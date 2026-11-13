Конфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с Януковичем

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с ОгрызкоСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные Генштаба"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школыВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоОбгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото и видеоОбгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото и видеоВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоВ Украине резко переписали курс доллараСдать доллары в обменники можно по новому курсу: сколько стоит валюта 13 ноября
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Конфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с Януковичем

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
3,0 т.
Конфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с Януковичем
Даша Астафьева ответила на хейт со стороны Наталии Сумской после Радиодиктанта

Народная артистка Украины Наталия Сумская публично раскритиковала певицу, модель и волонтера Дашу Астафьеву после прочтения Радиодиктанта национального единства. Актриса выразила недовольство поведением общественного деятеля и даже сравнила ее с бывшим президентом Виктором Януковичем, но исполнительница не оставила эти упреки без внимания. Астафьева заявила, что ее пригласили читать текст как многогранную личность, а вот с Сумской они кардинально разные люди.

Во время подкаста "Гуртом та вщент" волонтерка вспомнила, что в 2025 году встала на защиту народной артистки, когда на нее обрушился хейт из-за слишком быстрого прочтения Радиодиктанта и лишних повторов некоторых слов. Учитывая это, звезда была неприятно удивлена, услышав негативные высказывания в свой адрес от предшественницы.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
41,8 т.
Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х
41,8 т.
Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
684
Получили указание от правительства: актер "Игры престолов" рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне, и вспомнил свой жуткий сон
684
Получили указание от правительства: актер "Игры престолов" рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне, и вспомнил свой жуткий сон
Анастасия КакунАнастасия Какун
588
Суспільне неожиданно изменило правила Нацотбора на Евровидение: что это означает для зрителей и участников
588
Суспільне неожиданно изменило правила Нацотбора на Евровидение: что это означает для зрителей и участников

"Было ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону госпожи Натальи и сказала: "Возможно, человек переволновался, возможно, были и какие-то другие причины". Но потом увидела интервью, где госпожа Наталья просто смогла больше часа поливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди. Мы – разные поколения", – высказалась певица.

Как подчеркнула Даша Астафьева, к сожалению, некоторые люди до сих пор "остались" в тех временах, когда она снималась для журнала Playboy. Сейчас же знаменитость стала другим человеком. Астафьева убеждена: Суспільне позвало ее принять участие в Радиодиктанте, потому что люди любят ее за искренность, поддержку Сил обороны, решение оставаться в Украине во время войны и чувство юмора.

Конфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с Януковичем

Даша Астафьева подчеркнула, что ее пригласили читать Радиодиктант как интересную личность. Источник: Скриншоты из видео

Видим, что волонтер категорически не согласна с мнением Сумской о том, что ее сделали чтецом исключительно для того, чтобы "порадовать людей".

Отдельно Даша Астафьева прокомментировала свою уже вирусную фразу "Встал и вышел", с которой обратилась к хейтерам, эффектно бросив ручку на стол. Этот поступок особенно возмутил Наталью Сумскую, ведь он напомнил ей поведение Виктора Януковича. После бегства из Украины политик организовал пресс-конференцию, чтобы заявить о своей легитимности как главы государства, и сломал ручку прямо перед камерами от злости.

"Это было чересчур и не очень остроумно, но человек не сдержался и таким образом выдал себя, показав, что ее все-таки достали упреки людей, которые накануне написания диктанта были адресованы ей. Я так это восприняла", – прокомментировала жест модели народная артистка.

Сама же Даша Астафьева объяснила, что сказала эту фразу, ведь не могла пошутить в прямом эфире о том, что ненавидит "все нафталиновое". Общественная деятельница меньше всего хотела быть "мумифицированным образом" своего прошлого.

"Это был выпад. Я пошутила, и многих это задело, мол, я нарушила священную традицию. Меня просили прийти в вышиванке, а я ответила: "Нет! Я приду в стиле, в котором у нас студия", – сказала знаменитость.

Конфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с Януковичем

Звезда произнесла фразу "Встал и вышел", потому что не могла сказать более резкую шутку. Источник: instagram.com/da_astafieva

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Даша Астафьева призналась, за что ее упрекнула бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаРадиодиктант национального единстваскандалывидеоДаша АстафьеваДаша АстафьеваНаталья СумскаяНаталья Сумская
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!