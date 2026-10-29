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"Любовница" Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
888
"Любовница" Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом
Кабаева Путина изменилась до неузнаваемости и сильно похудела. Источник: РосСМИ

42-летняя Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, появилась на публике в новом образе. Бывшая гимнастка заметно похудела, а ее лицо вновь стало поводом для обсуждений: россияне предполагают, что она могла сделать очередную подтяжку.

По сравнению с фото прошлого года у Кабаевой также необычная форма глаз, которую называют "лисьи глаза", и бровей, которые скорее похожи на взлетные полосы. Как пишут российские медиа, Кабаева приехала в Индию, чтобы поздравить россиянок-победительниц клубного чемпионата мира AEON Cup из Волгограда, Санкт-Петербурга и Москвы.

''Любовница'' Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом

Как Кабаева изменилась за месяц

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Для мероприятия бывшая спортсменка выбрала темно-синий брючный костюм с жакетом, который имитировал узкую талию. Образ дополнили профессиональный макияж и укладка.

Однако внимание россиян привлекли не столько наряд и стройная фигура Кабаевой, сколько изменения в ее лице. Одни похвалили внешность бывшей гимнастки, другие заподозрили фотошоп и вмешательство косметологов.

''Любовница'' Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом

Кабаева раньше и теперь

"Свежая подтяжка и "Оземпик", но выглядеть моложе она не стала".

"Очень красивая! Но на этих фото будто вклеена с помощью фотошопа".

"Так там за макияжем и Алины не видно".

"Лицо стало злым. И нос переделан?"

"Все же стройность очень молодит".

Не обошлось и без сравнений с женой президента США Дональда Трампа: "Наш ответ Мелании".

''Любовница'' Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом

Комментарии россиян. Источник: скриншот

Подобные обсуждения внешности Кабаевой возникают не впервые. Еще в 2025 году после появления новых фотографий бывшей гимнастки предполагали, что она сделала подтяжку лица. Тогда также писали, что ее стало сложно узнать.

''Любовница'' Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом

Кабаева раньше и теперь

В 2026 году внимание снова привлекли форма ее глаз и бровей, а также изменения мимики. Некоторые пользователи даже шутили, что Кабаева становится похожей на Путина.

''Любовница'' Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом

Кабаева раньше и теперь

Ранее OBOZ.UA писал, что в Риге умер "личный враг Путина" Григорий Нехорошев, который первым написал о романе с Кабаевой.

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