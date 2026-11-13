Конфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с Януковичем

Народная артистка Украины Наталия Сумская публично раскритиковала певицу, модель и волонтера Дашу Астафьеву после прочтения Радиодиктанта национального единства. Актриса выразила недовольство поведением общественного деятеля и даже сравнила ее с бывшим президентом Виктором Януковичем, но исполнительница не оставила эти упреки без внимания. Астафьева заявила, что ее пригласили читать текст как многогранную личность, а вот с Сумской они кардинально разные люди.

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Во время подкаста "Гуртом та вщент" волонтерка вспомнила, что в 2025 году встала на защиту народной артистки, когда на нее обрушился хейт из-за слишком быстрого прочтения Радиодиктанта и лишних повторов некоторых слов. Учитывая это, звезда была неприятно удивлена, услышав негативные высказывания в свой адрес от предшественницы.

"Было ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону госпожи Натальи и сказала: "Возможно, человек переволновался, возможно, были и какие-то другие причины". Но потом увидела интервью, где госпожа Наталья просто смогла больше часа поливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди. Мы – разные поколения", – высказалась певица.

Как подчеркнула Даша Астафьева, к сожалению, некоторые люди до сих пор "остались" в тех временах, когда она снималась для журнала Playboy. Сейчас же знаменитость стала другим человеком. Астафьева убеждена: Суспільне позвало ее принять участие в Радиодиктанте, потому что люди любят ее за искренность, поддержку Сил обороны, решение оставаться в Украине во время войны и чувство юмора.

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Видим, что волонтер категорически не согласна с мнением Сумской о том, что ее сделали чтецом исключительно для того, чтобы "порадовать людей".

Отдельно Даша Астафьева прокомментировала свою уже вирусную фразу "Встал и вышел", с которой обратилась к хейтерам, эффектно бросив ручку на стол. Этот поступок особенно возмутил Наталью Сумскую, ведь он напомнил ей поведение Виктора Януковича. После бегства из Украины политик организовал пресс-конференцию, чтобы заявить о своей легитимности как главы государства, и сломал ручку прямо перед камерами от злости.

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"Это было чересчур и не очень остроумно, но человек не сдержался и таким образом выдал себя, показав, что ее все-таки достали упреки людей, которые накануне написания диктанта были адресованы ей. Я так это восприняла", – прокомментировала жест модели народная артистка.

Сама же Даша Астафьева объяснила, что сказала эту фразу, ведь не могла пошутить в прямом эфире о том, что ненавидит "все нафталиновое". Общественная деятельница меньше всего хотела быть "мумифицированным образом" своего прошлого.

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"Это был выпад. Я пошутила, и многих это задело, мол, я нарушила священную традицию. Меня просили прийти в вышиванке, а я ответила: "Нет! Я приду в стиле, в котором у нас студия", – сказала знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Даша Астафьева призналась, за что ее упрекнула бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта.