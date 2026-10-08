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Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 1,1 т.
Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей
Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери

Драгоценности и другие ценные вещи покойной американской актрисы Хайден Панеттьери, возможно, оказались в ломбарде после ее смерти. Ее бывший жених, украинский боксер Владимир Кличко, заявил, что хочет привлечь правоохранительные органы США, чтобы установить, кто продал имущество знаменитости, и вернуть его их 11-летней дочери Кае в качестве наследства.

Об этом сообщил журнал People. В медиа ссылаются на заявление Кличко, которое он приложил к ходатайству о временной опеке над наследством Панеттьери.

Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей

Владимир Кличко заявил, что хочет привлечь правоохранительные органы США, чтобы установить, кто продал имущество знаменитости. Источник: Х/ Хайден Панеттьери

Спортсмен утверждает, что получил информацию о продаже вещей актрисы человеком, не являющимся членом его семьи. Среди имущества, которое якобы оказалось в ломбарде, могли быть ювелирные украшения.

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"Мне сообщили, и я считаю, что лицо, не являющееся членом семьи, но ранее имевшая связи с Хайден, продала в ломбард некоторые вещи, принадлежавшие Хайден, среди которых, как известно, были ювелирные изделия", – говорится в заявлении Кличко.

По его словам, представители ломбарда не готовы выдать конкретные вещи без участия правоохранительных органов. Поэтому боксер просит полицию помочь с расследованием и возвратом имущества, подчеркивая, что речь идет о непосредственных финансовых интересах его дочери.

Кая является единственной наследницей Панеттьери, которая не оставила после себя завещания. Именно поэтому Кличко пытается получить временную опеку над имуществом актрисы, чтобы оно не было утрачено, повреждено или присвоено посторонними людьми.

В частности, незадолго до смерти Панеттьери наняла охрану для своего дома в Лос-Анджелесе после того, как неизвестный получил к нему несанкционированный доступ. Актриса также сменила замки и перенесла ценные вещи, в частности дизайнерскую одежду.

Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей

Незадолго до смерти Панеттьери наняла охрану для своего дома в Лос-Анджелесе. Источник: Instagram Хайден Панеттьери

Кроме того, Кличко заявил, что люди, ранее связанные с Панеттьери, могли получить доступ к ее электронной почте и уничтожить переписку.

Чуть больше недели назад боксер уже обращался в суд США с ходатайством о временной опеке над наследством Панеттьери. Он пояснил, что стремится защитить активы актрисы в интересах их дочери. В случае назначения опекуна Кличко получил бы возможность распоряжаться имуществом до завершения процедуры наследования.

Семья Панеттьери тогда поддержала решение украинского спортсмена. Близкие актрисы назвали его обращение в суд юридической формальностью и положительно отозвались о Кличко как об отце Каи.

"Владимир – замечательный отец, и мы ему благодарны", – заявили родные Панеттьери.

Кличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей

Семья Панеттьери тогда поддержала решение украинского спортсмена. Источник: Facebook Панеттьери

Хейден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее нашли без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина. Медики пытались спасти ее, однако констатировали смерть на месте.

Как писал OBOZ.UA, причиной смерти назвали токсическое воздействие нескольких веществ. В организме актрисы обнаружили фентанил, алпразолам, 4-ANPP, метокарбамол и кветиапин. Ее смерть признали несчастным случаем.

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