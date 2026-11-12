''Холостяк'' Кравцов озадачил правдой о своих чувствах на шоу и намекнул, нашел ли любовь в финале

Главный герой "Холостяка 15" Вячеслав Кравцов объяснил, реально ли влюбиться в участницу за несколько свиданий. По подсчетам баскетболиста, девушка, которой удается дойти до финала, может встретиться с ним всего четыре-пять раз. Вместе с тем такой формат знакомств, по его мнению, способен ускорить появление чувств.

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Об этом спортсмен рассказал Дмитрию Тютюну в проекте "Несерйозна розмова". Сначала Кравцов признался, что и сам скептически относится к возможности быстро влюбиться, ведь в обычной жизни для этого нужно гораздо больше времени.

"Если взять реальную жизнь, и ты не "холостяк", увидел девушку и сходил с ней примерно на пять свиданий, бывает так, что на первом ты почувствовал драйв, какие-то эмоции. Но это не чувства", – объяснил баскетболист.

По словам Вячеслава Кравцова, даже если после первых встреч ему хорошо с девушкой, для настоящей влюбленности может понадобиться месяц или два. В начале знакомства человек скорее испытывает симпатию и эмоциональный подъем, но это еще не обязательно свидетельствует о глубоких чувствах.

На "Холостяке" ситуация несколько иная. Как заметил спортсмен, свидания с одной участницей могут проходить с перерывом в неделю, а следующая встреча – еще через десять дней. При этом главный герой параллельно знакомится с другими претендентками на его сердце.

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"В целом у нас там условно четыре-пять свиданий, если она дошла до финала. Кажется, что это мало, но как-то из-за этого другого формата все форсируется, и ты воспринимаешь это по-другому", – поделился Кравцов.

Он добавил, что на проекте чувства могут развиваться в ускоренном темпе – словно на скорости х1,5 или х2.

При этом прямо отвечать, влюбился ли он сам во время съемок 15-го сезона, Кравцов не стал, но в рассказе намекнул, что это действительно произошло.

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Напомним, ранее Вячеслав Кравцов назвал два "красных флага" в женщинах, которые могут оттолкнуть его от построения отношений. В частности, спортсмену не нравится большое количество татуировок на женском теле и употребление нецензурной лексики. Рядом с собой он хочет видеть спокойную женщину, с которой не придется переживать эмоциональные качели.

Как рассказывал OBOZ.UA, "Холостяк" Вячеслав Кравцов сделал заявление об участнице, на которую слили "секс-компромат".