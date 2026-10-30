Легенда Голливуда Эрик Робертс показал красавицу-жену с украинскими корнями и раскрыл истину о войне, которую понимают не все

Легендарный голливудский актер Эрик Робертс, жена которого имеет украинские корни, публично заговорил о своей поддержке Украины. Старший брат Джулии Робертс подчеркнул, что каждый день наш народ должен защищать себя от российской агрессии, поэтому ему сложно понять, почему у некоторых людей в мире до сих пор не "открылись глаза" на суть кровавой войны.

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Кроме того, знаменитость прямо осудил президента США Дональда Трампа, который в последнее время проявляет более мягкое отношение к РФ. Свою позицию звезда изложил в интервью Михаилу Файнштейну, во время которого показал красавицу-жену.

"У моей жены украинские корни, поэтому я в любом случае на стороне Украины. Но, кроме того, на вас напали. И вот здесь я не понимаю, почему вообще возникают какие-то трудности с пониманием этой войны. Именно тот, кто напал, должен остановиться. Вы лишь защищаете себя. Поэтому мне особенно странно видеть, как сейчас ведет себя Америка из-за Дональда Трампа", – заявил актер.

Эрик Робертс откровенно разочарован политикой США и убежден, что, будь он на месте украинцев, чувствовал бы это в десять раз сильнее.

Выражая поддержку нашему народу, актер с теплотой вспомнил о нескольких личных визитах на территорию нашей Родины. По словам Робертса, он искренне полюбил украинцев, а особенно его поразила невероятная красота женщин.

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"Я бывал в Украине. Я люблю Киев и люблю украинцев. Раньше я думал, что моя жена выглядит неповторимо, пока не приехал в Киев и не увидел, что там все выглядят, как моя жена", – сказал звезда.

Соответствующие заявления Эрика Робертса окончательно "разбили" мечты россиян использовать его персону для распространения пропаганды. Z-патриоты публиковали фейковые видео, где знаменитость якобы критиковал украинскую власть и народ, однако теперь стало очевидно, что он никоим образом не стоит на стороне РФ.

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Что известно об актере

Эрик Энтони Робертс родился 18 апреля 1956 года в городе Билокси, штат Миссисипи. Звезда рос в совершенно творческой атмосфере, ведь его отец Уолтер Робертс был режиссером и руководителем театральной лаборатории, а мать Бетти Лу – актрисой, поэтому неудивительно, что он решил связать жизнь с киноиндустрией.

На телеэкранах Робертс дебютировал в возрасте 5 лет, сыграв роль в драме "Маленькие первопроходцы", которую папа поставил специально для него. Это стало своеобразным способом помочь юному актеру побороть заикание, ведь у него исчезли любые проблемы с речью, когда он произносил выученный текст.

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Серьезно развивать карьеру Эрик Робертс начал в 1976 году. Тогда он снялся в сериале "Другой мир", который хотя и не завоевал широкой популярности, привлек к нему внимание публики. После этого актер начал появляться в более успешных проектах, таких как "Король цыган", "Звезда Плейбоя", "Медленный огонь", "Красный, как кровь", "Свободное падение", "Интоксикация" и других.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Игры престолов" сделал первое заявление после ночи в метро и показал всему миру, как живут украинцы.