Бросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Второй гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийВторой гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаИллюстрация - женщина за рулем автоУкраинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиардыНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирмНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все деталиПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиаПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиаИллюстрация - городская архитектураНа западе Украины начался ажиотаж с квартирами: спрос взлетел в 5 раз, а недвижимости все меньшеВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютПаспорта в Украине не оформляют уже 5 днейЭто касается всех, кто оформляет паспорта Украины за рубежом: что важно знать

Бросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУ

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read5 мин
icon 13,2 т.
Бросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУ
Андрей Дончик рассказал, как сложилась жизнь Анатолия Пашинина

Режиссер Андрей Дончик приоткрыл завесу над жизнью актера Анатолия Пашинина, который долгое время работал на российском кинорынке, а после начала войны вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Оказалось, что звезда сериала "Украденное счастье", который последние несколько лет совсем не появляется в информационном пространстве, кардинально сменил сферу деятельности, поставив на первое место именно военное дело.

Как рассказал Дончик в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром", в течение определенного периода Пашинин даже проходил службу в 12-й бригаде специального назначения "Азов", однако остается ли он там до сих пор, режиссеру неизвестно. Кинодеятель подчеркнул, что для него позиция актера не стала неожиданностью, ведь еще во время работы над "Украденным счастьем" он заметил его проукраинские настрои.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 10,3 т.
Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото
icon 10,3 т.
Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 5,8 т.
"Позорная" тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту
icon 5,8 т.
"Позорная" тайна семьи Шуфутинского: как внук шансонье стал головной болью Кремля и вонзил нож в спину деду-путинисту
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 4,3 т.
Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее
icon 4,3 т.
Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее

"Он тогда покорил меня тем, что прекрасно говорил на украинском. Хотя он, фактически начиная со школы, уехал в Россию и там много снимался, но сохранил хороший украинский. После сериала и с началом военных действий он сбежал оттуда. Он служил в "Азове", был зачислен в армию", – рассказал режиссер.

Бросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУ

Андрей Дончик рассказал, что Пашинин служил в "Азове". Источник: Скриншот

Андрей Дончик лично не видел Анатолия Пашинина уже около трех лет. По словам режиссера, в течение некоторого времени они поддерживали связь, ведь актер обращался к нему, предлагая несколько сценариев, но позже "исчез" из поля зрения.

"С ним все нормально. Я не знаю, продолжает ли он службу. Конечно, в его жизни произошли серьезные перемены. У него там (в России. – Ред.) была профессия, какие-то заработки, а здесь он остался фактически без работы и без каких-либо средств к существованию. Его фактически кормила армия. Он сменил актерскую профессию на военную", – отметил Дончик.

Бросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУ

Актер воевал против российских оккупантов на Донбассе. Источник: Скриншот

Что известно об актере

Анатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 года в городе Светловодске, что в Кировоградской области. Детство он провел в Запорожье, а со временем переехал в Москву. В России Пашинин получил актерское образование и начал сниматься в кинопроектах, таких как "Львиная доля", "Мы из будущего", "Когда растаял снег", "Адмирал" и других.

В 2014 году артист вернулся в Украину и поддержал Революцию достоинства. Когда российские оккупанты вторглись на территорию Донбасса, он в качестве добровольца встал на защиту родной страны в составе Украинской добровольческой армии.

В феврале 2022 года Анатолий Пашинин публично обратился к белорусам с просьбой не отправлять своих детей на войну в Украину. Актер прямо заявил, что всех, кто решит убивать украинцев, ждет трагический финал – они "прорастут здесь как сорняки и другой будяк, откроют дорогу мстителям". Вскоре после этого он исчез с радаров.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что лауреат "Оскара" Шон Пенн показал средний палец ФСБ за попытку покушения на россиянина Верзилова, который воюет в ВСУ.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаактеринтервьюфотографииАнатолий ПашининАнатолий Пашинин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться