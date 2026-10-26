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Квартиру ограбили, а преступников не нашли. Звезда "Сумасшедшей свадьбы" раскрыла подробности преследования и запугивания, которые ее сломали

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read2 мин
801
Квартиру ограбили, а преступников не нашли. Звезда "Сумасшедшей свадьбы" раскрыла подробности преследования и запугивания, которые ее сломали
Полина Василина и Назар Заднепровский в "Сумасшедшей свадьбе"

Актриса Полина Василина ("Сумасшедшая свадьба", "Круты 1918", "Голая правда", "Ромео и Джульетта из Черкасс", "Довженко. Первый взгляд") призналась, что пережила период, последствия которого ощущает до сих пор: ограбление квартиры, запугивание и преследование. Преступников, по словам артистки, так и не нашли.

Об этом Василина рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса призналась, что пережитое стало для нее серьезной психологической травмой, с которой пришлось долго работать вместе с психотерапевтом.

Квартиру ограбили, а преступников не нашли. Звезда ''Сумасшедшей свадьбы'' раскрыла подробности преследования и запугивания, которые ее сломали

Полина Василина. Источник: instagram.com/apollinariya_vasylyna

"Это сильно меня травмировало, и, думаю, этот опыт останется со мной на всю жизнь", – сказала она, отвечая на вопрос о квартирной краже.

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В то же время, как объяснила Полина, ограбление было лишь частью того, что ей пришлось пережить. До этого были запугивания и преследование. Актриса подчеркнула, что не понимала, почему все это происходит с ней, ведь она просто работала и зарабатывала на жизнь. "В целом произошло много плохого, как в каком-то ужасном сериале. Я пережила очень страшный период, последствия которого ощущаю до сих пор. Я была просто молодой девушкой, работала, зарабатывала на жизнь, занималась своим делом. И вдруг все это произошло – без какой-либо причины. Это сильно сломало меня", – поделилась Василина.

Квартиру ограбили, а преступников не нашли. Звезда ''Сумасшедшей свадьбы'' раскрыла подробности преследования и запугивания, которые ее сломали

В фильме "Сумасшедшая свадьба". Источник: instagram.com/apollinariya_vasylyna

По словам Полины, пережитое до сих пор напоминает о себе в повседневных ситуациях: "Даже сейчас, если дверная ручка резко дергается, у меня сердце уходит в пятки, кажется, что сейчас потеряю сознание". Василина обратилась за помощью к психотерапевту, пытаясь справиться с последствиями пережитого. Однако, как она объяснила, травматический опыт не исчезает просто потому, что проходит время. Психотерапия помогла ей постепенно принять случившееся и научиться с этим жить.

Квартиру ограбили, а преступников не нашли. Звезда ''Сумасшедшей свадьбы'' раскрыла подробности преследования и запугивания, которые ее сломали

В новом фильме "Довженко. Первый взгляд". Источник: instagram.com/apollinariya_vasylyna

Актриса вспомнила, что после переезда в новую квартиру началась пандемия коронавируса. Работы не было, накапливались долги, а чувство безопасности так и не возвращалось. Каждое утро она переживала панические атаки и даже не могла самостоятельно зайти в подъезд. "Я даже не могла зайти в подъезд одна – ждала, пока кто-нибудь зайдет, и шла следом. И желательно, чтобы это была женщина, – призналась Василина. – Я до сих пор боюсь. Но это не какой-то надуманный страх, будто ко мне вот-вот в окно влетит дракон. Я боюсь вполне реальных вещей. Я публичный человек и понимаю, что все может повториться снова. Постоянно ищу чувство безопасности, но война окончательно отняла его у меня".

Квартиру ограбили, а преступников не нашли. Звезда ''Сумасшедшей свадьбы'' раскрыла подробности преследования и запугивания, которые ее сломали

Полина Василина. Источник: instagram.com/apollinariya_vasylyna

В то же время Василина отметила, что в самый тяжелый период получила неожиданную поддержку от людей, откликнувшихся на ее историю. Когда она рассказала о том, что произошло, и призналась, что нуждается в работе и помощи, многие неравнодушные люди предложили ей поддержку.

Полное интервью с Полиной Василиной читайте на OBOZ.UA здесь. Актриса рассказала об отношениях с актером Максимом Рягиным, непростом опыте съемок откровенных сцен в новом фильме и желании избавиться от амплуа красивой девушки в комедиях.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Alyona Alyona показала последствия операции по уменьшению желудка: "Мне больно".

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