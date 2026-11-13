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KOLA представила "Любишь": песня о чувствах, которые не удается оставить в прошлом

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read1 мин
135
KOLA представила "Любишь": песня о чувствах, которые не удается оставить в прошлом
KOLA выпустила новый трек "Кохаєш". Источник: пресс-служба KOLA

13 ноября KOLA выпустила "Кохаєш" – эмоциональную композицию о внутреннем конфликте между настоящими чувствами и попытками оставить прошлое позади.

Иногда отношения заканчиваются, но чувства остаются. Проходит время, рядом появляются новые люди, однако мысли все равно возвращаются к тому, кого не удалось забыть. Именно об этом состоянии поет KOLA в новом треке "Кохаєш".

В центре песни – история женщины, которая пытается жить дальше после разрыва, но все еще живет воспоминаниями о былой любви. Она уже не одна, однако новая близость не помогает ей отпустить прошлое. Героиня оказывается перед внутренним конфликтом: пытается начать новую жизнь, но не может понять, действительно ли готова оставить позади человека, которого все еще любит.

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KOLA представила ''Любишь'': песня о чувствах, которые не удается оставить в прошлом

KOLA презентовала песню "Кохаєш". Источник: пресс-служба KOLA

"Почему любишь одного, а целуешь другого?" – главный вопрос композиции, который передает противоречие между чувствами и поступками. Песня затрагивает тему эмоциональной привязанности, сомнений и поиска ответов в себе. Можно ли открыться новым отношениям, когда сердце все еще принадлежит кому-то из прошлого? И как понять, действительно ли ты готов двигаться дальше?

KOLA представила ''Любишь'': песня о чувствах, которые не удается оставить в прошлом

KOLA презентовала песню "Кохаєш". Источник: пресс-служба KOLA

Через образы пустой квартиры, воспоминаний, оставшихся в знакомых вещах, и погасшей свечи KOLA передает ощущение утраты и присутствия человека, которого уже нет рядом. Даже когда жизнь меняется, прошлое продолжает напоминать о себе, а ответы на самые важные вопросы приходится искать самостоятельно.

Слушайте новый трек KOLA "Кохаєш" на всех музыкальных платформах.

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