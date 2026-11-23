Американский режиссер Квентин Тарантино в третий раз стал отцом. У 63-летнего создателя "Криминального чтива" и его 43-летней жены Даниэллы Пик родился сын. Для супругов это уже третий общий ребенок за шесть лет брака.

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Радостную новость подтвердил People представитель режиссера. Супруги сообщили, что невероятно счастливы появлению на свет мальчика. Имя новорожденного и другие подробности пополнения семьи пока не раскрывают.

Квентин и Даниэлла уже воспитывают двоих детей: шестилетнего сына Лео и четырехлетнюю дочь Адриану. Первенец пары родился в феврале 2020 года, а в июле 2022-го у них появилась девочка. Теперь семья снова пополнилась мальчиком.

История отношений Тарантино и его избранницы началась еще в 2009 году. Тогда режиссер приехал в Израиль, чтобы представить свой фильм "Бесславные ублюдки", и познакомился с Даниэллой Пик. Однако роман между ними завязался не сразу: после нескольких лет общения пара рассталась, а позже воссоединилась примерно в 2016 году.

Летом 2017-го влюбленные обручились, а 28 ноября 2018 года сыграли свадьбу на камерной церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе. На тот момент режиссеру было 55 лет, а его избраннице – 35.

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Даниэлла Пик – певица и модель, которая также пробовала себя в актерстве. Она дочь известного в Израиле музыканта Свики Пика. В начале 2000-х Даниэлла выступала вместе с сестрой Шароной в музыкальном дуэте The Pick Sisters, а после его распада продолжила сольную карьеру. Также женщина появилась в небольшой роли в фильме своего мужа "Однажды в Голливуде" (2019).

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что "самая красивая женщина мира" тайно родила третьего ребенка и впервые вышла с ним в свет.