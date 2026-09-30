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Страна, у которой одна из худших историй на Евровидении, не примет участия в конкурсе 2027 года: причина

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 2,0 т.
Страна, у которой одна из худших историй на Евровидении, не примет участия в конкурсе 2027 года: причина
Страна, которая никогда не побеждала на Евровидении, отказалась от участия в шоу
Источник: instagram.com/eurovision

Среди стран-участниц песенного конкурса Евровидение-2027, скорее всего, не будет Чехии. Общественный вещатель страны Česká televize планирует отказаться от участия в грандиозном шоу из-за необходимости сократить расходы.

По данным издания Aktuálně.cz, в 2027 году компания хочет сэкономить 350 миллионов крон (около 730 507 762 грн). Ожидается, что это приведет к сокращению персонала и закрытию некоторых программ.

Страна, у которой одна из худших историй на Евровидении, не примет участия в конкурсе 2027 года: причина

Чехія, найімовірніше, на візьме участь у Євробаченні 2027

Источник: instagram.com/esc_news_

Как отмечал генеральный директор Česká televize Гинек Хударек, главной задачей его работы в качестве руководителя является подготовка компании к неопределенности в отношении дальнейшего финансирования, не допуская резкого сокращения объема общественного вещания. Aktuálně.cz выяснило, что из-за этого из эфира могут исчезнуть программа о расследовании преступлений, несколько проектов для детей, а также круглосуточный выпуск новостей на канале ČT24, который транслируют из Брно и Остравы.

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Страна, у которой одна из худших историй на Евровидении, не примет участия в конкурсе 2027 года: причина

У 2026 році на конкурсі країну представив Daniel Zizka

Источник: Скриншот

Сокращение, вероятно, коснется и Евровидения. На данный момент вещательная компания не делала официальных заявлений об отказе от участия в конкурсе, однако источники Aktuálně.cz считают, что это будет наиболее вероятным сценарием.

Отметим, что Чехия дебютировала на Евровидении в 2007 году. История участия страны в грандиозном музыкальном шоу является одной из худших, ведь она ни разу не одерживала победу, а лучшим результатом остается шестое место. Его в 2018 году стране принес Миколаш Йозеф с треком Lie to Me.

Одним из самых провальных годов для Чехии на Евровидении стал 2009-й. Тогда хип-хоп-группа Gipsy.cz выступила в первом полуфинале с композицией Aven Romale и не получила ни одного балла. После поражения страна не участвовала в песенном конкурсе до 2014 года.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что страна, которая чаще всего побеждала на Евровидении, отказалась от участия. Такое решение принял местный вещатель, сославшись на войну в секторе Газа и толерантное отношение конкурса к Израилю.

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