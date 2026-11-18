Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как ему удалось представить украинскую кухню в творческом пространстве голливудской актрисы Анджелины Джоли в Нью-Йорке (США) – Atelier Jolie. Оказалось, что попасть на эту художественную площадку ресторатору помогли хорошие знакомые из Украинского музея, который расположен в том же городе.

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По словам Клопотенко, представители культурного пространства договорились с Atelier Jolie разрешить ему провести мероприятие, во время которого он угощал американцев традиционными украинскими блюдами. Об этом знаменитость рассказал в комментарии для "ЖВЛ".

"Недавно был в Atelier Jolie. Это очень прикольное место, там происходит много художественных событий. Как я туда попал? У меня хорошие отношения с Украинским музеем в Нью-Йорке. Я был на мероприятии по случаю 50-летия музея. Он хорошо общается с Atelier Jolie, потому что они расположены в одном районе. Так получилось, что договорились, чтобы я провел там мероприятие. Им было интересно, потому что они любят разнообразные яркие вещи. Билеты продали за одну минуту", – отметил шеф-повар.

Для гостей мероприятия Евгений Клопотенко приготовил борщ, качаную кашу, пастернак и множество других угощений, которые "современны, но в то же время имеют отношение к прошлому" Украины. Как убежден ресторатор, эти украинские блюда могут с легкостью конкурировать со многими кухнями мира.

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Напомним, что о проведении мероприятия в пространстве Анджелины Джоли шеф-повар сообщил 16 ноября. Клопотенко назвал настоящей честью возможность представить украинскую кухню и традиции на этой площадке, а также подчеркнул: наши культурные продукты должны быть конкурентоспособными в мире.

"Нас должны выбирать не из жалости, а потому, что мы крутые и нам есть что предложить миру. И я считаю, что это одна из важнейших задач для украинской культуры на будущее. А чтобы этого достичь, мы должны быть представлены на самом высоком уровне и в лучших местах мира", – написал знаменитость.

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