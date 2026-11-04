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"Холостяк" Кравцов назвал два "красных флага" в женщинах, которые отталкивают его

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
1,5 т.
"Холостяк" Кравцов назвал два "красных флага" в женщинах, которые отталкивают его
Вячеслав Кравцов раскрыл, какие черты отталкивают его в женщинах. Источник: instagram.com/holostyakstb

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-15" – профессиональный баскетболист Вячеслав Кравцов – откровенно высказался о том, с какими женщинами вряд ли будет строить отношения. Спортсмен выделил для себя два главных "красных флага", которые могут мгновенно заставить его отдалиться, и касаются они внешности и поведения.

Своеобразными табу для Кравцова являются большое количество татуировок на теле женщины и употребление ненормативной лексики. Об этом он рассказал Наталке Денисенко для видео о закулисье проекта.

"Когда есть одна или две татуировки – это ок. Если их много, я считаю, что это слишком. Так женщина портит свое тело. Они почему-то думают, что это красиво", – заявил баскетболист.

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''Холостяк'' Кравцов назвал два ''красных флага'' в женщинах, которые отталкивают его

Вячеслав Кравцов раскрыл свои "красные флаги" в женщинах. Источник: Скриншот

Использование женщиной во время общения ругательных выражений отталкивает Вячеслава Кравцова, поскольку, по его мнению, это указывает на ограниченный словарный запас. Как считает спортсмен, прибегать к мату приходится лишь в том случае, когда обычными словами не получается выразить мысль.

Рядом с собой баскетболист видит спокойную женщину, которая будет дарить ему ощущение уюта. Кравцов не хочет, чтобы его отношения были наполнены драмой и эмоциональными "качелями".

''Холостяк'' Кравцов назвал два ''красных флага'' в женщинах, которые отталкивают его

Баскетболисту не нравятся женщины, которые часто используют нецензурную лексику. Источник: instagram.com/holostyakstb

Напомним, что главный герой "Холостяка-15" достиг вершин в спортивной карьере. Он играл в Национальной баскетбольной ассоциации за Детройт Пистонс, а также выступал в матчах в Европе и Китае. В 26 лет Вячеслав Кравцов начал развивать морской логистический бизнес.

Еще до выхода реалити-шоу в эфир спортсмен оказался в центре скандала из-за того, что подписал контракт с московским клубом ЦСКА в 2015 году, несмотря на начало Россией войны на Донбассе и аннексию Крыма. Как объяснял Кравцов, тогда он не осознавал всех масштабов российской агрессии и сейчас считает свой поступок абсолютной ошибкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кристина Горняк разоблачила одну из участниц "Холостяка" в пророссийских взглядах.

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