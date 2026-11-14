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"Холостяк" Кравцов слил сообщения от финалистки 13-го сезона шоу, которая предлагала ему отношения ради пиара: как она отреагировала

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,4 т.
"Холостяк" Кравцов слил сообщения от финалистки 13-го сезона шоу, которая предлагала ему отношения ради пиара: как она отреагировала
Вячеслав Кравцов слил переписку с финалисткой "Холостяка-13"

В пятом выпуске реалити "Холостяк-15" произошел неожиданный поворот. Главный герой проекта – баскетболист Вячеслав Кравцов – заявил, что с ним лично связывалась финалистка 13-го сезона шоу, таролог Анастасия Юзьвак. Она якобы предложила спортсмену целую схему, как они могли бы использовать их "отношения" ради пиара.

Фрагмент личной переписки Кравцов слил прямо в эфире шоу, а соответствующие скриншоты "разлетелись" на платформе Threads. Юзьвак начали обвинять в лицемерии, поэтому она не стала молчать и раскрыла свою версию событий.

''Холостяк'' Кравцов слил сообщения от финалистки 13-го сезона шоу, которая предлагала ему отношения ради пиара: как она отреагировала

Вячеслав Кравцов слил переписку с Анастасией Юзьвак. Источник: СТБ

Что было в сообщениях

Судя по снимкам, которые показали зрителям, таролог предлагала Вячеславу Кравцову сделать ее участницей проекта через индивидуальное свидание. Согласно выдуманной истории, они встретились вне камер, и баскетболист понял, что хочет видеть ее в "Холостяке-15". Анастасия Юзьвак якобы была уверена, что ее образ поможет кардинально повысить популярность Вячеслава Кравцова.

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"На тебя у спонсоров такие планы: увеличить твою популярность здесь благодаря созданию звездной пары на определенное время. После "Холостяка" у нас будет полгода – 8 месяцев на повышение твоей популярности до максимума. После этого будет распродажа спортсменов. Скорее всего, благодаря популярности тебя смогут продать подороже в Лондонский баскетбольный клуб", – говорилось в сообщениях.

''Холостяк'' Кравцов слил сообщения от финалистки 13-го сезона шоу, которая предлагала ему отношения ради пиара: как она отреагировала

Юзьвак якобы предлагала Кравцову отношения ради пиара. Источник: threads.com/_korolenkoo_

''Холостяк'' Кравцов слил сообщения от финалистки 13-го сезона шоу, которая предлагала ему отношения ради пиара: как она отреагировала

Баскетболист показал переписку с финалисткой "Холостяка-13". Источник: threads.com/_korolenkoo_

В свою очередь, Вячеслав Кравцов отклонил предложение Анастасии Юзьвак. Спортсмен подчеркнул, что ему было приятно познакомиться с тарологом, которая участвовала в благотворительном баскетбольном матче, что показали в 4-м эпизоде, но строить фейковые отношения он не планирует.

''Холостяк'' Кравцов слил сообщения от финалистки 13-го сезона шоу, которая предлагала ему отношения ради пиара: как она отреагировала

Кравцов отказался от предложения. Источник: threads.com/_korolenkoo_

Реакция Юзьвак

Слив довольно резонансных сообщений привлек внимание публики к финалистке "Холостяка-13". В эфире шоу претендентки на сердце Кравцова обвинили ее в лукавстве, а некоторые пользователи сети упрекнули Юзьвак в желании повысить свою узнаваемость любым способом.

Таролог не стала замалчивать хейт в свой адрес и дала понять, что зрители увидели в эфире реалити далеко не все фрагменты ее переписки с Вячеславом Кравцовым и представителями "СТБ".

"Шоу-бизнес – очень интересная индустрия. Я бы с радостью показала всю переписку с каналом и Славой. Это бы все вам объяснило, но есть такая штука, как контракт и неразглашение определенной информации. Скоро я осторожно раскрою ход дела, чтобы не перечеркивать идеальные образы участников шоу. Я открыто и честно заявляла, заявляю и буду заявлять о своих намерениях, даже если социально это называют "лицемерной девочкой", – заявила Юзьвак.

''Холостяк'' Кравцов слил сообщения от финалистки 13-го сезона шоу, которая предлагала ему отношения ради пиара: как она отреагировала

Юзьвак отреагировала на поступок Кравцова

Напомним, что это не первый случай, когда финалистка "Холостяка-13" оказалась в центре бурного обсуждения. После окончания реалити-шоу пользователи сети выяснили, что ее отцом является бывший депутат и предприниматель Богдан Юзьвак. Мужчину заподозрили в коррупции, поскольку его доходы, указанные в декларации, превышали зарплаты государственных деятелей. Кроме того, он полностью спонсировал жизнь и обучение дочерей за границей.

Тогда Анастасия Юзьвак упрекнула представителей канала в том, что они не полностью осветили историю их семьи. Она не отрицала тот факт, что ее отец был депутатом, однако причастность к незаконному обогащению резко опровергла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "холостяк" Кравцов сделал заявление об участнице Анне Мишак, на которую слили "секс-компромат".

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