Каторга и смерть в Сочельник: какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры и как Москва пыталась ''подкупить'' их

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В РФ объявили в розыск "правнука Брежнева", который попал в плен к ВСУ под ХерсономВ РФ объявили в розыск "правнука Брежнева", который попал в плен к ВСУ под ХерсономИллюстрация. Финансовый гороскопЖизнь наконец-то станет проще для трех знаков зодиака: особенно будет везти в финансовых делахРоссийские дроны в Луцке повредили самую большую в мире картину "Космогония". Фото и видеоРоссийские дроны в Луцке повредили самую большую в мире картину "Космогония". Фото и видеоВ Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. ФотоВ Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. ФотоРоссийские военные используют Гуляйполе как плацдарм для наступления на Запорожье: в ВСУ раскрыли замысел врагаРоссийские военные используют Гуляйполе как плацдарм для наступления на Запорожье: в ВСУ раскрыли замысел врага"Убрать анклавы ради мира": Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями. Карта"Убрать анклавы ради мира": Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями. КартаМадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоитсяМадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоитсяВ супермаркетах США продают напечатанные на 3D-принтере мясо и рыбу: как это выглядит. ВидеоВ супермаркетах США продают напечатанные на 3D-принтере мясо и рыбу: как это выглядит. ВидеоИллюстрация — замена шин на СТО"Мы действительно наблюдаем сокращение на рынке труда": кто рискует потерять работу в УкраинеИллюстрация - выезд из Украины за границуУкраинцев предупредили об затруднениях с передвижением на границе с Венгрией: что нужно знать

Каторга и смерть в Сочельник: какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры и как Москва пыталась "подкупить" их

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 111
Каторга и смерть в Сочельник: какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры и как Москва пыталась "подкупить" их
Какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры

Три сестры Степана БандерыМарта-Мария, Владимира и Оксана – пережили аресты, допросы, лагеря и разлуку с родными из-за связей с лидером ОУН. Советская власть пыталась заставить их отречься от брата и убедить украинских повстанцев сложить оружие. Женщинам обещали свободу и лучшую жизнь, однако они не согласились сотрудничать с Москвой.

Судьба каждой из них, о чем OBOZ.UA расскажет подробнее, стала частью истории репрессий против семьи Бандеры. Отца сестер, священника Андрея Бандеру, арестовали в 1941 году, а впоследствии расстреляли в Киеве. Самых женщин советские власти отправили далеко от дома, где их ждали годы заключения и тяжелого труда.

Каторга и смерть в Сочельник: какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры и как Москва пыталась ''подкупить'' их

Советская власть пыталась заставить их отречься от брата

Как советская власть преследовала сестер Бандеры

Владимира Бандера-Давидюк была замужем за священником Теодором Давидюком и воспитывала шестерых детей. В 1946 году ее арестовали вместе с мужем. Женщину приговорили к 10 годам лагерей и пяти годам заключения, а детей отправили в детские дома. Ее муж умер в 1948 году.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 3,7 т.
Экс-коллега Зеленского и боец Ласточкин поставил на место Холоденко, которая из-за границы сравнила Украину с РФ и сыронизировала о выборах
icon 3,7 т.
Экс-коллега Зеленского и боец Ласточкин поставил на место Холоденко, которая из-за границы сравнила Украину с РФ и сыронизировала о выборах
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 48,8 т.
На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций
icon 48,8 т.
На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 10,1 т.
"Веня" заболел". Звезды показали, о чем говорили со звездой "Лиги смеха" перед внезапной смертью, и с болью отреагировали на трагическую новость
icon 10,1 т.
"Веня" заболел". Звезды показали, о чем говорили со звездой "Лиги смеха" перед внезапной смертью, и с болью отреагировали на трагическую новость

Другие сестры также пережили советские репрессии. Марту-Марию и Оксану арестовали еще в 1941 году, после чего отправили в Красноярский край. Оксана впоследствии была приговорена к 20 годам заключения в ГУЛАГе и пожизненному проживанию в Сибири.

Как Москва пыталась "подкупить" сестер

В 1953 году трех сестер доставили в Москву, в Лефортовскую тюрьму, где их допрашивали. Советская власть пыталась использовать их фамилию и родственную связь со Степаном Бандерой для оказания влияния на украинское освободительное движение.

Каторга и смерть в Сочельник: какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры и как Москва пыталась ''подкупить'' их

Оксана и Марта-Мария Бандеры. Источник: ukrainky.com.ua

Женщинам предлагали квартиры и освобождение в обмен на публичное обращение к Украинской повстанческой армии с призывом прекратить борьбу. Однако сестры отказались от такого предложения.

Священник Иван Барабаш вспоминал: "Забрали их из тюрьмы, поселили в дорогой гостинице, обещают им двухкомнатные квартиры в столице... Единственное, что они должны были сделать в обмен на это: обратиться по радио к членам УПА, мол, ребята, ваше дело бесполезно, потому что Украина невозможна. Сестры Бандеры сказали: "Никогда этого не сделаем, потому что Украина должна быть свободным государством". Над ними тогда сильно издевались и отвезли в Сибирь пахать на лесоповалах. Оксана отбыла 48 лет ссылки".

Как сложились судьбы сестер после лагерей

Марту-Марию освободили в 1960 году, однако вернуться в Украину ей не разрешили. Она осталась в Красноярском крае, где и умерла в 1982 году. Ее останки вернули в Украину только в 1990-м.

Каторга и смерть в Сочельник: какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры и как Москва пыталась ''подкупить'' их

Владимира вернулась домой в 1956 году после многих лет неволи. Источник: ukrainky.com.ua

Оксана Бандера смогла вернуться на родину в 1989 году. Впоследствии она стала почетной гражданкой Стрыя, а в 2006 году получила орден княгини Ольги III степени. Оксана умерла в Сочельник, 24 декабря 2008 года, и была похоронена в Старом Угринове – селе, где родился Степан Бандера.

Владимира вернулась домой в 1956 году после многих лет неволи. Несмотря на пережитые утраты и преследования, она дожила до провозглашения независимости Украины. Ее жизнь оборвалась в 2001 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сложилась судьба троих детей Степана Бандеры и что известно о его внуках.

Похожие темы
русскиеУПАОУНИсторияИстория УкраиныСтепан БандераСтепан Бандера
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться