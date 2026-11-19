Певица Елена Тополя стала одной из участниц нового шоу Destination X на SWEET.TV. Участники путешествуют на автобусе с затемненными окнами, не зная, где находятся. По подсказкам, логике и наблюдательности они должны определить локации и не выбыть из борьбы за победу.

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На презентации проекта мы пообщались с Еленой о приключениях, неожиданных открытиях и атмосфере шоу. А еще – о жизни вне камер: как певица вместе с детьми переживает российские обстрелы и почему иногда им приходится ночевать в машине, планирует ли она вернуться на сцену под именем Alyosha, какие отношения сохранила с бывшим продюсером Вадимом Лисицей и почему хочет вернуть девичью фамилию Кучер.

– Елена, перед официальной презентацией я уже успела посмотреть первый эпизод шоу, ведь он доступен на SWEET.TV. И хочу сказать: это действительно очень увлекательно!

– А мне страшно! (смеется) Сегодня будем смотреть все вместе. Мы так договорились.

– Как вообще решились на такое приключение?

– Прежде всего, мне очень хотелось интересно провести время. Именно тогда мои дети улетели к бабушке в Америку, и я поняла, что это как раз тот период, когда могу позволить себе такое приключение. Когда дети рядом, дома постоянно шумно, что-то происходит, ты все время в водовороте событий. А когда вдруг остаешься одна в пустом доме и день за днем не слышишь привычных голосов, тяжело это переживать. Поэтому я подумала, что этот проект станет для меня своего рода спасением – возможностью не грустить, переключиться. Но была и другая причина. Destination X дает возможность проверить саму себя. Мне хотелось понять, насколько хорошо я знаю Украину, ее историю, географию, интересные места. Ведь мы часто думаем, что хорошо знаем собственную страну, но так ли это на самом деле? Мне было интересно проверить себя и увидеть, сколько всего еще я могу открыть.

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– Что стало для вас самым большим открытием во время этого путешествия?

– Не хочу спойлерить и называть конкретные места, которые меня впечатлили, – зрители все увидят сами. Но открытий было много! Я побывала в местах, о существовании которых даже не подозревала. Они невероятно красивые, с особой атмосферой. Возможно, о них хорошо знают местные жители, но для многих украинцев это малоизвестные жемчужины. Я узнала о событиях и фактах, о которых раньше вообще не слышала. Ни из школьной программы, ни откуда-то еще. И это меня удивило.

Главные истории дня

– А вообще вы хорошо ориентируетесь в географии, истории? Это ваша сильная сторона?

– Не могу сказать, что это мое, но я очень люблю разные истории, особенно те, о которых не рассказывают в школе или университете. Меня увлекают легенды, древние предания, малоизвестные факты, истории о сакральных местах, древних поселениях, о том, как когда-то жили люди. Я сама из Запорожья, поэтому вы понимаете: чего только стоит Великий Луг – территория, оказавшаяся под водами Каховского водохранилища и вновь открывшая многие свои тайны после его разрушения. Мне интересно узнавать, что там было, какие поселения существовали, что происходило в тех местах, какие легенды с ними связаны. А вот с современной географией сложнее: угадать, где именно мы находимся, было непросто. Мне все-таки гораздо интереснее то, что имеет древнюю историю.

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– Вам пришлось выйти из зоны комфорта: незнакомые люди, новая среда, никаких привычных условий. К тому же вы известная певица, привыкшая к определенному отношению к себе. А тут все равны, все в одинаковых условиях. Не волновались, как все сложится?

– А когда это я привыкла к определенному отношению к себе? (смеется) Нет, я ничего не знала и ничего себе не представляла. Просто пошла, как говорится, в темную комнату. Наверное, у меня уже было такое внутреннее состояние, когда ничего не страшно, а наоборот – интересно, что будет дальше. К тому же я оказалась самой старшей среди участников. Вокруг было очень молодое поколение – активное, современное, со своими трендами, музыкой, взглядами, увлечениями. И мне было интересно оказаться в этой среде, погрузиться в их мир, почувствовать этот вайб. Я поняла, что стала ребенком вместе с ними. И это очень прикольно, когда в тебе заново открывается какая-то такая непосредственность по отношению к миру. Смотришь на все с интересом, ничего заранее не знаешь, не пытаешься все контролировать, а просто открываешься новому опыту.

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Там были очень искренние, открытые эмоции, а для меня это важно. Эмоции ведь не скроешь. И когда ты позволяешь себе так свободно их проявлять, это означает, что тебе настолько комфортно и безопасно рядом с людьми, что не нужно играть какую-то роль, вести себя в соответствии со статусом или изображать из себя взрослого, серьезного человека. Ты просто такой, какой есть. Мы там порой были как дети в детском саду! (смеется) Не знаю, как будет в следующих сезонах, но о нашей команде могу сказать однозначно: это люди, которые не способны на предательство или какие-то подлые поступки. Все добрые, искренние. Например, ты видишь, что кто-то рядом ошибается, рискует проиграть и покинуть шоу. Ты мог бы промолчать, ведь его поражение приблизило бы тебя к победе. Но вместо этого делишься тем, что знаешь. И делаешь это, осознавая, что этот человек в итоге может выиграть шоу, а ты – нет. Я благодарна, что в первом сезоне мне выпало оказаться именно среди таких людей.

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– То, что по правилам шоу вы остались без телефонов, а спали на кроватях прямо в автобусе, – насколько легко вам было привыкнуть к таким условиям?

