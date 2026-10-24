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"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
2,1 т.
"Хотела бы весить 80 кг": Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга
Alyona Alyona сделала бариатрическую операцию. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэпер Alyona Alyona сообщила, что сделала бариатрическую операцию, направленную на механическое уменьшение объема желудка. Долгое время артистка пыталась похудеть разными способами, откладывая хирургическое вмешательство, однако теперь решилась на кардинальный шаг.

Этой информацией знаменитость поделилась в Instagram. Она опубликовала видео из больничной палаты, снятое незадолго до операции, и подробно рассказала о своем решении.

По словам Alyona Alyona, окончательно лечь под нож хирурга она насмелилась после того, как увидела положительный опыт своей подруги. После бариатрической операции женщина похудела со 140 до 70 килограммов и уже много лет удерживает этот вес. Рэпер смогла проследить за состоянием подруги и, взвесив все нюансы, согласилась на процедуру.

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"Я считаю, что если человек стучится, то ему открывают дверь. Я много раз показывала в Instagram, как худею с помощью спорта и разных средств. Даже рассказывала о том, как делала уколы и к чему они меня привели, и что это не панацея. Я понимаю, что это (операция. – Ред.) тоже может быть не панацеей, но все же, если есть желаемый результат. Я сто раз говорила в интервью, что хотела бы весить 80 кг", – рассказала знаменитость.

''Хотела бы весить 80 кг'': Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга

Alyona Alyona решилась на операцию после многих неудачных попыток похудеть. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Проанализировав весь пройденный путь, Alyona Alyona пришла к выводу, что для похудения без хирургического вмешательства ей пришлось бы полностью отказаться от карьеры и фактически посвятить жизнь борьбе с лишним весом. Учитывая ряд приобретенных привычек, плотный график и нейробиологическое расстройство, у нее не осталось других вариантов.

"Я отказывалась от этой операции много лет. Хотя многие врачи говорили мне, что это твой выход, твоя таблетка в шоколаде, скажем так. Соответственно, я прибегаю к механическим мерам, которые не позволят мне набрать еще больший вес, переедать и так далее. Для меня очень важно работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-то, обесценит, опровергнет. Это мой путь", – подчеркнула рэпер.

Напомним, фотографией после операции Alyona Alyona поделилась за день до того, как объяснила причину своего пребывания в больнице. Артистка показалась под капельницей и загадочно отметила: "Ну что, жить буду".

''Хотела бы весить 80 кг'': Alyona Alyona сделала операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась лечь под нож хирурга

Артистка показала фото из больницы. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Варятов" Владимир Жогло, который весил 164 кг, раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка.

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