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Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read4 мин
icon 4,2 т.
Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет
Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой". Источник: Telekritika.ua

Актриса и заслуженная артистка Украины Антонина Хижняк, прославившаяся благодаря роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", станет главной героиней нового сезона шоу "Холостячка". 36-летняя артистка попытается на глазах у миллионов зрителей найти свою любовь, хотя раньше не слишком охотно рассказывала о личной жизни.

О возвращении романтического реалити-шоу, которое не выходило с 2021 года, объявили в Instagram проекта. Сама актриса еще в прошлом году допускала участие в "Холостячке", хотя тогда признавалась, что рядом с ней есть близкий человек, о котором она не хочет рассказывать публично.

"Пришло время для ее истории. Антонина Хижняк – одна из самых ярких украинских актрис и воплощение настоящего украинского характера. Ее Мотрю из "Поймать Кайдаша" зрители разобрали на цитаты", – говорится в объявлении "Холостячки".

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Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой ''Холостячкой'': два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

Антонина Хижняк станет главной героиней нового сезона шоу "Холостячка". Источник: instagram.com/holostyakstb

Там также напомнили, что в жизни артистки уже есть большая любовь – ее 9-летний сын Максим.

"Теперь Тоня готова открыть сердце мужчине. Без притворства, "правильных" слов и игр. Притворяться восхищенной, чтобы погладить чье-то самолюбие, – не в ее стиле. Она предпочитает говорить прямо, любить по-настоящему, быть собой", – добавили представители проекта.

Что известно о личной жизни Антонины Хижняк

Первым мужем актрисы стал Андрей Якушев. Пара была знакома несколько лет до начала романтических отношений, а после трех лет совместной жизни поженилась. В браке родился сын Максим, который сейчас живет с мамой.

Однако сохранить семью бывшим супругам не удалось. Хижняк объясняла, что пыталась быть идеальной женой, из-за чего постепенно теряла собственное "я".

Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой ''Холостячкой'': два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

В браке родился сын Максим, который сейчас живёт с мамой. Источник: Facebook актрисы

"Идеальная хозяйка, идеальная жена, та, которая понимает, не выводит из себя, все позволяет. Мне казалось, что я была не собой, что я должна была быть идеальной, чтобы меня ценили, любили, понимали, что я такая хорошая. Но ведь от себя все равно не убежишь", – рассказывала актриса.

Несмотря на разрыв, бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения. В начале полномасштабного вторжения России Максим вместе с отцом эвакуировался в Тернополь, тогда как сама Антонина осталась в Киеве.

После развода актриса начала отношения с коллегой Александром Боднарем. Они познакомились в 2020 году во время работы над сериалом "След".

Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой ''Холостячкой'': два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

Тоня говорит, что именно она инициировала разрыв с Александром: "По моим ощущениям, мы жили на разных скоростях". Источник: instagram.com/tonya_actress

Пара была вместе около трех с половиной лет. Боднар также жил с Хижняк и ее сыном, который хорошо ладил с новым избранником матери. В 2022 году ходили слухи, что влюбленные задумываются о свадьбе, однако уже в следующем году актриса подтвердила разрыв.

Хижняк объясняла, что они с Боднаром переживали кризис, а их взгляды на жизнь и ее темп различались. Инициатором расставания стала именно она. Актриса также признала свои ошибки, но подчеркнула, что не имеет претензий к бывшему.

"Мне кажется, причина во мне. Вот и все. У меня к нему нет претензий. Он осознает свои промахи, я – свои. Просто так сложилось, пришло время. Мне кажется, это классический кризисный период. За него говорить больше не буду. Скажу за себя. По моим ощущениям, мы жили на разных скоростях", – откровенно рассказывала артистка.

Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой ''Холостячкой'': два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

Ей приписывали роман с Тарасом Цимбалюком, однако актриса не подтверждала эти слухи. Источник: instagram.com/tonya_actress

Тогда Хижняк также признавалась, что пока не готова к новым серьезным отношениям. Позже ей приписывали роман с Тарасом Цимбалюком, однако актриса не подтверждала эти слухи.

В 2025 году актриса рассказывала, что рядом с ней есть близкий человек, который поддерживает ее и помогает, в частности, в вопросах, связанных с сыном. В то же время раскрывать подробности личной жизни она не захотела.

"Сейчас рядом со мной есть близкий человек, который мне помогает. В частности, с сыном Максимом. И я больше не хочу об этом говорить. Поэтому не могу сказать, что я нахожусь в активном поиске. Но если предложат участвовать в шоу "Холостячка", я подумаю", – говорила Хижняк.

Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой ''Холостячкой'': два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

Актриса воспитывает сына Максима от первого брака. Источник: Кадр из сериала "Поймать Кайдаша"

Актриса воспитывает сына Максима от первого брака. Несколько раз знаменитость брала мальчика с собой на съемочные площадки и в студии дубляжа, но она честно признается: не хотела бы, чтобы сын слишком рано начинал актерскую карьеру. Хижняк объясняла свою позицию большой нагрузкой, с которой сталкиваются дети в этой профессии.

бы не хотела, чтобы он выбрал актерство в качестве основной профессии. Но настраиваю себя принять любой его выбор в будущем", – отмечала артистка.

Карьера Антонины Хижняк

Высшее образование актриса Антонина Хижняк получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году. После учебы она работала в кукольном театре, а впоследствии начала активно сниматься в кино и сериалах.

Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой ''Холостячкой'': два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

Тоня Хижняк – ведущая актриса украинского дубляжа. Источник: instagram.com/tonya_actress

Настоящим прорывом в ее карьере стала роль Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", премьера которого состоялась в марте 2020 года и который стал едва ли не самым любимым украинским сериалом для украинцев. Резкий характер героини, ее эмоциональность и меткие реплики сделали персонажа одним из самых узнаваемых в современных сериалах.

Кроме того, актриса сыграла одну из главных ролей в детективном сериале "След", появлялась в других телевизионных и кинопроектах и работает над украинским дубляжом. Ее голосом говорят героини многих известных фильмов, в частности Рэй в седьмом и девятом эпизодах "Звездных войн".

Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой ''Холостячкой'': два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет

Актриса показала награду. Источник: instagram.com/tonya_actress

В 2025 году Хижняк получила звание заслуженной артистки Украины. На тот момент ей было 35 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, победительница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Алекс Топольский, – блогер и модель Екатерина Лозовицкая связала себя узами брака с певцом азербайджанского происхождения Гидаятом Сеидовым. Пара сыграла свадьбу через месяц после помолвки.

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