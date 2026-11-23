Украинская рэп-исполнительница alyona alyona продолжает терять вес после бариатрической операции. Через месяц после хирургического вмешательства артистка снова встала на весы и показала подписчикам результат: теперь она весит 118 килограммов.

Видео дня

Соответствующую сториз исполнительница опубликовала в Instagram. На снимке можно увидеть результат похудения – весы показывают 118,0 кг. Кадр она дополнила короткой подписью: "1 месяц после операции", а также призналась, что ей интересно наблюдать за собственными изменениями.

"Интересно наблюдать за собой. Честно", – написала рэп-исполнительница.

Напомним, операцию по уменьшению желудка alyona alyona перенесла 22 октября. До хирургического вмешательства максимальный вес артистки составлял 132 кг. Уже через две недели после него она сообщила, что потеряла около 12 килограммов, а цифра на весах остановилась на отметке 120,7 кг.

Теперь, если сравнивать с последним опубликованным результатом, рэп-исполнительница похудела еще на 2,7 кг.

РЕКЛАМА

Ранее исполнительница подчеркивала, что согласилась на бариатрическую операцию не ради конкретной цифры на весах – ради здоровья. Для нее важнее сам процесс изменений, формирование новых привычек и переосмысление собственных приоритетов.

"Моя цель – не цифры. А процесс. Процесс изменений, новых навыков, перестановки приоритетов. Процесс выбора себя. Это главное", – объясняла артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть.

Главные истории дня