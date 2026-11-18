Во время официального визита в Индию Кейт Миддлтон отошла от своего привычного сдержанного стиля и отдала дань местным традициям. Вместе с мужем, принцем Уильямом, она посетила шестую церемонию вручения экологической премии The Earthshot Prize в Мумбаи, одев образ от индийского дизайнера.

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Принцесса Уэльская блистала на мероприятии в насыщенно-красном платье-анаркали, изготовленном из шелкового жоржета ручного ткачества. Наряд от индийского люксового бренда Mahima Mahajan по всей длине был украшен изящной вышивкой, традиционными элементами и изумрудными камнями. Платье Кейт Миддлтон также отличалось длинными полупрозрачными рукавами и пышной юбкой, которая спадала до пола мягкими складками, пишет InStyle.

Образ для появления на красной дорожке Ее Высочество дополнила украшениями, которые ранее принадлежали покойной королеве Елизавете II. Принцесса Уэльская выбрала комплект Emerald Tassel Suite, состоящий из изумрудно-бриллиантового колье и соответствующих серег. Королева Елизавета II впервые вышла в свет в этих украшениях в 1989 году. В свою очередь, Кейт Миддлтон уже выгуливала массивные серьги во время государственного банкета на Ямайке в 2022-ом.

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Принц Уильям появился на мероприятии в наряде от индийского дизайнера Маниша Мальхотры. Он выбрал классические черные брюки и пиджак в стиле Неру с воротником-стойкой.

Стоит отметить, что приезд в Мумбаи имеет для принца и принцессы Уэльских особое значение, ведь они впервые за четыре года вместе отправились за границу. В 2022-м они посетили Бостон (США), чтобы принять участие в церемонии вручения премии The Earthshot Prize, после чего надолго отказались от подобных поездок, в частности из-за борьбы Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием.

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Кроме того, возвращение принцессы Уэльской на экологическую премию весьма символично, учитывая, что она сыграла важную роль за кулисами ее создания. Когда в 2019 году принц Уильям только размышлял о целесообразности учреждения The Earthshot Prize, цель которой – найти инновационные решения для восстановления окружающей среды к 2030 году, жена активно поддерживала его инициативу.

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"Она также предложила нам множество идей о том, как в следующем году сделать детскую премию Earthshot еще масштабнее. Мы всегда рады, что она является частью нашей команды, а ее личное присутствие здесь очень много для нас значит", – рассказал People генеральный директор Earthshot Джейсон Кнауф.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон в вечернем платье попала в курьезную ситуацию перед папарацци, но изящно вышла из неловкого положения.