Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцасбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаРоссия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить УкраинуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплатуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: какие правилаИллюстрация — Петер Мадяк и Роберт ФицоВ ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньгиПутин и Си Цзиньпин"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с МонфисомРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фото

Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 3,8 т.
Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото
Кайли Дженнер продемонстрировала на показе Victoria’s Secret бюст стоимостью 50 млн долларов

29-летняя предпринимательница и телеведущая Кайли Дженнер, которую в марте 2019 года Forbes назвал самой молодой миллиардершей, впервые вышла на подиум Victoria’s Secret и сразу же стала одной из главных звезд шоу. Знаменитость появилась в Fantasy Bra – легендарном бюстгальтере стоимостью 50 млн долларов. Однако вместо восхищения роскошным изделием ее дебют вызвал волну возмущения: пользователи сети не поняли, почему такую честь доверили знаменитости, не имеющей опыта работы моделью на подиуме Victoria’s Secret.

Как отмечают в Tribune, для выхода Кайли надели бюстгальтер с желтыми бриллиантами стоимостью $22 млн и еще 4410 натуральными бриллиантами. Изделие создавали 15 мастеров ювелирного дома Jacob & Co. более 1000 часов.

Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

Бра полностью изготовлен из золота и драгоценных камней

Бра полностью изготовлен из золота и драгоценных камней, без использования ткани, а его вес составляет чуть менее двух килограммов.

Читайте также
Ирена Ремик КалдашИрена Ремик Калдаш
icon 52,1 т.
"Им нужно к психиатру!" Автор Капитошки и Петрика П'яточкина – об украинском языке, переезде в Германию и детях, которые различают КАБы и "Шахеды"
icon 52,1 т.
"Им нужно к психиатру!" Автор Капитошки и Петрика П'яточкина – об украинском языке, переезде в Германию и детях, которые различают КАБы и "Шахеды"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 9,1 т.
59-летний Филипп Киркоров уже спланировал собственную смерть: путинист Басков тонко подколол его. Видео
icon 9,1 т.
59-летний Филипп Киркоров уже спланировал собственную смерть: путинист Басков тонко подколол его. Видео
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 4,3 т.
Супермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фото
icon 4,3 т.
Супермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фото

Как пишет Vogue, главный креативный директор Victoria’s Secret Адам Селман объяснил выбор Дженнер ее влиянием на моду, индустрию развлечений и поп-культуру. По его словам, команда хотела объединить культовый Fantasy Bra со знаменитостью, которую никто не ожидал увидеть и которая имеет огромную аудиторию.

Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

Адам Селман объяснил выбор Дженнер ее влиянием на моду

"Кайли действительно выходит за пределы моды, культуры, телевидения – за пределы любой отдельной сферы. Это именно то, чем занимаемся мы. Шоу настолько масштабно, что это настоящее развлечение, и я считаю, что она является прекрасным катализатором этого процесса. Она действительно создала собственную культуру – а сколько людей могут так сказать?" – заявил креативный директор.

Однако в соцсети X разгорелись споры из-за решения Victoria’s Secret доверить Fantasy Bra именно Дженнер. Пользователи напомнили о профессиональных моделях, которые годами работали с брендом, и возмутились тем, что одна из самых престижных ролей досталась звезде реалити-шоу и блогеру.

Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

В сети разгорелись споры из-за решения Victoria’s Secret

"Абсолютный бред и плевок в лицо настоящим моделям, которые усердно трудились", – написал один из комментаторов.

Другие пользователи вспоминали "ангелов" Victoria’s Secret Барбару Палвин, Адриану Лиму и Анок Яй, ставя под сомнение выбор организаторов. Некоторые отмечали, что Дженнер ранее не выходила на подиум Victoria’s Secret, но сразу получила возможность продемонстрировать самый дорогой наряд шоу.

"Кстати, она даже ни разу не выходила на подиум, а ей достается Fantasy Bra? Как-то грустно", – возмутился пользователь сети.

Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

Дженнер ранее не выходила на подиум Victoria’s Secret. Источник: скриншот

Часть комментаторов считает, что бренд сделал ставку на популярность семьи Кардашьян-Дженнер, а не на модельный опыт. Другие заявили, что такой выбор обесценивает многолетнюю работу моделей, сотрудничавших с Victoria’s Secret.

"Если бы я была одной из тех других моделей, я бы ужасно разозлилась, что какая-то телезвезда реалити-шоу получила возможность надеть это, а не одна из моделей, которая давно работает с брендом", – говорится в одном из постов.

"Крылья и бриллианты – это нечто невероятное, но настоящая сенсация – то, что эту роль отдали человеку, который не является моделью", – написал другой пользователь.

Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото

Часть комментаторов считает, что бренд сделал ставку на популярность семьи Кардашьян-Дженнер, а не на модельный опыт. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA писал, что Кайли Дженнер пошла на отчаянный шаг, чтобы прорекламировать свой бренд.

Похожие темы
Victoria's SecretзвездыКайли ДженнерКайли Дженнер
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться