Певица Христина Соловий рассказала, с какой необычной просьбой к ней обратилась легендарная исполнительница Виктория Врадий, известная как Сестричка Вика. Во время общения артистка попросила младшую коллегу привезти ей из Украины в США сушеные грибы и трезубец.

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Об этом Соловий рассказала в интервью "Суспільному Культура". По словам исполнительницы, их знакомство в Лос-Анджелесе (США) не было заранее спланированной встречей ради записи разговора или совместного проекта. Певицы просто решили увидеться после длительного общения на расстоянии.

"Это было знакомство просто так, без причины, без попытки записать этот разговор. Мы уже давно общались, и она хотела, чтобы я привезла ей, если буду там, сушеных грибов и трезубец из Украины", – поделилась Христина.

Она подчеркнула, что за время переписки и разговоров через континенты артистки обнаружили много общего.

"Это просто была дружеская встреча двух певиц, двух артисток, которые в ходе общения, возникшего между ними через континенты, обнаружили, что у них много общего, и продолжили общаться", – добавила Соловий.

Напомним, недавно Христина Соловий посетила Викторию Врадий в Лос-Анджелесе. На опубликованных фото Сестричка Вика предстала с очень короткими светлыми волосами, яркими очками и в цветной одежде. Певицы также обнимались и вместе пели.

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Соловий заинтересовалась творчеством старшей коллеги во время изучения украинской музыки 1990-х годов. В частности, Врадий разрешила ей сделать кавер на композицию "Прощай", которую когда-то исполняла еще в составе группы "Арника".

Напомним, Виктория Врадий стала известной в конце 1980-х годов, а в 1989-м победила на первом фестивале "Червона рута" в категории рок-исполнителей. В 1993 году она переехала в США и поселилась в Калифорнии. Несмотря на долгую жизнь за океаном, артистка признавалась, что мечтает вернуться в Украину и поселиться в Карпатах, где могла бы проводить время в лесу и собирать грибы.

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