Хотел избежать мобилизации с помощью Стефанишина: Камалия сделала неудобное заявление о Геннадии Витере и показала их личную переписку

Певица Камалия снова вернулась к конфликту с продюсером Геннадием Витером, который ранее публично рассказывал об их разногласиях. Артистка заявила, что когда-то помогла ему наладить связи с влиятельными людьми, однако взамен получила угрозы и давление из-за личной ссоры с бывшей подругой Светланой Голинской.

Видео дня

Свою позицию исполнительница озвучила в видео, опубликованном в Instagram. Она также показала фрагменты переписки с Витером, в которой напоминала о знакомствах, помогавших ему в работе, и о поддержке его музыкального проекта.

Камалия возмутилась словами продюсера о том, что якобы сама вмешалась в его "грязное белье". По версии артистки, именно Витер ранее втянулся в ее личный конфликт с Голинской и требовал, чтобы она публично попросила прощения у бывшей подруги. Певица утверждает, что тогда продюсер знал об отношениях Голинской с Михаилом Стефанишиным (тогдашним бойфрендом Камалии), но скрывал это от нее. А доказательства требований извиниться она показала на скриншотах их переписки.

"Не я залезла в его грязное белье. Витер сам вывернул это грязное белье и показал его мне. Тогда, когда он еще вмешался в наши разборки с моей подругой и требовал, чтобы я просила публичного извинения перед моей бывшей подругой Светланой Голинской, якобы она не увела у меня мужчину", – заявила Камалия.

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По словам певицы, она когда-то познакомила Витера с Михаилом Стефанишиным и другими влиятельными людьми. В частности, утверждает, что хотела помочь продюсеру избежать мобилизации, ведь он жаловался на проблемы со здоровьем и полученную повестку. Также, как заявила артистка, она помогла найти спонсоров для его "Музыкальной платформы", которая тогда якобы испытывала финансовые трудности.

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Камалия утверждает, что Витер знал о романе Голинской со Стефанишиным за ее спиной, однако они оба не рассказывали ей правду. Более того, певица заявила, что продюсер угрожал разрушить ее карьеру, если она не извинится перед бывшей подругой.

"К сожалению, этого нет в переписке, потому что все угрозы от Геннадия звучали по телефону: если я не попрошу публично прощения у Светочки, меня не будет не только на "Платформе", но и повсюду, во всем шоу-бизнесе. И дали мне на это два месяца", – рассказала исполнительница.

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В подтверждение своих слов артистка показала переписку, в которой напоминала Витеру, что именно она познакомила его с людьми, которые могли помочь с развитием проекта. Она также упомянула о знакомстве Голинской со Стефанишиным, утверждая, что сама помогла им связаться, чтобы он помог женщине с ее делами в Украине.

В свою очередь, Геннадий Витер уже комментировал конфликт с Камалией в интервью Славе Дьомину примерно два месяца назад. Тогда он подтвердил, что певица помогла ему познакомиться со спонсором, а также рассказал о ее претензиях из-за отсутствия выступлений на музыкальной платформе.

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Продюсер объяснял, что не считал нужным регулярно приглашать артистку, поскольку, по его мнению, она не предлагала новых песен, которые могли бы стать хитами. Он также заявлял, что готов поставить ее композицию в эфир, если она будет успешной, и даже называл сумму – 20 тысяч долларов – за продвижение хорошей песни.

В то же время Витер отрицал, что Камалия помогла ему избежать мобилизации, и возмущался ее рассказами о личной жизни Голинской. По его словам, артистка якобы использовала эту информацию, чтобы насолить другим участникам конфликта.

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Имя Светланы Голинской в этой истории появилось не впервые. Ранее Камалия уже намекала на измену самой близкой подруги, с которой дружила более 20 лет, но сначала не называла ее. Позже OBOZ.UA выяснил, что речь идет именно о Голинской, которая подтвердила конфликт и рассказала собственную версию событий.

Тогда бизнесвумен заявляла, что не считает себя и Камалию подругами в традиционном понимании, а их контакты преимущественно были связаны с сотрудничеством в музыкальном проекте YUNA. Голинская также требовала от певицы публичных извинений и не исключала судебного разбирательства из-за распространенных, по ее мнению, ложных обвинений.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Камалия впервые назвала имя мужчины, который, по ее словам, применял к ней физическое насилие во время отношений. Им оказался тот же Михаил Стефанишин – бывший муж экс-заместителя министра юстиции Ольги Стефанишиной. Певица рассказывала, что после одного из избиений оказалась в больнице с поврежденной барабанной перепонкой.