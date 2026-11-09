Российская культурная "элита" потеряла еще одного представителя, который успел приобщиться к патриотическому воспитанию по кремлевским методичкам. В возрасте 55 лет скончался оперный певец, актер и радиоведущий Александр Водопьянов-Танненберг. Причину смерти родственники объяснили отказом почек, который врачи якобы связали со стрессом.

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По словам родственницы артиста в комментарии российским медиа, у мужчины отказали почки, а медики заявили, что это произошло из-за нервного напряжения. "Отказали почки. Причем, как подтвердили врачи, на нервной почве, на почве стресса", – заявила она.

В России, где пропагандисты годами рассказывают о величии, несгибаемости духа и готовности к любым испытаниям, оказывается, не все выдерживают даже нервного напряжения. Правда, родственница не уточнила, что именно стало причиной такого стресса.

Артиста решили кремировать. Его прах планируют похоронить на кладбище под Москвой рядом с могилой бабушки.

Водопьянов был не только певцом, но и участником мероприятий с явным кремлевским привкусом. В частности, он участвовал в проекте актера Василия Ланового "Спасибо за память, потомки", созданном в 2014 году – в год российского вторжения в Украину. Акция была призвана "патриотически" воспитывать молодежь и сохранять память о победе во Второй мировой войне, а проводилась, в частности, при поддержке Министерства обороны РФ и движения "Бессмертный полк".

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В июне 2019 года Водопьянов также участвовал в творческом вечере Ланового в рамках фестиваля "Боспорские агоны", посвященного Дню России. Сам Лановой был настолько предан российским государственным идеалам, что в 2019 году Путин наградил его званием Героя Труда РФ. Так что компания музыканту подобралась соответствующая.

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Также Водопьянов выступал на концертах в Управлении делами президента России и сотрудничал с государственными культурными учреждениями.

Отдельное место в его карьере занимало "Итальянское радио" – интернет-проект, который он основал вместе с Валерией Давыдовой в 2015 году. Станция транслировала итальянскую музыку разных жанров – от оперы до современной эстрады.

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