Лариса Долина заманила сотни россиян в ловушку мошенников: почему предательница снова влипла в скандал с деньгами и при чем тут Украина

Певица-предательница Лариса Долина вновь попала в немилость "любимых" россиян, поскольку стала соучастницей мошеннической схемы. Артистка снялась в рекламе интернет-магазина, который обещал клиентам скидку на технику Apple, Samsung и Dyson, однако вместо этого просто "кинул" людей на деньги.

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Как пишут росмедиа, фигурантами скандала стали также балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин. Россияне набросились на горе-троицу, которая втянула их в ловушку мошенников, а еще больше ситуацию усугубило то, что фото артистов для рекламной кампании разместили на фоне украинского флага.

Втереться в доверие к Долиной, Волочковой и Шаляпину злоумышленникам оказалось довольно просто – они подарили каждому из них новенький iPhone и попросили упомянуть название магазина в ролике. Артистов заверяли, что у конторы нет никаких проблем с документами, а если кто-то и попытается доказать им обратное, то это просто "деятельность конкурентов". Лариса Долина радостно бросилась отрабатывать подарок и расхвалила интернет-магазин, более того, пожелала ему "долгих лет в бизнесе".

Возможность сэкономить 30% на технике, как обещала компания, показалась привлекательной примерно для 200 россиян, поэтому они начали делать заказы и вносить полную предоплату. В течение 30 дней люди должны были получить свои гаджеты, привезенные из Дубая, однако на этапе растаможивания все зависало. В итоге россияне остались без техники и денег. Предварительный ущерб оценивается в 10 млн рублей (около 5 584 784 грн).

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Позже сайт интернет-магазина перестал работать, а к пострадавшим присоединились еще 20 бывших сотрудников. Они уверяют, что не получали зарплату. Покупатели готовят коллективные заявления в полицию.

Лариса Долина даже не попыталась оправдаться за скандальную ситуацию, тогда как ее коллеги изо всех сил пытаются выставить себя "белыми и пушистыми". Прохор Шаляпин возмутился, что россияне хотят сделать их виновными в потере денег, мол, они как артисты ничего не могли сделать, ведь в документах тоже ничего не понимают.

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Подобную "песню" защебетала и Анастасия Волочкова. Балерина заявила, что не видит ничего плохого в том, что отблагодарила магазин за подарок участием в рекламной кампании.

"Ну не каждому из вас дарят iPhone, правильно? Чего от нас хотят? Мы вообще ничего не поняли. Ну записали мы видео. Если мне что-то понравилось, я скажу: "Люди, это классно", – выдала Волочкова.

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Предыдущий скандал с Долиной

Летом 2024 года в сети появилась информация, что предательница согласилась продать квартиру в элитном ЖК Москвы, а после завершения сделки перевела 112 миллионов рублей мошенникам. Аферисты якобы убедили певицу в том, что на ее недвижимость "положили глаз" преступники, поэтому предложили спасти жилье путем фиктивной продажи. Деньги должны были перевести на "безопасный счет", но после проведения всех манипуляций Лариса Долина заявила, что ее обманули.

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Однако долго изображать из себя "жертву" предательнице не удалось. Следователи постановили, что Долина добровольно заключила сделку о продаже квартиры, поэтому суд официально признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье. Предательницу и ее родственников сняли с регистрационного учета, а сторона новой владелицы получила полное право сменить замки и распоряжаться недвижимостью без каких-либо ограничений.

После инцидента в РФ даже появился термин "Эффект Долиной". Им характеризуют случаи, когда продавцы квартир подают в суд после завершения сделки и заявляют, что стали жертвами мошенников.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, куда переехала предательница Лариса Долина после того, как ее выставили из московской квартиры.