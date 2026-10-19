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Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
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Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео
Влюбленный Аниты Луценко из Испании изучает украинский язык

Фитнес-тренер Анита Луценко взялась учить своего возлюбленного-испанца Фермина Эгидо украинскому языку. Первыми "уроками" стали базовые фразы для знакомства, однако с произношением одного из слов у мужчины возникли трудности.

Видео с "языкового урока" знаменитость опубликовала в своих InstaStories. "Мягкая украинизация", – подписала она сторис.

Луценко предложила избраннику перевести на украинский английскую фразу Nice to meet you ("Рад познакомиться"). Сначала ему не удалось правильно произнести слово "познакомиться", поэтому тренер не сдержала смеха.

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После этого Луценко повторила слово по слогам, помогая возлюбленному разобраться со сложным для него произношением. В конце концов испанец смог произнести фразу полностью. Хоть его украинский пока далек от совершенства, первые успехи уже есть.

Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео

Анита Луценко учит своего возлюбленного-испанца украинскому языку. Источник: скриншот

Напомним, о романе с Фермином Эгидо Луценко открыто рассказала в октябре 2026 года. До этого она не спешила представлять избранника широкой аудитории, хотя уже публиковала совместные фотографии с ним.

"Думала, что больше никогда не полюблю... Но... Когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином Эгидо", – призналась тренер.

Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео

О романе с Фермином Эгидо Луценко открыто рассказала в октябре 2026 года. Источник: instagram.com/anitasporty

Ее избранник – испанец, генеральный директор и один из руководителей международного проекта Oceanman, который организует соревнования по плаванию в открытой воде. Эгидо имеет давние связи с Украиной и поддерживает нашу страну после начала полномасштабного российского вторжения.

В 2024 году, после проведения одного из этапов соревнований в Украине, испанец написал в LinkedIn, что покидал нашу страну с сильными эмоциями. Он также упомянул о погибших украинских пловцах, которые отдали жизнь, защищая свободу.

Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео

Ее избранник – испанец. Источник: instagram.com/anitasporty

"Мы никогда не забудем всех пловцов, которые отдали свои жизни, защищая нашу свободу. Слава Украине", – написал Эгидо.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анастасия Приходько сравнила языковой вопрос с "политической манипуляцией" и пожаловалась, что ее выгнали из популярного шоу.

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