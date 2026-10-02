Костюм, которого не видели 25 лет: куда исчез легендарный образ ''проводницы'' Верки Сердючки и какой части тела Андрея Данилко завидовали все девушки

2 октября народному артисту Украины Андрею Данилку исполнилось 53 года. Он стал одним из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса благодаря образу Верки Сердючки, однако, что интересно, в начале карьеры его эпатажное сценическое амплуа было кардинально иным. Раньше знаменитость появлялся перед публикой не в привычном ныне костюме с национальными мотивами и звездой на голове, а в виде "проводницы".

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В свое время Андрей Данилко по частям собирал легендарный образ, одалживая вещи у разных людей, однако после смены сценического имиджа не видел его в течение многих лет, хотя тот и сохранился. Подробнее о судьбе культового костюма читайте в материале OBOZ.UA.

Как рассказал Андрей Данилко в подкасте Василия Байдака, для создания образа "проводницы" Верки Сердючки он взял клетчатую юбку своей мамы, а вот пиджак "выпросил" непосредственно у работников железной дороги. Тогда для шоумена было важно, чтобы на его одежде были соответствующие шевроны, и ему удалось получить пиджак, который уже был довольно поношенным.

Сейчас звезда не хранит этот образ у себя дома, но знает, где он находится: "Этот костюм сохранился. Он висит в первой квартире, в которой я жил. Я его точно не видел лет 25".

Что интересно, когда Андрей Данилко появлялся на публике в образе "проводницы", он нередко сталкивался с завистью со стороны девушек. Дело в том, что юбка обнажала длинные ноги артиста, которые хотелось бы иметь и им.

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"Все девушки говорили: "Какие у него красивые длинные ноги". Мне вообще говорили, что я очень высокий. Я был худым, да к тому же еще и на каблуках. Стояла девушка в длинной юбке, а у нее ноги "колесом", и говорила: "Зачем парню такие ноги?", – вспомнил артист.

Как отметил знаменитость, за созданием груди его "проводницы" стояла забавная история. Сначала под рубашку засовывали свитера, а затем – надутые презервативы. Правда, средства контрацепции были довольно ненадежным элементом образа, ведь могли лопнуть прямо на глазах у всех.

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Ранее OBOZ.UA сообщил, что стало известно, почему Андрей Данилко никогда не смотрит фильмы и сериалы со своим участием.

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