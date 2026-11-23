Певица Майли Сайрус, которая получила мировую известность благодаря роли Ханны Монтаны, впервые показала фотографии со своей свадьбы с музыкантом Максом Морандо. 34-летняя певица-"бунтарка" поделилась черно-белой фотосессией, на которой предстала в сдержанном белом платье с открытой спиной, а ее избранник – в классическом черном смокинге.

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Влюбленные поженились 21 ноября во время камерной церемонии в частной резиденции в Палм-Спрингс, Калифорния (США). На торжество пригласили только самых близких родственников и друзей. О свадьбе стало известно на следующий день, когда Сайрус опубликовала первые кадры в Instagram.

На фотографиях молодожены позируют вместе у фотозоны, обнимаются и целуются после обмена клятвами. Для особого события артистка выбрала платье с длинными рукавами, лаконичным силуэтом и открытой спиной. Образ дополнили серьги и туфли на каблуках. А Морандо появился в черном костюме с белой рубашкой и галстуком.

"M + M. 11.21.26", – такую подпись оставили супруги к опубликованным снимкам.

Сайрус и Морандо вместе почти пять лет. Впервые их заметили вместе в ноябре 2021 года на модном мероприятии Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе. Позже певица рассказала, что они познакомились благодаря свиданию вслепую.

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О помолвке пары стало известно в декабре 2025 года. Поводом для слухов стало большое бриллиантовое кольцо, которое Сайрус показала на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе. Позже артистка подтвердила, что Морандо сделал ей предложение во время их совместной поездки в Японию.

Что касается ее бунтарского образа, за годы карьеры артистка неоднократно меняла сценический образ и отказывалась соответствовать ожиданиям публики. После популярности в сериале "Ханна Монтана" она постепенно отошла от образа примерной поп-звезды, выбирая провокационные сценические костюмы, необычные прически и смелые выступления.

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