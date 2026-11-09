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Культурная "элита" РФ потеряла еще одного пропагандиста: врачи обвинили в этом "стресс" и "нервы"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
1,7 т.
Культурная "элита" РФ потеряла еще одного пропагандиста: врачи обвинили в этом "стресс" и "нервы"
Культурная "элита" РФ потеряла еще одного пропагандиста

Российская культурная "элита" потеряла еще одного представителя, который успел приобщиться к патриотическому воспитанию по кремлевским методичкам. В возрасте 55 лет скончался оперный певец, актер и радиоведущий Александр Водопьянов-Танненберг. Причину смерти родственники объяснили отказом почек, который врачи якобы связали со стрессом.

По словам родственницы артиста в комментарии российским медиа, у мужчины отказали почки, а медики заявили, что это произошло из-за нервного напряжения. "Отказали почки. Причем, как подтвердили врачи, на нервной почве, на почве стресса", – заявила она.

Культурная ''элита'' РФ потеряла еще одного пропагандиста: врачи обвинили в этом ''стресс'' и ''нервы''

Причину смерти родственники объяснили отказом почек, который врачи якобы связали со стрессом. Источник: российские медиа

В России, где пропагандисты годами рассказывают о величии, несгибаемости духа и готовности к любым испытаниям, оказывается, не все выдерживают даже нервного напряжения. Правда, родственница не уточнила, что именно стало причиной такого стресса.

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Артиста решили кремировать. Его прах планируют похоронить на кладбище под Москвой рядом с могилой бабушки.

Водопьянов был не только певцом, но и участником мероприятий с явным кремлевским привкусом. В частности, он участвовал в проекте актера Василия Ланового "Спасибо за память, потомки", созданном в 2014 году – в год российского вторжения в Украину. Акция была призвана "патриотически" воспитывать молодежь и сохранять память о победе во Второй мировой войне, а проводилась, в частности, при поддержке Министерства обороны РФ и движения "Бессмертный полк".

Культурная ''элита'' РФ потеряла еще одного пропагандиста: врачи обвинили в этом ''стресс'' и ''нервы''

Его прах планируют похоронить на кладбище под Москвой рядом с могилой бабушки. Источник: росмедиа

В июне 2019 года Водопьянов также участвовал в творческом вечере Ланового в рамках фестиваля "Боспорские агоны", посвященного Дню России. Сам Лановой был настолько предан российским государственным идеалам, что в 2019 году Путин наградил его званием Героя Труда РФ. Так что компания музыканту подобралась соответствующая.

Также Водопьянов выступал на концертах в Управлении делами президента России и сотрудничал с государственными культурными учреждениями.

Культурная ''элита'' РФ потеряла еще одного пропагандиста: врачи обвинили в этом ''стресс'' и ''нервы''

Водопьянов сотрудничал с государственными культурными учреждениями. Источник: росмедиа

Отдельное место в его карьере занимало "Итальянское радио" – интернет-проект, который он основал вместе с Валерией Давыдовой в 2015 году. Станция транслировала итальянскую музыку разных жанров – от оперы до современной эстрады.

Ранее OBOZ.UA писал, как поездка Киев-Москва стала роковой для известного деятеля кино, которого обвинили в "госизмене".

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