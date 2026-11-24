Организаторы Национального отбора на Евровидение 2027 назвали имена артистов, которые попали в лонглист. Среди претендентов на шанс представить Украину на международной арене оказались 18 конкурсантов.

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Их отобрал музыкальный продюсер отечественного конкурса Дмитрий Шуров (Pianoбой) вместе с командой "Суспільного Мовлення" из 217 полученных заявок. Лонглист объявили во время YouTube-трансляции.

Билет на главную сцену Европы могут получить:

ANKA (Анна Корченова). Артистка заинтриговала аудиторию, рассказав, что подготовила для Нацотбора песню, в которой раскроется такой, какой ее раньше не видели.

Рок-группа Epolets. Фронтмен раскрыл, что для конкурса они создали песню о том, что знакомо абсолютно каждому зрителю.

Группа FOLKULAKA подготовила трек о соблазнах и опасной магии, которая поджидает в лесу.

GANNA (Анна Гринива) сочетает в своем творчестве украинский фольклор с электронной музыкой.

Группа Hits' Factory хочет выйти на главную сцену Европы с работой, которая будет понятна как украинскому, так и европейскому слушателю.

Группа MELOS создала для Евровидения 2027 трек об усталости, которая накапливается, и ощущении, будто обычная жизнь кажется не такой, как раньше.

Мия Рамари уверена, что ее искреннюю и содержательную песню для Нацотбора 2027 аудитория захочет переслушать не один раз.

Povin' (Вероника Степаненко) создала трек о тишине и о том, какой разной она бывает, а также о голосах людей и сердец, которые никогда не умолкают.

SKYLERR (Валерия Кудрявец) поделилась, что вложила много души в конкурсную песню этого года.

Группа SPOKUSY подготовила песню о неопределенности и туманном будущем, которое пугает молодого героя.

STASYA (Анастасия Чабан) надеется, что ее трек станет поддержкой для зрителей в непростые периоды и напомнит, что всегда есть ради чего двигаться вперед.

Влад Дарвин подготовил "уникальную заявку", через которую передал всю свою жизнь.

Группа Yagody в третий раз вернулась на Нацотбор с треком о любви, которая является необъятной силой.

YAKAYA (Яна Милевская) хочет сделать так, чтобы украинскую музыку напевали люди из разных уголков мира.

Yarima (Мария Коваленко) своей конкурсной заявкой стремится показать не то, что отличает украинцев от остального мира, а то, что делает нас похожими друг на друга.

Кажанна (Анна Макиенко) создала трек о необъятной силе любви.

Дуэт "Солидные люди" подготовил композицию о сказках, которые "повзрослели" вместе с людьми.

Уляна Шуба видит в Нацотборе возможность громко заявить о себе и познакомиться с более широкой аудиторией.

Как видим, в лонглист попало больше артистов, чем в предыдущие годы, ведь его было расширено с возможных 12 до 18 участников. Соответствующее изменение правил Нацотбора на Евровидение "Суспільне" утвердило 9 ноября 2026 года, а его инициатором был музыкант и композитор Дмитрий Шуров.

Всего желание представить Украину на международной арене выразил 201 артист. Среди претендентов на место в лонг-листе было 153 сольных исполнителя и 48 групп, более того, заявки поступали даже из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.

Организаторы Нацотбора на Евровидение 2027 выбрали самые яркие работы, создатели которых могут поехать на 71-й международный конкурс в Болгарию. Грандиозное шоу примет город Бургас. Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, гранд-финал – 15 мая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины. Представитель Кипра Джордж Перрис публично поддержал нашу страну в первые дни полномасштабной войны.