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Легендарный певец Барри Манилоу, чья семья эмигрировала из Российской империи, прервал концерт из-за болезни: что с ним случилось

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Легендарный певец Барри Манилоу, чья семья эмигрировала из Российской империи, прервал концерт из-за болезни: что с ним случилось
Барри Манилоу прервал концерт из-за болезни

83-летний американский певец Барри Манилоу, известный хитами "Mandy" и "Copacabana", досрочно завершил концерт в Лас-Вегасе (США) после исполнения всего двух песен. Причиной послужила болезнь, из-за которой артист также отменил выступление на следующий день.

По словам представителей артиста, после концерта 9 октября певец вновь заболел бронхитом. Из-за этого ему пришлось также отменить шоу, запланированное на 10 октября, поясняют в People.

Легендарный певец Барри Манилоу, чья семья эмигрировала из Российской империи, прервал концерт из-за болезни: что с ним случилось

Артист исполнил всего две песни и исчез

Зрители, присутствовавшие на концерте 9 октября, отметили, что Манилоу исполнил лишь две композиции, после чего покинул сцену. Его музыканты еще некоторое время продолжали играть, а затем объявили о завершении концерта.

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В декабре 2025 года певец сообщил, что у него диагностировали рак легких первой стадии. По его словам, опухоль обнаружили после длительного лечения бронхита, который не проходил шесть недель, а затем вернулся еще на пять.

Врач назначил Манилоу дополнительное обследование, в ходе которого был обнаружен злокачественный участок в левом легком. Артисту провели операцию по удалению части органа. К счастью, болезнь удалось выявить на ранней стадии, когда она еще не дала метастазы.

Легендарный певец Барри Манилоу, чья семья эмигрировала из Российской империи, прервал концерт из-за болезни: что с ним случилось

В декабре 2025 года певец сообщил, что у него диагностировали рак легких первой стадии

После лечения Манилоу постепенно вернулся к концертной деятельности. Летом 2026 года он провел тур из 29 выступлений за 68 дней, однако впоследствии решил сделать перерыв. После возвращения в Лас-Вегас 9 октября артист вновь столкнулся с проблемами со здоровьем.

Справка. Барри Манилоу родился в 1943 году в Нью-Йорке под именем Барри Алан Пинкус. Он стал одним из самых известных американских поп-исполнителей второй половины XX века. В его творческом наследии – песни "Mandy", "I Write the Songs" и "Copacabana", а общий тираж его пластинок по всему миру превысил 75 миллионов.

Семья музыканта имеет еврейские корни. Его дедушка и бабушка по материнской линии эмигрировали в США из Российской империи. В частности, дедушка Джозеф Манилоу родился в 1893 году на территории тогдашней империи, а в 1913 году переехал в Соединенные Штаты.

В то же время нельзя исключать, что предки певца происходили с территории современной Украины. На генеалогической карте семьи Манилоу отмечены, в частности, Львов, Луцк и Киев. На ней также есть населенные пункты на территории современных Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Германии.

Легендарный певец Барри Манилоу, чья семья эмигрировала из Российской империи, прервал концерт из-за болезни: что с ним случилось

Предки артиста могли происходить из Украины

Однако эти данные не позволяют однозначно утверждать, что родственники Манилоу были именно украинцами по происхождению. В начале XX века Российская империя также охватывала почти все вышеперечисленные страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинец в костюме зубной феи стал участником легендарной группы Gorillaz, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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