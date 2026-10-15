Каторга и смерть в Сочельник: какие тяжкие испытания выпали на долю трех сестер Степана Бандеры и как Москва пыталась ''подкупить'' их

Три сестры Степана Бандеры – Марта-Мария, Владимира и Оксана – пережили аресты, допросы, лагеря и разлуку с родными из-за связей с лидером ОУН. Советская власть пыталась заставить их отречься от брата и убедить украинских повстанцев сложить оружие. Женщинам обещали свободу и лучшую жизнь, однако они не согласились сотрудничать с Москвой.

Видео дня

Судьба каждой из них, о чем OBOZ.UA расскажет подробнее, стала частью истории репрессий против семьи Бандеры. Отца сестер, священника Андрея Бандеру, арестовали в 1941 году, а впоследствии расстреляли в Киеве. Самых женщин советские власти отправили далеко от дома, где их ждали годы заключения и тяжелого труда.

Как советская власть преследовала сестер Бандеры

Владимира Бандера-Давидюк была замужем за священником Теодором Давидюком и воспитывала шестерых детей. В 1946 году ее арестовали вместе с мужем. Женщину приговорили к 10 годам лагерей и пяти годам заключения, а детей отправили в детские дома. Ее муж умер в 1948 году.

Другие сестры также пережили советские репрессии. Марту-Марию и Оксану арестовали еще в 1941 году, после чего отправили в Красноярский край. Оксана впоследствии была приговорена к 20 годам заключения в ГУЛАГе и пожизненному проживанию в Сибири.

Как Москва пыталась "подкупить" сестер

В 1953 году трех сестер доставили в Москву, в Лефортовскую тюрьму, где их допрашивали. Советская власть пыталась использовать их фамилию и родственную связь со Степаном Бандерой для оказания влияния на украинское освободительное движение.

РЕКЛАМА

Женщинам предлагали квартиры и освобождение в обмен на публичное обращение к Украинской повстанческой армии с призывом прекратить борьбу. Однако сестры отказались от такого предложения.

Священник Иван Барабаш вспоминал: "Забрали их из тюрьмы, поселили в дорогой гостинице, обещают им двухкомнатные квартиры в столице... Единственное, что они должны были сделать в обмен на это: обратиться по радио к членам УПА, мол, ребята, ваше дело бесполезно, потому что Украина невозможна. Сестры Бандеры сказали: "Никогда этого не сделаем, потому что Украина должна быть свободным государством". Над ними тогда сильно издевались и отвезли в Сибирь пахать на лесоповалах. Оксана отбыла 48 лет ссылки".

Главные истории дня

Как сложились судьбы сестер после лагерей

Марту-Марию освободили в 1960 году, однако вернуться в Украину ей не разрешили. Она осталась в Красноярском крае, где и умерла в 1982 году. Ее останки вернули в Украину только в 1990-м.

Оксана Бандера смогла вернуться на родину в 1989 году. Впоследствии она стала почетной гражданкой Стрыя, а в 2006 году получила орден княгини Ольги III степени. Оксана умерла в Сочельник, 24 декабря 2008 года, и была похоронена в Старом Угринове – селе, где родился Степан Бандера.

Владимира вернулась домой в 1956 году после многих лет неволи. Несмотря на пережитые утраты и преследования, она дожила до провозглашения независимости Украины. Ее жизнь оборвалась в 2001 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сложилась судьба троих детей Степана Бандеры и что известно о его внуках.