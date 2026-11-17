В королевской семье Великобритании не оставили без внимания громкую новость о том, что актер Роберт Паттинсон станет новым Джеймсом Бондом. Их Величества, которые имеют особую связь с "бондианой", публично поздравили звезду с получением роли культового агента 007.

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Реакцию на обновление актерского состава легендарной кинофраншизы опубликовали на официальной странице короля Чарльза III и королевы Камиллы в X. Пост дополнили фотографией Паттинсона в образе "британского шпиона".

"Добро пожаловать в секретную службу Его Величества, мистер Бонд", – лаконично написали монархи.

Стоит отметить, что члены британской королевской семьи неоднократно демонстрировали положительное отношение к культовой франшизе за 60 лет ее существования. Монархи посещали премьеры фильмов и даже бывали на съемочных площадках.

Так, например, в 1967 году королева Елизавета II посетила первый показ картины "Живешь только дважды", во время которого встретилась с первым исполнителем роли агента 007 – Шоном Коннери. Она также тепло относилась к актерам, которые позже перевоплощались в Джеймса Бонда на экранах: Пирсу Броснану и Дэниелу Крейгу.

Принцесса Диана и Чарльз III – тогда еще принц Уэльский – со своей стороны были гостями на премьерах фильмов "Только для твоих глаз" и "Вид на убийство". Такую семейную традицию продолжили и их сыновья. В 2008 году принцы Уильям и Гарри посетили премьеру картины "Квант милосердия". В 2021-м королевская семья пришла на первый показ фильма "007: Не время умирать".

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Однако самый памятный момент, подчеркнувший связь британской монархии с "бондианой", произошел в 2012 году. Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне королева Елизавета II появилась в небольшом ролике вместе с Дэниелом Крейгом. На видео зрители увидели, как Ее Величество и Джеймс Бонд садились в вертолет. Спустя мгновение над стадионом появился настоящий летательный аппарат, из которого выпрыгнули каскадеры в образах королевы и агента 007 с парашютами. Когда дублер Елизаветы II приземлился, она заняла свое место под громкие аплодисменты.

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"Тогда я спросила, хотела бы Ее Величество произнести реплику в ролике. Без малейших колебаний королева ответила: "Конечно, мне есть что сказать. В конце концов, он ведь придет меня спасать". Я спросила, хотела бы она сказать: "Добрый вечер, Джеймс" или "Добрый вечер, мистер Бонд", и она выбрала второй вариант, ведь хорошо знала фильмы о Бонде. Через несколько минут я сообщила режиссеру Дэнни Бойлу хорошую новость. Кажется, он чуть не упал со стула, когда услышал, что единственное условие королевы – возможность произнести эту культовую фразу", – описала помощница королевы ее реакцию на предложение стать звездой видео.

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Как ранее писал OBOZ.UA, имя нового Джеймса Бонда официально объявили 16 ноября. Роберт Паттинсон примет эстафету от своего предшественника Дэниела Крейга, который в последний раз появился на экранах в роли агента 007 в фильме "Не время умирать" (2021).

"Джеймс Бонд – один из самых легендарных персонажей в кинематографе, и получить возможность сыграть агента 007 – это честь всей жизни", – поделился эмоциями Паттинсон, – "Сказать, что эта роль – воплощение мечты, было бы преуменьшением. Я не могу быть более взволнованным этой возможностью и будущей работой с такой замечательной командой".