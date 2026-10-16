Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж: кто стал избранником модели. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы"Никто меня не убедит": Трамп заявил, что Украине нужно провести выборыКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийКого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорийИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплаты"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6""Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6"Оккупанты атаковали Киев: произошли пожары. ФотоОккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМКто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 летКто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 летБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. ФотоДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя"Сырное королевство" закрываетсяВ Украине закрывается крупная продуктовая сеть: почему магазины останавливают работу

Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж: кто стал избранником модели. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 69
Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж: кто стал избранником модели. Фото
Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж. Источник: Из личного архива модели

Украинская модель Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios и Saint Laurent, сообщила о своей свадьбе. Она показала скромные фото из дома, а также поделилась скриншотом из приложения "Дия", подтверждающим регистрацию брака. При этом раскрывать личность своего избранника она не спешит.

Для этого особенного события Пономар выбрала лаконичное платье в стиле нижнего белья и нежный макияж. Именно в этом наряде модель позировала на фотографиях, опубликованных в Instagram, назвав его свадебным.

Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж: кто стал избранником модели. Фото

Пара оформила отношения онлайн. Источник: instagram.com/kristyponomar

Кристина также показала сообщение в приложении "Дії", подтверждающее, что брак зарегистрирован. В нем говорится: "Поздравляем и радуемся! В течение трех рабочих дней свидетельство о браке будет отправлено по указанному адресу".

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 24,2 т.
"Самый профессиональный интервьюер Украины" назвала двух звезд-легенд, которые не хотят давать интервью
icon 24,2 т.
"Самый профессиональный интервьюер Украины" назвала двух звезд-легенд, которые не хотят давать интервью
Оксана ГейдорОксана Гейдор
icon 13,4 т.
"Почему я годы отдал армии, а кто-то жил счастливую жизнь?" Владимир Ращук – о прозрении на фронте, отце в оккупации и друге, которого убила ракета
icon 13,4 т.
"Почему я годы отдал армии, а кто-то жил счастливую жизнь?" Владимир Ращук – о прозрении на фронте, отце в оккупации и друге, которого убила ракета
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 2,9 т.
Трагическая смерть Хайден Панеттьери: в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко
icon 2,9 т.
Трагическая смерть Хайден Панеттьери: в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко

Таким образом, пара оформила отношения онлайн, без традиционного посещения ЗАГСа.

Кто именно стал мужем украинской модели, пока неизвестно. Пономар не называет его имени и не показывает лицо возлюбленного, оставляя подробности личной жизни вне поля зрения публики.

Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж: кто стал избранником модели. Фото

Пара оформила отношения онлайн. Источник: instagram.com/kristyponomar

В то же время она ранее рассказывала о своих отношениях в интервью OBOZ.UA. Пономар призналась, что познакомилась с будущим мужем очень давно благодаря общей подруге. Также модель рассказала о его ребенке, который живет вместе с ними.

По словам Кристины, ей удалось наладить теплые отношения с дочерью любимого. В частности, она помогает ей с английским языком, ведь из-за трудностей со школьным образованием знания несколько ухудшились.

"С мужем мы познакомились очень давно благодаря общей подруге. Его дочь прекрасно меня приняла, она живет с нами. Мы занимаемся с ней английским, потому что возникли определенные проблемы со школьным образованием – знания немного просели, поэтому я помогаю. Заодно учусь быть учительницей, и у меня хорошо получается. Я всегда легко нахожу общий язык с детьми, они меня любят", – поделилась модель.

Кристи Пономар, покорившая мировые подиумы, тайно вышла замуж: кто стал избранником модели. Фото

По словам Кристины, ей удалось наладить теплые отношения с ребенком любимого. Источник: instagram.com/kristyponomar

Пономар также рассказала, что изначально осознавала возможные трудности в отношениях с ребенком мужа. Она понимала, что появление нового человека в семье могло вызвать ревность, однако, по ее словам, им удалось построить хорошие отношения без проблем.

"Хотя я понимала, что проблемы могли бы возникнуть, ведь "какая-то чужая женщина хочет забрать папу". Но мы справились!" – отметила Кристи.

Напомним, Кристи Пономар – украинская модель, которая работала с известными мировыми модными брендами и участвовала в показах на международных подиумах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Леся Никитюк назвала причину, по которой до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка.

Похожие темы
звездысвадьбамодельОтношенияКристина ПономарКристина Пономар
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться