''Хотелось крикнуть: ''Мы же здесь для вас выкладываемся!'' Виджей Дмитрий Бесенюк – о закулисье театра, самой сложной постановке и выходках зрителей

Дмитро Бесенюк два года работал виджеем в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и знает все о театральном закулисье. Какой театр без зрителей? Как за кулисами уживаются актеры с разными характерами? Какие курьезы случаются во время спектаклей?

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В интервью OBOZ.UA он рассказал, каких театральных суеверий придерживаются актеры, кто в жизни совсем не такой, как на сцене, и как они решают конфликты между собой. Также Дмитрий объяснил, почему в театрах не хватает культуры воспитания зрителя, поделился, мечтал ли сам выйти на сцену, и вспомнил, как ему приходилось плакать во время спектаклей.

– Дмитрий, с чего начинался ваш день в театре?

– В "лайтовый" день, когда спектакль был запланирован на 18:00, я приходил на работу примерно в четыре, шел на сцену и оценивал ситуацию. Убедившись, что все готово к работе, расставлял и настраивал технику. Обязательно проводил так называемый трабл-чек (проверку оборудования): все ли правильно включается, корректно ли выводятся звук и изображение. Мне важно было иметь в запасе как минимум час до начала спектакля, чтобы в случае форс-мажора оставалось время на решение проблем. Затем я сопровождал спектакль, а после его завершения демонтировал все установленное оборудование.

Но бывали и гораздо более напряженные дни, когда утром была запланирована репетиция одного спектакля, а вечером – уже показ другого.

Во время репетиций нового спектакля открывался огромный простор для творчества: я мог предлагать собственные идеи, которые впоследствии становились частью шоу. Раньше роль видеоджея (VJ) в нашем театре была недостаточно развита – до моего прихода не было настолько сложных проектов. Они только начали появляться. Именно во время работы над этими спектаклями я мог активно общаться с режиссером и актерами, предлагать новое видение и экспериментировать с форматами вывода изображения.

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– Какой самый большой курьез произошел во время спектакля, которого зрители даже не заметили? Как вам удалось выйти из ситуации?

– Из-за специфики моей работы курьезы случались часто. Когда имеешь дело с техникой, она нередко подводит: может потеряться, выйти из строя или зависнуть – постоянно что-то происходит. Но больше всего мне запомнился случай на второй день работы в театре, который стал для меня огромным стрессом. В спектакле "Увядшие цветы выбрасывают" по роману писательницы Ирен Роздобудько есть начальная сцена, когда выходит актриса Иванка Сирко, произносит прекрасный монолог и становится на точку – заранее определенное место. Именно в этот момент ее изображение должно было появиться на проекции, на полотне. Но как только актриса выходит на сцену, у меня зависает все. Ничего не работает! Меня охватывает паника. Я начинаю все перезагружать.

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К счастью, к следующей сцене с проекцией все наконец заработало. Зрители, похоже, ничего не заметили: на актрису падал свет, все внимание было приковано к ней. Но ведь именно в этот момент ее изображение должно было появиться на экране! Это должно было быть невероятно красиво, но техника подвела.

– Как действовать, если партнер забыл текст, опоздал на выход или упала декорация? Существуют ли закулисные "коды" на такие случаи?

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– Есть две стороны: актеры на сцене и технический персонал, который отвечает за свет, звук и проекцию. Как они действуют в непредвиденных ситуациях? Просто продолжают работать. Если один актер забывает текст, а другой это замечает, то либо первый быстро вспоминает слова и ведет сцену дальше, либо партнер ненавязчиво ему подсказывает. Между актерами чувствуется крепкая взаимовыручка, ведь каждый понимает: от такого никто не застрахован. Это настоящая партнерская история.

А вот декорации во время спектаклей все-таки несколько раз падали. Обычно это случалось там, где формат позволяет отходить от текста и импровизировать. В таких случаях актеры реагировали очень комично и органично. Даже когда зрители замечали, что падает декорация или не включается свет, актеры настолько мастерски обыгрывали ситуацию или превращали ее в шутку, что все выглядело так, будто это часть сценария, а не техническая проблема.

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– Сколько людей задействовано за кулисами, чтобы обеспечить быстрое переодевание актера, если между сценами иногда есть всего условные 30 секунд?

– Обычно актеры переодеваются сами или им помогают костюмер, партнер по сцене или кто-то из тех, кто находится за кулисами. Все зависит от спектакля. У нас, кажется, нет сложных переодеваний: актеры просто выходят, что-то накидывают на себя или берут нужный реквизит. Бывает, что я сижу за кулисами и помогаю реквизитору, костюмеру или кому-то из актеров. Есть много видео с зарубежных спектаклей, например

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– Что обычно происходит в гримерке за 10 минут до третьего звонка?

– Каждый актер по-своему готовится к спектаклю. Кому-то нужна тишина, а кому-то, наоборот, хочется потанцевать, подвигаться или попеть. Я видел, как один актер готовился к спектаклю, в котором у него была бурная, эмоциональная роль. Перед выходом на сцену он был чрезвычайно сосредоточенным, но в какой-то момент переключился и вышел на сцену суперэнергичным.

Похожая история и в гримерках. Бывает, что актеры в одиночестве наносят грим, переодеваются, готовятся к выходу, могут повторять текст. Я чаще бывал в мужской гримерке – там больше общаются, рассказывают разные истории.

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– Как создают закулисные звуки и эффекты, которые зрители слышат в зале? Что из этого воспроизводят вручную?

– Если говорить непосредственно о звуке, то звукорежиссер получает либо готовые аудиодорожки для спектакля, либо техническое задание с перечнем необходимых звуковых эффектов. Он собирает весь материал и тестирует его во время репетиций, оставляя только те варианты, которые подходят лучше всего. Для слаженной работы звука, света, проекции, помощников режиссера и других служб во время спектакля существует так называемая партитура спектакля. Это специальный сценарий, в котором четко прописаны реплики или действия актеров. Например, ориентируясь на конкретную реплику в партитуре, звукорежиссер вручную включает нужный аудиоэффект или музыкальное сопровождение, заранее подготовленное в специальной программе на ноутбуке.

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Звуковые эффекты не всегда звучат из колонок – иногда их создают с помощью реквизита. Например, если по сюжету нужен выстрел, актер может зайти за кулисы и воспользоваться бутафорским пистолетом, чтобы звук был живым и естественным. Сам процесс звукового оформления спектакля состоит из нескольких этапов: необходимые аудиоматериалы либо создают и записывают с нуля под конкретные потребности постановки, либо покупают на специализированных звуковых стоках.

Театральные цеха – это незаметная история, даже совсем невидимая для зрителя. По собственному опыту скажу, что, когда приходишь на спектакль, то прежде всего отмечаешь игру актеров. Видишь на сцене прекрасных исполнителей, которые невероятно играют свои роли, и думаешь: "Вот Роман Луцкий – у него в этом действии такой шикарный монолог, что аж захватывает дух!" И это действительно так. Но, помимо актеров, есть еще технический персонал. Зритель обычно не задумывается, в какой именно момент появляется свет, как он меняется, когда включается или затихает музыка. Ты концентрируешься на актере, а все остальное – декорации, свет, костюмы – воспринимается как нечто совершенно органичное, что и так должно было быть на своем месте.

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Однако это совсем не так. За кулисами работает огромное количество людей. На обычной работе их назвали бы отделами, а в театре это – цеха. Например, звуковой цех отвечает за микрофоны и управление звуком. Если вдруг что-то случится со звукорежиссером, никто другой не сможет провести спектакль, а на дверях появится объявление: "Отменено по техническим причинам".

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Есть спектакли, в которых актеры могут играть без микрофонов, но обычно звук задействован в каждой постановке. Та же история со светом. Световой цех управляет общим освещением, точечными прожекторами, запускает дым – и все это четко по партитуре. Без работы этого цеха спектакль тоже не состоится.

В театре есть еще целый ряд разных служб. Например, VJ (моя бывшая должность) или помощники режиссера. Последние – своего рода менеджеры, которые собирают актеров и проверяют готовность к спектаклю перед тем, как запускать зрителей в зал: все ли службы на месте, разложен ли реквизит, готовы ли актеры, настроен ли звук и стоят ли декорации.

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Вот какие еще цеха выполняют свои важные функции:

Реквизиторский цех – готовят и выносят на сцену предметы, с которыми взаимодействуют актеры.

– готовят и выносят на сцену предметы, с которыми взаимодействуют актеры. Художественно-декорационный цех – отвечает за декорации: их либо создают сами, либо закупают.

– отвечает за декорации: их либо создают сами, либо закупают. Костюмерный цех – занимается подбором, выдачей и заменой одежды для актеров во время спектакля. У них есть огромные шкафы с костюмами и своя невероятная логика того, как и кому что выдавать для конкретной постановки.

– занимается подбором, выдачей и заменой одежды для актеров во время спектакля. У них есть огромные шкафы с костюмами и своя невероятная логика того, как и кому что выдавать для конкретной постановки. Швейный цех – занимается исключительно пошивом этих костюмов.

– занимается исключительно пошивом этих костюмов. Гримерно-постижерский цех – отвечает за грим и парики.

– отвечает за грим и парики. Машинисты сцены (монтировщики) – выносят и заносят декорации.

– выносят и заносят декорации. Столярный и сварочный цеха – также работают над созданием сценического оформления.

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Не стоит забывать и об оркестре, и о многих других работниках. За тем, чтобы спектакль длился час или полтора, стоит труд всего этого огромного списка людей.

– Есть ли театральные суеверия? Каких придерживались лично вы?

– Театральные суеверия есть, и у каждого они свои. Я не могу говорить о ком-то конкретном, потому что это довольно интимные вещи. Кто-то, условно говоря, не ест перед спектаклем. Хотя это даже не суеверие, а чисто технический момент, чтобы желудок не был переполнен. Кто-то перед началом представления ни с кем не общается. При этом каких-то общих правил нет. То есть нет такого, что другим людям категорически запрещено выходить на сцену перед началом спектакля или что нельзя впускать зрителей в зал заранее и так далее.

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У меня вроде нет суеверий. Только была привычка всегда дважды или трижды проверять, все ли работает (улыбается). То есть я все настроил, а перед самым спектаклем, даже если успевал выйти на улицу, с кем-то пообщаться и так далее, возвращался и должен был снова все протестировать. Если этого не делал, появлялось ощущение, что что-то может сломаться. Не знаю, можно ли считать это суеверием или это просто повышенная тревожность.

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– Как за кулисами уживаются разные характеры актеров? Например, когда все на нервах перед премьерой?

– Актеры могут ссориться или кричать, но ненормативную лексику, конечно, никто не употребляет. В принципе, все так же, как и на любой другой работе. Раньше я думал, что закулисная жизнь – нечто экзотическое и невероятное. Это как классический вопрос актерам: "Как вы запоминаете весь этот текст?" А они всегда отвечают: "Так же, как вы ведете бухгалтерский учет или занимаетесь любым другим делом".

И здесь все так же. Это просто работа, где иногда возникают недоразумения. Но поссорились, пожали руки, обнялись, сказали: "Извини, погорячился" – и все. Обычно именно так все и решается. Ведь все понимают, что мы плывем в одной лодке, вместе гребем и вместе испытываем стресс. Мы можем позволить себе выплеснуть агрессию, но остальные обычно относятся к этому с пониманием, потому что и сами находятся в таком же состоянии.

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– Кто из актеров в жизни совсем не такой, каким может показаться по его игре?

– Я думаю, что все актеры в жизни совсем другие. Только плохие артисты остаются на сцене такими же, как и в обычной жизни. Возможно, это звучит странно, но дело в том, что, выходя на сцену, актер играет роль и перевоплощается в другого персонажа. Этот герой никогда не похож на самого актера. Напротив – мастера сцены стремятся играть непохожих на себя персонажей, ведь это отличный тренинг.

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Например, актер Иван Блиндарь в спектакле "Лесная песня на поле крови" – мистико-духовном синтезе двух знаковых драм Леси Украинки "Лесная песня" и "На поле крови" (режиссер Ростислав Держипильский) – играет довольно сложного персонажа. Чтобы понять, о чем я, нужно посмотреть спектакль. Перед вами уставший человек, полный боли, который не улыбается и несет в себе тяжелое бремя, но если взглянуть на Ивана в жизни, он совсем другой. Я невероятно доволен каждым нашим сотрудничеством. Точно знаю: если Иван придет на наше мероприятие, нам даже не понадобится сценарий. Благодаря своей харизме, мастерству, открытости и искренности он вытянет любое мероприятие.

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Поэтому я могу с уверенностью сказать: актеры в жизни совсем не такие, как на сцене. Они гораздо лучше, и каждый из них приятно меня удивляет. Очень здорово узнавать их вне театра: откуда они родом, какие у них традиции, как они проживают свою жизнь. Это позволяет увидеть за условным персонажем из спектакля полноценного, классного человека, наполненного глубоким жизненным смыслом.

– Вы можете смотреть спектакль как обычный зритель? Бывало ли, что вы плакали во время спектакля? Если да, то какого?

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– Я не могу смотреть спектакль как обычный зритель из-за профессиональной деформации. Мне трудно переключиться и забыть, что на сцене не "Иван" или "Маруся", а люди, которых я знаю лично. Хотя иногда эта профдеформация куда-то исчезает. Как технический работник, я должен отстраняться от сюжета, но во время пауз иногда начинаю вслушиваться, всматриваться – и вдруг становлюсь обычным человеком, у которого бегут мурашки по коже и на глазах появляются слезы.

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Есть спектакли, на которых я постоянно плачу. Во-первых, это визуально очень красиво, а во-вторых – актеры настолько эмоционально проживают свои роли, что ты искренне веришь в их историю. Например, спектакль "Любовь с привкусом дождя" (по мотивам рассказа Габриэля Гарсиа Маркеса "Глаза голубой собаки", режиссер Алексей Лейбюк). Там есть невероятно классные монологи в исполнении Мироси (актрисы Мирославы Полатайко-Гусак) и Тани (актрисы Татьяны Шавковой). Или же спектакли "Отель двух миров" (по мотивам пьесы Эрика-Эммануэля Шмитта, режиссер Орест Пастух) или "Цветы под руками дьявола" (историческая драма Ларисы Мончак, режиссер Надежда Левченко).

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Или те же "Дзяды" (по мотивам поэмы Адама Мицкевича, режиссер Майя Клечевская), во время которых я не то чтобы плачу – скорее испытываю негативные эмоции, которые иногда перерастают в слезы. Там есть сцена в фойе, которую не всегда понимаешь с первого раза. Она классно поставлена, здорово выстроена, но, вероятно, нужно иметь собственные триггеры, чтобы они сработали во время просмотра. Помню, как-то один из актеров спросил меня: "Ты что, плакал?" Я ответил: "Ну да. А ты разве нет?" Он сказал: "Я тоже плакал".

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– Бывало ли, что зрители срывали спектакль? Речь не просто о неприятных моментах, когда люди ходят туда-сюда, а о чем-то более серьезном? Например, во время спектакля "Гуцулка Ксеня" актриса Ольга Комановская на мгновение даже вышла из образа или же выкрикивали реплики вместо нее.

– За два года моей работы я не слышал историй о том, чтобы спектакль сорвали. Если это комедии или постановки вроде "Гуцулки Ксени", "Гуцульского весілля" (режиссер обеих – Ростислав Держипильский) или "Кайдашевой семьи" (по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого, режиссеры – Ростислав Держипильский и Ирма Витовская), актеры позволяют себе импровизировать – любой казус они обыгрывают в шутку. Например, если кто-то ходит по залу, они могут обратить на это внимание или прокомментировать. И все это превращается в веселую интерактивную историю. Однако бывают ситуации, когда спектакли оказываются на грани срыва и актерам приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы сдержать себя.

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Если я не ошибаюсь, это было на "Отеле двух миров". У одной из актрис там очень тяжелый эмоциональный монолог. Она проживает эту сцену, останавливается, на глазах появляются слезы – это момент максимальной, звенящей тишины. Если разрушить это мгновение, магия исчезнет, и зритель уже не почувствует того щемящего чувства, которое должна была вызвать сцена. И именно в такой момент кто-то в зале начинает шуршать бумажками или разговаривать по телефону. Представьте: человек сидит в первом ряду и просто болтает. Актриса потом вспоминала: "Я доиграла сцену, смотрю на него и думаю: может, он сейчас поймет и положит трубку?" Но нет, он продолжал разговор.

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Поскольку в драматических постановках актеры не имеют права разрушать четвертую стену, им остается только терпеть. Хотя бывают моменты, когда поведение зрителей настолько мешает, что хочется остановить все и крикнуть в зал: "Эй, ну что вы делаете? Мы же здесь выкладываемся для вас на полную!".

– Помимо работы журналисткой, я работаю в лиссабонском театре. В мои обязанности входит создание комфортных условий для зрителей. То есть никаких фото или видео во время спектакля. На входе мы просим перевести телефоны в беззвучный режим и напоминаем, что проносить еду в зал запрещено. Если бы кто-то ответил на звонок, я была бы вынуждена подойти и попросить его выйти из зала. Однако случались случаи, когда человек извинялся и оставался. Также опаздывать можно максимум на пять минут. После этого спектакль начинается, пройти в зал уже не получится, а деньги за билет не возвращают. Такова политика театра, залы которого, несмотря на это, часто переполнены.

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– У нас, к счастью или к сожалению, такой возможности нет, и думаю, что конкретно в Ивано-Франковске эта история не сработает. Я знаю об опыте Театра Франко в Киеве, где на спектакль "Конотопская ведьма" запрещают пускать зрителей после его начала. Это отвлекает всех остальных: открываются двери, на сцену падает свет. У нас на малых сценах это тоже проблема. Если на большой сцене зритель еще может незаметно зайти и ничего не прервать, то на камерных площадках все сложнее, потому что там тишина, слышен скрип дверей, и это мешает. Мы когда-то обсуждали это с театральным сообществом. Оно разделилось на два лагеря: одни говорят, что нужно запрещать вход опоздавшим, а другие – нет, дайте людям шанс.

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Но история с запретами не сработает, потому что у нас нет культуры воспитания зрителя, у нас не объясняют, как вести себя в театре. Ведь есть какие-то правила этикета! Если бы я впервые пошел в театр, то вообще не понимал бы, как себя вести, как одеваться и что делать. До того, как начал там работать, театр всегда был для меня особенным местом, где можно "выгулять" свой парадный наряд. Для меня это всегда было пространством элегантности и уважения. Я никогда там не шумел и всегда выключал телефон.

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Но это исключительно моя история. В театр приходит много новых зрителей, которые этого не знают, не умеют, не слышали и не видели. И поэтому они считают, что имеют право так себя вести. То есть если тебе никто не говорит, что сидеть в телефоне запрещено, – значит, можно. Если никто не предупреждает, что нельзя опаздывать на спектакль, – значит, можно.

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– Согласен. Но признаюсь: иногда из-за всех этих ограничений во время спектаклей в театре в Лиссабоне мне хочется присоединиться к той женской компании, которая открывала бутылку шампанского на спектакле Алексея Гнатковского.

– Я не понимаю почему, но люди начали массово приносить ему еду. Стоят в очереди, чтобы угостить водкой, салом или дать попробовать блины с какой-нибудь начинкой! (смеется). На самом деле так делать нельзя, потому что театр – это культурное пространство. Но сам спектакль построен так, что позволяет актерам импровизировать, а зрителям – взаимодействовать с ними: открывать шампанское, подходить и что-то дарить. Это очень живая история, которая в некоторых постановках отлично работает.

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На все это накладываются и современные украинские реалии. Если в зал приходит, например, жена военнослужащего, который сейчас находится в зоне боевых действий, и она ждет от него известий, то ей можно следить за телефоном. Ей можно ответить на звонок или выйти из зала. Потому что то, что сейчас происходит в ее телефоне, гораздо важнее всего, что происходит на сцене. И актеры это понимают. Есть потребность, и есть реальность.

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– Как вы организовывали работу во время воздушных тревог?

– В случае воздушной тревоги спектакль останавливают, а зрителей сопровождают в укрытие. Игнорировать угрозу у нас недопустимо. Когда звучит сигнал опасности, опускается занавес и включается звуковое оповещение, после чего все присутствующие должны спуститься в укрытие. Перед началом каждого спектакля звучит объявление с просьбой выключить мобильные телефоны, а также четкая инструкция: в случае воздушной тревоги нужно следовать указаниям администрации, которая проводит людей в подвальное помещение. Поэтому, как только звучит сигнал тревоги, всех немедленно эвакуируют в укрытие.

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– Возникало ли желание самому выйти на сцену в качестве актера?

– Конечно, еще до работы в театре. Но есть важное понимание: скорее всего, я смогу сыграть какого-нибудь маленького персонажа, сделать что-то прикольное, но повторить то, что делают они, физически не смогу, потому что просто не выжму из себя столько. Не смогу чувствовать себя на сцене так же классно и свободно. Не смогу одновременно быть раскованным, произносить текст, передавать нужную эмоцию и заставлять зрителя ее чувствовать. Это обучение, опыт, умение, талант – целый комплекс вещей.

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Хотя внутреннее желание есть. Я хотел бы оказаться на сцене, сыграть в одном или двух спектаклях. Но я видел закулисье, прошел через все эти репетиции. Я видел, как одну сцену длительностью всего 15–20 секунд или минуту прогоняют по 10–15 раз, потому что получилось не так, как нужно, потому что надо сыграть иначе.

Только узнав закулисье, я смог разделить эти вещи и понять, что нужные люди должны быть на своих местах. Когда я смотрю на их актерскую игру в конкретных спектаклях, то восхищаюсь, а потом выходит другой спектакль, где они играют на уровень выше. И я такой: "Я же думал, что вы лучшие, а оказывается, вы можете еще лучше!" В других театрах тоже очень классная игра. Мне трудно это с чем-то сравнить, но когда узнаешь актеров как людей, а не только как исполнителей ролей, они становятся для тебя во всем еще лучше.

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– Чего стоят только спектакли на горе Поп Іван к ежегодному Дню Независимости!

– Спектакли на горе Поп Иван – это невероятно классный опыт и одновременно еще один пример того, что играть можно не только на главной сцене, но и в самых разных местах. В частности, на горе, совершенно не приспособленной для театральных постановок. Но актеры играют и там – иногда без постоянных декораций, профессионального света и других привычных вещей. Именно эта гибкость позволяет провести спектакль где угодно.

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– Какой постановкой вы особенно гордитесь? А какую было сложнее всего реализовать?

– Я горжусь тем, что был задействован в спектакле "Маруся Чурай" (роман в стихах Лины Костенко, режиссер Ростислав Держипольский). Это невероятная и очень крутая с технологической точки зрения постановка, где мне повезло немного поработать с Олесем Саниным. Он очень крутой и профессиональный человек. Также горжусь своим участием в спектакле "Энеида" (по мотивам поэмы Ивана Котляревского, режиссер Ростислав Держипольский). Когда я только пришел на работу в театр, там были некоторые нюансы в партитуре, которые мне приходилось менять. Именно поэтому "Энеида" для меня особенный и необычайно родной спектакль. Я знаю его наизусть. Даже сейчас, уже не работая в театре, мне хочется приходить и вести его, ведь это моя любовь. Также мне нравится спектакль "Цветы под руками дьявола", в создании которого я тоже участвовал.

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Когда-то мы сотрудничали с польским театром и создавали спектакль с применением VR-технологий. Фактически мы стали первопроходцами в Ивано-Франковске и одними из немногих в Украине, кто еще два года назад ставил спектакли с их использованием.

– Что такое VR-технологии?

– Это виртуальная реальность. Как будто переносишься в комнату, где все анимировано, как в компьютерной игре. Для нас это был технически сложный проект: не с кем было проконсультироваться. Мы общались с поляками, и тогда у меня было ощущение, что я здесь и сейчас один из немногих, а возможно, и единственный, кто вообще способен реализовать такой технически сложный спектакль.

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Из сложного еще вспоминается спектакль "Яков" (историческая драма на основе реальных событий). Он оказался вызовом на всех этапах – от репетиций до финального процесса, ведь в нем задействовано очень много актеров. Хотя это даже не столько сложность, сколько непростые условия, в которых нам приходилось работать. Однако с нами была классная режиссерка, замечательный человек – Виктория Трофименко. Я искренне рад, что нам удалось поработать вместе. Например, мы создали спектакль, где синхронизированы два проектора, телевизор и две камеры, взаимодействующие со светом и звуком. Вначале это казалось невероятно сложным, а сейчас – это легкая в управлении постановка. Именно в этом и заключается пространство для роста. Когда преодолеваешь такой сложный этап, понимаешь, что способен на гораздо большее.

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Однажды я следил за одним немецким театром и видеоджеем (VJ), который создавал трехмерное изображение с помощью специальных сеток и полотен – выводишь туда проекцию, и она оживает в объеме. Но чтобы достичь такого уровня, сначала нужно пройти этот базовый сложный путь.

– Какой самый дорогой или самый сложный технический элемент был в театре?

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– Наверное, это спектакль "Маруся Чурай", ведь там задействован большой светодиодный экран, работают операторы с несколькими камерами и используется техника для вывода изображения на экран. Поэтому технически это, пожалуй, самый сложный спектакль. Когда мы ездили на гастроли в другие города и все складывалось хорошо, мы использовали технику принимающей стороны, так что везти что-то с собой не было необходимости. Однако если спектакль уникальный, например, предусматривает использование многих камер или онлайн-трансляций, как "Маруся Чурай", приходится брать собственное оборудование. В таких случаях решать технические проблемы сложнее. Со своей техникой проще разобраться на месте, а вот в чужом пространстве все зависит от коммуникации с другими людьми. В итоге либо все подключается идеально, либо приходится оперативно решать технические нюансы.

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Лучшая часть этого процесса – общение с коллегами из других театров. Это какая-то необъяснимая, но чудесная магия. Когда я вспоминаю о них, у меня возникают исключительно положительные эмоции. Я сотрудничал с ними в разных форматах и могу уверенно сказать, что это лучшие люди для синергии. Они профессионалы своего дела, способные импровизировать даже без сценария. Я могу полностью им довериться: если они участвуют в мероприятии, все работает на высочайшем уровне.

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– Почему вы уволились?

– Я почувствовал, что мне пора менять сферу деятельности. Обычно я работаю на одном месте полтора–два года и меняю профессии. Если я не вижу возможности расти дальше, мне становится тесно в этих рамках, и я понимаю, что продуктивность может снизиться. Поэтому вовремя меняю направление, чтобы оставаться эффективным.

– Какой театр без зрителей?

– Театр – это большой пазл. Если убрать хотя бы один элемент, конструкция обычно рушится. Бывают исключения, конечно. Например, актеры поехали на фестиваль со спектаклем словенского режиссера Томи Янежича "1975" и играли для одного зрителя. Или онлайн-постановки, которые транслируются в других странах. В таких случаях физически зрителей в зале нет, но фактически спектакль все равно предназначен для них.

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Но играть совсем без зрителя – это работа в никуда. Особенность театра в том, что он живой. Если зрителя нет, актеры могут выйти на сцену и сыграть. Но для чего? Это как крутить фильмы в пустом кинотеатре: технически возможно, но лишено смысла. Без зрителя театр невозможен – так же, как без актеров или технических служб. Это единый механизм, в котором каждая деталь имеет значение.

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