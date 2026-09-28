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Бывший муж сторонницы Путина Снежаны Егоровой рассказал, вернётся ли их дочь в Украину после развода

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 2,2 т.
Бывший муж сторонницы Путина Снежаны Егоровой рассказал, вернётся ли их дочь в Украину после развода
Семен Горов рассказал, вернется ли его дочь в Украину после развода

Режиссер Семен Горов рассказал, что его дочь Стася Ровинская после развода с мужем Ярославом Ровинским планирует приехать в Украину, однако пока не собирается возвращаться на постоянное место жительства. Телеведущая и дочь пропагандистки Снежаны Егоровой продолжает строить карьеру в Нью-Йорке, где после начала полномасштабной войны оселилась вместе с семьей.

Об этом Горов рассказал в интервью программе "Утро в большом городе". Он признался, что скучает по дочери и троим внукам, ведь после их отъезда в США в начале полномасштабного вторжения они не могут увидеться лично.

Бывший муж сторонницы Путина Снежаны Егоровой рассказал, вернётся ли их дочь в Украину после развода

Родина Стасі Ровінської.

Источник: facebook.com/semen.gorov

"Я скучаю, конечно, и они по Украине, и мы не виделись лично с начала 2022 года, но стараемся общаться, звонить друг другу. Есть планы приехать в Украину, а там уже будет видно. Пока у нее карьера в Америке, в Нью-Йорке", – сказал Горов.

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Сейчас Ровинская воспитывает троих детей в США и продолжает там работать. В мае 2026 года она сообщила о разводе с режиссером Ярославом Ровинским после 13 лет брака. Супруги уехали из Украины после начала полномасштабной войны.

Горов также прокомментировал разрыв дочери, однако не стал раскрывать подробности ее личной жизни. По словам режиссера, о проблемах в браке он не хотел бы публично рассказывать, поскольку это, прежде всего, история бывшей пары.

Бывший муж сторонницы Путина Снежаны Егоровой рассказал, вернётся ли их дочь в Украину после развода

Семен Горов майже не коментує життя доньки.

Источник: facebook.com/semen.gorov

"Я бы не хотел это комментировать, потому что об этом лучше спросить у них. Такое, к сожалению, бывает. Конечно, никто не рад этому", – отметил он.

Ранее Семен Горов говорил в интервью OBOZ.UA, что поддерживает дочь после развода и не намерен публично анализировать причины разрыва. В то же время он называл своего бывшего зятя Ярослава Ровинского хорошим отцом.

"Извините, можно я не буду говорить на эту тему? Я не знаю, что сказать... Хочу только сказать, что это грустно и больно. Но я всегда поддерживал Стасю и буду поддерживать в любых решениях. И так же могу сказать, что Ярослав – замечательный отец", – сказал Горов.

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