсегда останется для меня днем величайшей утраты, но в то же время и вторым днем рождения моей жены", – поделился муж артистки.

Он добавил, что безмерно благодарен за то, что Ирина осталась жива, хотя боль от смерти дочери никуда не исчезла.

"Бог забрал к себе нашего маленького ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я безмерно благодарен. Сегодня нам обоим очень больно... Болит так, что иногда не хватает ни слов, ни слез", – написал Човник.

Мужчина понимает, что их семью ждет долгий и непростой путь. Им придется учиться жить с этой утратой, поддерживать друг друга и находить силы двигаться дальше ради семьи и детей.

''Врачи боролись за ее жизнь'': супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла

Мужчина понимает, что их семью ждет долгий и непростой путь. Источник: Скриншот

В частности, Виталий Човник поблагодарил людей, которые присылают слова поддержки, молятся за семью и приносят цветы в больницу. Он пояснил, что сейчас супруги не имеют сил отвечать каждому лично, однако видят все сообщения и чувствуют заботу неравнодушных людей.

"Я не знаю, когда эта боль станет слабее. Не знаю, перестанет ли когда-нибудь болеть. Но знаю одно: мы будем стараться жить дальше. Вместе. Держа друг друга за руку. Мы так ждали тебя, доченька. Так хотели подарить тебе целый мир. А теперь ты навсегда стала целым миром в наших сердцах", – написал он.

Кроме того, Виталий посвятил дочке стихотворение, в котором выразил чувства отца, который так и не успел обнять ребенка, которого ждал всем сердцем.

''Врачи боролись за ее жизнь'': супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла

Виталий Човник посвятил дочке стихотворение. Источник: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Напомним, об третьей беременности Ирина Федишин сообщила 19 августа. В конце сентября она вместе с мужем и двумя сыновьями устроила гендер-пати и раскрыла, что в семье ждут девочку.

13 октября Виталий Човник сообщил, что супруги потеряли дочь, а Ирина находится в тяжелом состоянии. Он попросил поклонников молиться за жену и душу их ребенка.

''Врачи боролись за ее жизнь'': супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла

Виталий Човник сообщил, что его жена потеряла ребенка. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Маричка Падалко упрекнула "украинцев из средневековья" за бездушные "советы" Ирине Федишин, которая потеряла дочь.

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