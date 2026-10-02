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Костюм, которого не видели 25 лет: куда исчез легендарный образ "проводницы" Верки Сердючки и какой части тела Андрея Данилко завидовали все девушки

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 2,4 т.
Костюм, которого не видели 25 лет: куда исчез легендарный образ "проводницы" Верки Сердючки и какой части тела Андрея Данилко завидовали все девушки
Андрею Данилку исполнилось 53 года

2 октября народному артисту Украины Андрею Данилку исполнилось 53 года. Он стал одним из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса благодаря образу Верки Сердючки, однако, что интересно, в начале карьеры его эпатажное сценическое амплуа было кардинально иным. Раньше знаменитость появлялся перед публикой не в привычном ныне костюме с национальными мотивами и звездой на голове, а в виде "проводницы".

В свое время Андрей Данилко по частям собирал легендарный образ, одалживая вещи у разных людей, однако после смены сценического имиджа не видел его в течение многих лет, хотя тот и сохранился. Подробнее о судьбе культового костюма читайте в материале OBOZ.UA.

Костюм, которого не видели 25 лет: куда исчез легендарный образ ''проводницы'' Верки Сердючки и какой части тела Андрея Данилко завидовали все девушки

Образ "провідниці" Вєрки Сердючки зберігається у першій квартирі, де жив Андрій Данилко

Источник: Скриншот

Как рассказал Андрей Данилко в подкасте Василия Байдака, для создания образа "проводницы" Верки Сердючки он взял клетчатую юбку своей мамы, а вот пиджак "выпросил" непосредственно у работников железной дороги. Тогда для шоумена было важно, чтобы на его одежде были соответствующие шевроны, и ему удалось получить пиджак, который уже был довольно поношенным.

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Сейчас звезда не хранит этот образ у себя дома, но знает, где он находится: "Этот костюм сохранился. Он висит в первой квартире, в которой я жил. Я его точно не видел лет 25".

Костюм, которого не видели 25 лет: куда исчез легендарный образ ''проводницы'' Верки Сердючки и какой части тела Андрея Данилко завидовали все девушки

Данилко використав в образі реальний піджак провідниці

Источник: Скриншот

Что интересно, когда Андрей Данилко появлялся на публике в образе "проводницы", он нередко сталкивался с завистью со стороны девушек. Дело в том, что юбка обнажала длинные ноги артиста, которые хотелось бы иметь и им.

"Все девушки говорили: "Какие у него красивые длинные ноги". Мне вообще говорили, что я очень высокий. Я был худым, да к тому же еще и на каблуках. Стояла девушка в длинной юбке, а у нее ноги "колесом", и говорила: "Зачем парню такие ноги?", – вспомнил артист.

Костюм, которого не видели 25 лет: куда исчез легендарный образ ''проводницы'' Верки Сердючки и какой части тела Андрея Данилко завидовали все девушки

Дівчата заздрили довгим ногам артиста

Источник: Скриншот

Как отметил знаменитость, за созданием груди его "проводницы" стояла забавная история. Сначала под рубашку засовывали свитера, а затем – надутые презервативы. Правда, средства контрацепции были довольно ненадежным элементом образа, ведь могли лопнуть прямо на глазах у всех.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что стало известно, почему Андрей Данилко никогда не смотрит фильмы и сериалы со своим участием.

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