– Сначала это, конечно, было непривычно, но мы же в игре, а значит, должны принять ее условия. Мы просто перешли в другой режим и воспринимали все как есть. С самого начала договорились соблюдать правила до конца.

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– А в повседневной жизни можете позволить себе побыть без телефона? Или это невозможно? Несколько лет назад я брала интервью у звезды мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Даниэля Лавуа. Он рассказывал, что выключает телефон утром и включает только вечером.

– Я бы с удовольствием чаще позволяла себе обходиться без телефона. Иногда бывают дни, когда я просто не пользуюсь телефоном, хотя и не выключаю его. Так я не пропускаю важные сообщения, но просматриваю их тогда, когда у меня есть время. Конечно, для этого нужно знать, что с близкими все хорошо: дети и родители в безопасности, я знаю, где именно сейчас мои родные и что с ними. Когда уверена, что все, кто мне дорог, в порядке, могу отложить телефон и побыть без него.

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– Как вы с детьми переживаете ракетные обстрелы? Ходите ли в укрытие каждый раз, когда звучит воздушная тревога? Как пережили сегодняшнюю тяжелую ночь (16 на 17 ноября Киев в очередной раз атаковали, были повреждены Северный и Южный мосты, в нескольких районах вспыхнули пожары. – Ред.)

– Да, мы были в укрытии. У нас есть специально оборудованные места, где можно переждать опасность. Мы, как и все, следим за сообщениями, мониторим ситуацию. Если понимаем, что "шахеды" или ракеты летят близко, спускаемся в паркинг. Если опасность дальше, можем оставаться в общем коридоре дома. Он тоже оборудован для таких случаев: там специальные двери, монолитные стены. Я постоянно слежу за ситуацией и решаю, куда нам лучше перейти.

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– Бывало такое, что вам приходилось ночевать в укрытии?

– Бывало, что мы ночевали там в машине. Когда дети засыпают, там можно вполне комфортно устроиться. У нас полностью раскладывается задняя часть салона, поэтому мы обустраиваем там спальное место для детей. Они спят сзади, а я – на переднем сиденье – свернувшись калачиком. Ну а что делать?

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– Год назад в большом интервью мы много говорили о ваших детях. Особенно запомнилось, как вы описывали дочь Марийку – называли ее "генералом-полковником", рассказывали о ее энергичности и незаурядном характере. Она и сейчас командир в вашей семье?

– Генералом она пока немного остается (смеется). Но я замечаю, что дочь взрослеет. У нее уже появляется понимание поведения, уважения к другим, она начинает чувствовать, когда стоит промолчать. Раньше ей этого не хватало. Да и у Маркусика в свое время было так же. Марийке еще нет семи лет, а она уже первоклассница. Так что теперь у нас еще и школьница! Но все хорошо: она учится в той же школе, что и Маркуся с Ромкой, поэтому схема нам знакома (улыбается).

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– Недавно появилась информация, что вы подумываете о возвращении к своему прежнему сценическому имени – Alyosha. Это действительно так?

– Да, я об этом думаю. И, скорее всего, так и будет. Просто это нельзя сделать за один день – нужно пройти немало формальностей и решить организационные вопросы. Много бумажной работы, вопросов, связанных с интернетом, идентификацией. Нужно все восстановить и привести в порядок. Это довольно длительный процесс.

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– Сценический псевдоним Alyosha юридически закреплен за вами? То есть он принадлежит вам и вы имеете право свободно им пользоваться?

– Да, он мой.

– Есть ли у вас сейчас продюсер? И хотели бы вы иметь человека, который занимался бы вашим продюсированием?

– Сейчас у меня нет продюсера, и пока я об этом не думаю. Не ищу такого человека. В то же время у меня есть замечательные саунд-продюсеры, с которыми я сотрудничаю. Они создают музыку именно так, как мне нравится. И это не один человек, а несколько специалистов. Поэтому сейчас у меня нет необходимости что-то менять или искать кого-то еще.

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– Вы много лет работали с Вадимом Лисицей. Если бы он сегодня предложил снова стать вашим продюсером, как бы вы отреагировали? Мы недавно общались с ним в интервью, и сложилось впечатление, что он знает вас, пожалуй, как никто другой.

– Мне кажется, он говорил не столько о возможности возобновить сотрудничество, сколько о том, что поддерживает меня. Он знает, что на самом деле происходило в моей жизни. Через что я прошла и что пережила – тоже знает. И я очень благодарна ему за эту поддержку и понимание. Я точно знаю: если обращусь к нему за помощью, он не откажет. И так же он может рассчитывать на меня. Сейчас мы не сотрудничаем. Но мы сохранили нормальные отношения сквозь годы. Эмоции уже улеглись, непростые события остались позади, многое переосмыслилось. Многое теперь видится яснее и понятнее. Мы оба знаем, что в сложной ситуации можем положиться друг на друга. Я знаю, к кому могу обратиться, если понадобится. И он тоже.

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– Вы уже почти десять месяцев как развелись с музыкантом Тарасом Тополей. Вы сменили фамилию в документах?

– Пока нет, но этот процесс идет.

– То есть планируете вернуть девичью фамилию?

– Да, хочу.

– Кучер – очень красивая фамилия. Интересно, вы не верите в мистику, что смена фамилии может повлиять на судьбу?

– Не верю в такого рода мистику, но есть личное ощущение, связанное с фамилией. И я хочу вернуть свою.

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