Кейт Миддлтон поразила эффектным появлением на государственном банкете в платье зв более чем 292 тыс. грн, которое переделали специально для нее. Фото

Кейт Миддлтон продемонстрировала непревзойденное чувство стиля во время государственного банкета в Виндзорском дворце, организованного в честь султана Омана. Она появилась на мероприятии в ярко-желтом платье с вырезом на декольте от ливанского дома высокой моды Elie Saab.

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Наряд, стоимость которого составляет $6 500 (примерно 292 414 грн), изящно подчеркнул фигуру принцессы Уэльской благодаря драпировке на талии, а полупрозрачная накидка добавила ее образу нотку драматичности. Впервые бренд представил эффектное платье во время показа коллекции весна/лето 2025, однако, как отмечает Daily Mail, его дизайн был немного изменен специально для Кейт Миддлтон.

Наряд супруги принца Уильяма выглядел несколько скромнее, чем тот, в котором модель когда-то выходила на подиум. Юбку перешили так, чтобы она не просвечивалась, а вырез на декольте немного укоротили, благодаря чему платье Кейт Миддлтон полностью соответствовало атмосфере государственного приема.

Принцесса Уэльская дополнила свой наряд любимой тиарой Cambridge Lover’s Knot. Украшение, инкрустированное бриллиантами и жемчугом, имеет долгую историю и передавалось из поколения в поколение: сначала оно принадлежало королеве Марии, затем – Елизавете II, далее – принцессе Диане, а теперь – ее невестке.

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Супруга принца Уильяма надевала эту тиару не менее 15 раз, что вовсе не случайно. Как пояснил эксперт, украшение идеально соответствует форме головы Кейт Миддлтон и помогает удерживать одну из ее "фирменных" причесок – мягкие локоны.

Принцесса Уэльская также надела серьги-канделябры Гренвилл и бриллиантовый браслет. Сверкающие аксессуары гармонично сочетались с клатчем Ее Высочества и туфлями на каблуках.

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Ранее OBOZ.UA сообщил, что Кейт Миддлтон в вечернем платье попала в курьезную ситуацию перед папарацци, но изящно вышла из неловкого положения.