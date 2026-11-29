Кейт Миддлтон вспомнила об одном из самых тяжелых периодов борьбы с онкологическим заболеванием, когда пребывание в больнице казалось ей пугающим и дезориентирующим опытом. Принцесса Уэльская призналась, что в те моменты ощущала настоящую тьму, а утешением для нее стал человек, который просто держал ее за руку и оставался рядом, не пытаясь ничего исправить.

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Как пишут в People, воспоминаниями поделилась 44-летняя супруга принца Уильяма в своем первом документальном фильме "Исцеление". В картине она рассказывает об опыте лечения рака и о том, как тяжелая болезнь изменила ее взгляд на жизнь.

"Думаю, когда ты лежишь на больничной койке, а вокруг царит сугубо медицинская атмосфера – нет свежего воздуха, нет зелени – все выглядит очень сурово, чуждо и пусто. Эта темнота была по-настоящему страшным, дезориентирующим опытом. Думаю, я то теряла, то восстанавливала сознание. Это был действительно темный период", – вспомнила принцесса.

Однако среди тяжелых переживаний она запомнила и небольшое проявление человеческой заботы. По словам Кейт Миддлтон, кто-то просто взял ее за руку и не отпускал. Этот человек не пытался утешить ее словами или найти решение, а лишь оставался рядом.

"Я всегда буду благодарна за то, что в то время рядом со мной был кто-то, кто поддержал меня. И это действительно помогло мне осознать, как важно просто быть рядом с кем-то в самые тяжелые моменты его жизни", – поделилась она.

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Принцесса Уэльская подчеркнула, что иногда желание помочь заставляет людей искать нужные слова или пытаться немедленно решить чужие проблемы. Однако на самом деле самым ценным может оказаться простое присутствие.

"Очень часто ты думаешь, что тебе нужно что-то исправить, что-то сказать или что-то сделать, но это не так. Нужно просто быть рядом. Вот так выглядит любовь. Вот какой свет, на мой взгляд, мы часто можем найти даже в самые темные времена", – объяснила Кейт.

Напомним, в 2024 году Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после которой на некоторое время исчезла из публичного пространства. В марте того же года она сообщила, что у нее обнаружили рак и она проходит курс профилактической химиотерапии. На время лечения принцесса отошла от выполнения большинства королевских обязанностей, сосредоточившись на здоровье и семье.

Главные истории дня

В январе 2025 года Кейт объявила о ремиссии. С тех пор она постепенно возвращается к публичной деятельности, продолжая при этом говорить о физических и психологических последствиях онкологического заболевания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в поместье принца Уильяма и Кейт Миддлтон ворвались грабители, из-за которых полиция подняла в небо вертолет и спустила собак.