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Кума Путина Оксана Марченко показала последствия загадочной болезни и заявила о "божественном" исцелении. Фото

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
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Кума Путина Оксана Марченко показала последствия загадочной болезни и заявила о "божественном" исцелении. Фото
Кума Путина Оксана Марченко показала последствия загадочной болезни. Источник: СТБ

Телеведущая-предательница Оксана Марченко, которая после начала полномасштабного вторжения сбежала в Россию и продолжает публично поддерживать российскую пропаганду, рассказала о своей загадочной болезни. По словам кумы российского диктатора Владимира Путина, на ее груди якобы появились восемь ран, которые исчезли после паломничества к мощам святого Спиридона в Греции.

Об этом Марченко заявила в интервью российским пропагандистам, рассказывая о "чудесах" в своей жизни. Предательница уверяет, что накануне у нее на груди было восемь ярко-красных ран и ей даже пришлось скрывать их под одеждой с высоким воротником.

Кума Путина Оксана Марченко показала последствия загадочной болезни и заявила о ''божественном'' исцелении. Фото

Марченко рассказала о "божественном" исцелении. Источник: скриншот из видео

"У меня восемь ран на груди. У меня восемь ужасных ожогов, даже не зарубцованных. Они были яркого цвета. Я носила высокие водолазки, потому что это было ужасно", – рассказала она.

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По словам Марченко, во время паломничества священник наклонил ее к ящику с мощами святого. И после этого якобы произошло чудо. На следующее утро, по ее словам, кожа якобы стала абсолютно чистой.

Кума Путина Оксана Марченко показала последствия загадочной болезни и заявила о ''божественном'' исцелении. Фото

Марченко рассказала о "божественном" исцелении. Источник: скриншот из видео

"А утром я проснулась с абсолютно чистой кожей. Кто-то может сказать: ну, конечно, раны зажили, и все прошло. Я даже не пытаюсь никого убеждать", – заявила она.

Впрочем, никаких подробностей о том, что именно стало причиной появления ран, Марченко не привела. О том, что это могла быть дерматологическая проблема, которая прошла сама по себе, она даже не намекнула. Она также не рассказала, обращалась ли за медицинской помощью и ставили ли ей диагноз.

Кума Путина Оксана Марченко показала последствия загадочной болезни и заявила о ''божественном'' исцелении. Фото

Марченко не привела никаких подробностей о том, что именно стало причиной появления ран. Источник: Скриншот

Напомним, что Оксана Марченко после начала полномасштабной войны уехала в Россию. Она является женой бывшего народного депутата-предателя от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого называют кумом Владимира Путина.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк шокировал тем, как предательница Оксана Марченко "топила" за украинский язык, когда на россиян в Украине "закрывали глаза".

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